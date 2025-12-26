Рейтинг@Mail.ru
В Крыму отменили пригородные поезда - что известно - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В Крыму отменили пригородные поезда - что известно
В Крыму отменили пригородные поезда - что известно - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В Крыму отменили пригородные поезда - что известно
В Крыму временно отменили движение пригородных поездов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T13:41
2025-12-26T13:50
эксклюзивы риа новости крым
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
электричка
крым
новости крыма
симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Крыму временно отменили движение пригородных поездов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Как передает корреспондент РИА Новости Крым, согласно табло на железнодорожном вокзале Симферополя, отменены в частности рейсы электричек сообщением "Евпатория - Соленое озеро" и "Севастополь-Евпатория". Указано, что рейсы не осуществляются по техническим причинам.
крым
симферополь
юппк "южная пригородная пассажирская компания", электричка, крым, новости крыма, симферополь
В Крыму отменили пригородные поезда - что известно

В Крыму отменили движение пригородных поездов - ЮППК

13:41 26.12.2025 (обновлено: 13:50 26.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Крыму временно отменили движение пригородных поездов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
"На данный момент пригородные поезда отменены. По техническим причинам. На данный момент другой информации нет", - прокомментировали в ЮППК.
Как передает корреспондент РИА Новости Крым, согласно табло на железнодорожном вокзале Симферополя, отменены в частности рейсы электричек сообщением "Евпатория - Соленое озеро" и "Севастополь-Евпатория". Указано, что рейсы не осуществляются по техническим причинам.
