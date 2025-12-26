https://crimea.ria.ru/20251226/v-krymu-otmenili-prigorodnye-poezda--chto-izvestno-1152003746.html
В Крыму отменили пригородные поезда - что известно
В Крыму временно отменили движение пригородных поездов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T13:41
2025-12-26T13:41
2025-12-26T13:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Крыму временно отменили движение пригородных поездов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Как передает корреспондент РИА Новости Крым, согласно табло на железнодорожном вокзале Симферополя, отменены в частности рейсы электричек сообщением "Евпатория - Соленое озеро" и "Севастополь-Евпатория". Указано, что рейсы не осуществляются по техническим причинам.
13:41 26.12.2025 (обновлено: 13:50 26.12.2025)