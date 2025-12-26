Рейтинг@Mail.ru
В Керчи проведут берегоукрепление набережной - РИА Новости Крым, 26.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251226/v-kerchi-provedut-beregoukreplenie-naberezhnoy-1152005569.html
В Керчи проведут берегоукрепление набережной
В Керчи проведут берегоукрепление набережной - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В Керчи проведут берегоукрепление набережной
В Керчи определили подрядчика на разработку проекта берегоукрепительных работ на набережной. Как сообщил в пятницу глава администрации города Олег Каторгин,... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T14:34
2025-12-26T14:34
керчь
набережные крыма
набережная
олег каторгин
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/1d/1119205504_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d010137bf4fc9599ab98f030ed8250b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Керчи определили подрядчика на разработку проекта берегоукрепительных работ на набережной. Как сообщил в пятницу глава администрации города Олег Каторгин, цена контракта превышает 54 млн рублей.Изготовить проект капитального ремонта компания должна до 1 июля 2026. Цена контракта составляет 54,9 млн рублей, уточнил он."Вопрос по ремонту набережной перешел в практическую плоскость. Это не начало стройки, а важный подготовительный этап. Инженеры и проектировщики будут изучать береговую линию, чтобы разработать проект капитального ремонта берегоукрепительных сооружений, который станет основой для последующего комплексного благоустройства нашей набережной", – пояснил керченский мэр.В Коктебеле поселковую набережную планируют открыть после реконструкции к началу следующего лета, сейчас объект готов на 75 процентов, сообщал председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
В Керчи проведут берегоукрепление набережной

В Керчи определили подрядчика на разработку проекта по берегоукреплению – мэр

14:34 26.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Керчи определили подрядчика на разработку проекта берегоукрепительных работ на набережной. Как сообщил в пятницу глава администрации города Олег Каторгин, цена контракта превышает 54 млн рублей.
"В соответствии с распоряжением главы Республики Крым Сергея Аксенова, единственным исполнителем по этому государственному контракту определено Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Керчьстрой", – сообщил Каторгин в своем Telegram-канале.
Изготовить проект капитального ремонта компания должна до 1 июля 2026. Цена контракта составляет 54,9 млн рублей, уточнил он.
"Вопрос по ремонту набережной перешел в практическую плоскость. Это не начало стройки, а важный подготовительный этап. Инженеры и проектировщики будут изучать береговую линию, чтобы разработать проект капитального ремонта берегоукрепительных сооружений, который станет основой для последующего комплексного благоустройства нашей набережной", – пояснил керченский мэр.
В Коктебеле поселковую набережную планируют открыть после реконструкции к началу следующего лета, сейчас объект готов на 75 процентов, сообщал председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
