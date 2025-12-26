https://crimea.ria.ru/20251226/v-kerchi-provedut-beregoukreplenie-naberezhnoy-1152005569.html

В Керчи проведут берегоукрепление набережной

В Керчи проведут берегоукрепление набережной - РИА Новости Крым, 26.12.2025

В Керчи проведут берегоукрепление набережной

В Керчи определили подрядчика на разработку проекта берегоукрепительных работ на набережной. Как сообщил в пятницу глава администрации города Олег Каторгин,... РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T14:34

2025-12-26T14:34

2025-12-26T14:34

керчь

набережные крыма

набережная

олег каторгин

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/1d/1119205504_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d010137bf4fc9599ab98f030ed8250b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Керчи определили подрядчика на разработку проекта берегоукрепительных работ на набережной. Как сообщил в пятницу глава администрации города Олег Каторгин, цена контракта превышает 54 млн рублей.Изготовить проект капитального ремонта компания должна до 1 июля 2026. Цена контракта составляет 54,9 млн рублей, уточнил он."Вопрос по ремонту набережной перешел в практическую плоскость. Это не начало стройки, а важный подготовительный этап. Инженеры и проектировщики будут изучать береговую линию, чтобы разработать проект капитального ремонта берегоукрепительных сооружений, который станет основой для последующего комплексного благоустройства нашей набережной", – пояснил керченский мэр.В Коктебеле поселковую набережную планируют открыть после реконструкции к началу следующего лета, сейчас объект готов на 75 процентов, сообщал председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе завершили благоустройство набережной в АндреевкеВ Феодосии благоустроят набережную – что будет сделаноВ Бахчисарайском районе закончили первый этап реконструкции набережной

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, набережные крыма, набережная, олег каторгин, крым, новости крыма