https://crimea.ria.ru/20251226/v-kerchi-provedut-beregoukreplenie-naberezhnoy-1152005569.html
В Керчи проведут берегоукрепление набережной
В Керчи проведут берегоукрепление набережной - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В Керчи проведут берегоукрепление набережной
В Керчи определили подрядчика на разработку проекта берегоукрепительных работ на набережной. Как сообщил в пятницу глава администрации города Олег Каторгин,... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T14:34
2025-12-26T14:34
2025-12-26T14:34
керчь
набережные крыма
набережная
олег каторгин
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/1d/1119205504_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d010137bf4fc9599ab98f030ed8250b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Керчи определили подрядчика на разработку проекта берегоукрепительных работ на набережной. Как сообщил в пятницу глава администрации города Олег Каторгин, цена контракта превышает 54 млн рублей.Изготовить проект капитального ремонта компания должна до 1 июля 2026. Цена контракта составляет 54,9 млн рублей, уточнил он."Вопрос по ремонту набережной перешел в практическую плоскость. Это не начало стройки, а важный подготовительный этап. Инженеры и проектировщики будут изучать береговую линию, чтобы разработать проект капитального ремонта берегоукрепительных сооружений, который станет основой для последующего комплексного благоустройства нашей набережной", – пояснил керченский мэр.В Коктебеле поселковую набережную планируют открыть после реконструкции к началу следующего лета, сейчас объект готов на 75 процентов, сообщал председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе завершили благоустройство набережной в АндреевкеВ Феодосии благоустроят набережную – что будет сделаноВ Бахчисарайском районе закончили первый этап реконструкции набережной
керчь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/1d/1119205504_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53588635938b5a5076c7d9a3d8d2da4b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, набережные крыма, набережная, олег каторгин, крым, новости крыма
В Керчи проведут берегоукрепление набережной
В Керчи определили подрядчика на разработку проекта по берегоукреплению – мэр
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Керчи определили подрядчика на разработку проекта берегоукрепительных работ на набережной. Как сообщил в пятницу глава администрации города Олег Каторгин, цена контракта превышает 54 млн рублей.
"В соответствии с распоряжением главы Республики Крым Сергея Аксенова, единственным исполнителем по этому государственному контракту определено Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Керчьстрой", – сообщил Каторгин в своем Telegram-канале.
Изготовить проект капитального ремонта компания должна до 1 июля 2026. Цена контракта составляет 54,9 млн рублей, уточнил он.
"Вопрос по ремонту набережной перешел в практическую плоскость. Это не начало стройки, а важный подготовительный этап. Инженеры и проектировщики будут изучать береговую линию, чтобы разработать проект капитального ремонта берегоукрепительных сооружений, который станет основой для последующего комплексного благоустройства нашей набережной", – пояснил керченский мэр.
В Коктебеле поселковую набережную
планируют открыть после реконструкции к началу следующего лета, сейчас объект готов на 75 процентов, сообщал председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: