https://crimea.ria.ru/20251226/umyvshiy-detey-zelenkoy-torgovets-poluchil-srok-1152011004.html

Умывший детей зеленкой торговец получил срок

Умывший детей зеленкой торговец получил срок - РИА Новости Крым, 26.12.2025

Умывший детей зеленкой торговец получил срок

Предприниматель из Чувашии, который вывез в безлюдное место двух подростков и заставил их умыться зеленкой якобы за кражу ими фруктов, приговорен к 2,5 годам... РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T17:07

2025-12-26T17:07

2025-12-26T17:07

чувашия

чувашская республика

происшествия

приговор

дети

суд

правосудие

новости

общество

уголовный кодекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1a/1152010426_0:32:456:289_1920x0_80_0_0_43aa3df51033e894a9e0e684294d5564.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Предприниматель из Чувашии, который вывез в безлюдное место двух подростков и заставил их умыться зеленкой якобы за кражу ими фруктов, приговорен к 2,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура республики.По данным надзорного ведомства, 44-летний предприниматель из города Ядрин признан виновным в похищении людей и самоуправстве.В ходе следствия было установлено, что 30 июля этого года он, узнав от своего подчиненного о попытке хищения с его торговой точки нескольких мандаринов двумя детьми 12 и 13 лет, мужчина под угрозой применения насилия посадил несовершеннолетних в свой личный автомобиль и вопреки их воле вывез их в лесной массив, расположенный неподалеку от города.Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. По иску прокуратуры с осужденного в пользу потерпевших взыскано 400 тыс. рублей.При этом подсудимый свою вину признал частично: он не отрицал факт самоуправства с его стороны, но был не согласен с тем, что дети были похищены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

чувашия

чувашская республика

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чувашия, чувашская республика, происшествия, приговор, дети, суд, правосудие, новости, общество, уголовный кодекс