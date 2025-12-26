https://crimea.ria.ru/20251226/umyvshiy-detey-zelenkoy-torgovets-poluchil-srok-1152011004.html
Умывший детей зеленкой торговец получил срок
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Предприниматель из Чувашии, который вывез в безлюдное место двух подростков и заставил их умыться зеленкой якобы за кражу ими фруктов, приговорен к 2,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура республики.По данным надзорного ведомства, 44-летний предприниматель из города Ядрин признан виновным в похищении людей и самоуправстве.В ходе следствия было установлено, что 30 июля этого года он, узнав от своего подчиненного о попытке хищения с его торговой точки нескольких мандаринов двумя детьми 12 и 13 лет, мужчина под угрозой применения насилия посадил несовершеннолетних в свой личный автомобиль и вопреки их воле вывез их в лесной массив, расположенный неподалеку от города.Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. По иску прокуратуры с осужденного в пользу потерпевших взыскано 400 тыс. рублей.При этом подсудимый свою вину признал частично: он не отрицал факт самоуправства с его стороны, но был не согласен с тем, что дети были похищены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Предприниматель из Чувашии, который вывез в безлюдное место двух подростков и заставил их умыться зеленкой якобы за кражу ими фруктов, приговорен к 2,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура республики.
По данным надзорного ведомства, 44-летний предприниматель из города Ядрин признан виновным в похищении людей и самоуправстве.
В ходе следствия было установлено, что 30 июля этого года он, узнав от своего подчиненного о попытке хищения с его торговой точки нескольких мандаринов
двумя детьми 12 и 13 лет, мужчина под угрозой применения насилия посадил несовершеннолетних в свой личный автомобиль и вопреки их воле вывез их в лесной массив, расположенный неподалеку от города.
"Находясь в лесу он, вопреки установленному законом способу привлечения к ответственности за возможное мелкое хищение, с целью наказания подростков вылил зеленку на их руки и в устной форме заставил умыть ей свои лица, что последние и сделали. Все происходящее записывалось на видео с помощью мобильного телефона дочерью обвиняемого. После совершения указанных действий злоумышленник уехал с места происшествия, а дети были вынуждены самостоятельно добираться до дома", - говорится в сообщении.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. По иску прокуратуры с осужденного в пользу потерпевших взыскано 400 тыс. рублей.
При этом подсудимый свою вину признал частично: он не отрицал факт самоуправства с его стороны, но был не согласен с тем, что дети были похищены.
