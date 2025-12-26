Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по мирному авто в Белгородской области: ранены мужчина и ребенок - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Удар ВСУ по мирному авто в Белгородской области: ранены мужчина и ребенок
Удар ВСУ по мирному авто в Белгородской области: ранены мужчина и ребенок - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Удар ВСУ по мирному авто в Белгородской области: ранены мужчина и ребенок
В приграничном селе Белгородской области вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. Ранены двое – мужчина и 8-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T15:40
2025-12-26T15:40
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В приграничном селе Белгородской области вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. Ранены двое – мужчина и 8-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков."При атаке дрона ВСУ ранены два мирных жителя, в том числе ребенок", – сказано в сообщении.По информации Гладкова, FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Замостье Грайворонского округа. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу.Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство повреждено, добавил Вячеслав Гладков.Накануне сообщалось, что три человека погибли и один госпитализирован в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой из Дагестана. Помощь перевозили два грузовика. Один из них по пути был вынужден остановиться на ремонт, что уберегло часть людей от трагедии. Другую "ГАЗель" и легковушку обстреляли с применением беспилотников. Волонтеры везли продукты, инструмент для инженерных работ, детские письма для бойцов СВО.
белгород
белгородская область
вячеслав гладков, белгород, белгородская область, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво, происшествия
Удар ВСУ по мирному авто в Белгородской области: ранены мужчина и ребенок

В Белгородской области после удара украинского дрона мужчина и ребенок попали в больницу

15:40 26.12.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В приграничном селе Белгородской области вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. Ранены двое – мужчина и 8-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"При атаке дрона ВСУ ранены два мирных жителя, в том числе ребенок", – сказано в сообщении.
По информации Гладкова, FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Замостье Грайворонского округа. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу.
"8-летнюю девочку, получившую минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица и плеча, транспортируют в детскую областную клиническую больницу", – подчеркнул губернатор.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство повреждено, добавил Вячеслав Гладков.
Накануне сообщалось, что три человека погибли и один госпитализирован в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой из Дагестана. Помощь перевозили два грузовика. Один из них по пути был вынужден остановиться на ремонт, что уберегло часть людей от трагедии. Другую "ГАЗель" и легковушку обстреляли с применением беспилотников. Волонтеры везли продукты, инструмент для инженерных работ, детские письма для бойцов СВО.
Вячеслав ГладковБелгородБелгородская областьАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОПроисшествия
 
