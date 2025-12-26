https://crimea.ria.ru/20251226/udar-vsu-po-mirnomu-avto-v-belgorodskoy-oblasti-raneny-muzhchina-i-rebenok-1152008621.html
Удар ВСУ по мирному авто в Белгородской области: ранены мужчина и ребенок
Удар ВСУ по мирному авто в Белгородской области: ранены мужчина и ребенок - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Удар ВСУ по мирному авто в Белгородской области: ранены мужчина и ребенок
26.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В приграничном селе Белгородской области вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. Ранены двое – мужчина и 8-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков."При атаке дрона ВСУ ранены два мирных жителя, в том числе ребенок", – сказано в сообщении.По информации Гладкова, FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Замостье Грайворонского округа. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу.Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство повреждено, добавил Вячеслав Гладков.Накануне сообщалось, что три человека погибли и один госпитализирован в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой из Дагестана. Помощь перевозили два грузовика. Один из них по пути был вынужден остановиться на ремонт, что уберегло часть людей от трагедии. Другую "ГАЗель" и легковушку обстреляли с применением беспилотников. Волонтеры везли продукты, инструмент для инженерных работ, детские письма для бойцов СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области после атаки ВСУ прогремели взрывыПосле атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без светаРаненная в Запорожской области 11-летняя девочка пришла в сознание
Удар ВСУ по мирному авто в Белгородской области: ранены мужчина и ребенок
