Тяжелый, но вдохновляющий: как прошел 2025-й для промышленности в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Уходящий 2025 год для промышленных предприятий Крыма был тяжелым, но вдохновляющим с точки зрения реализации замыслов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила заместитель министра промышленности и торговли РК Ирина Фролова.Ни одно предприятие в Крыму в 2025 году не закрылось, подчеркнула она."Все руководители предприятий активно работают, и в этом году у нас есть и новые проекты", – отметила Фролова.Кроме того, в 2025 году для инвесторов создали так называемое промышленное меню, в котором определены ключевые ниши, существующие в республике, и это дает свой результат, добавила замминистра.Также в Крыму создан парфюмерно-косметический кластер и уже активно развивается промышленный туризм, сказала она."То есть, мы работаем на всех направлениях, где только можно внедрить что-то новое и интересное, стараясь охватить все сферы промышленного комплекса Республики Крым", – резюмировала замминистра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Промышленное производство Крыма выросло в 2,5 раза с 2014 года Крым привлек 133 млрд рублей инвестиций за полгода Легкая промышленность в Крыму и России: курс на самодостаточность

