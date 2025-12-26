https://crimea.ria.ru/20251226/tyazhelyy-no-vdokhnovlyayuschiy-kak-proshel-2025-y-dlya-promyshlennosti-v-krymu-1151968578.html
Тяжелый, но вдохновляющий: как прошел 2025-й для промышленности в Крыму
Тяжелый, но вдохновляющий: как прошел 2025-й для промышленности в Крыму - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Тяжелый, но вдохновляющий: как прошел 2025-й для промышленности в Крыму
Уходящий 2025 год для промышленных предприятий Крыма был тяжелым, но вдохновляющим с точки зрения реализации замыслов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T06:02
2025-12-26T06:02
2025-12-26T06:02
радио "спутник в крыму"
минпромторг рк
промышленность в крыму
экономика крыма
ирина фролова
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151415385_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_5ef72a36b6a2607739f4bca3ad678081.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Уходящий 2025 год для промышленных предприятий Крыма был тяжелым, но вдохновляющим с точки зрения реализации замыслов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила заместитель министра промышленности и торговли РК Ирина Фролова.Ни одно предприятие в Крыму в 2025 году не закрылось, подчеркнула она."Все руководители предприятий активно работают, и в этом году у нас есть и новые проекты", – отметила Фролова.Кроме того, в 2025 году для инвесторов создали так называемое промышленное меню, в котором определены ключевые ниши, существующие в республике, и это дает свой результат, добавила замминистра.Также в Крыму создан парфюмерно-косметический кластер и уже активно развивается промышленный туризм, сказала она."То есть, мы работаем на всех направлениях, где только можно внедрить что-то новое и интересное, стараясь охватить все сферы промышленного комплекса Республики Крым", – резюмировала замминистра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Промышленное производство Крыма выросло в 2,5 раза с 2014 года Крым привлек 133 млрд рублей инвестиций за полгода Легкая промышленность в Крыму и России: курс на самодостаточность
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151415385_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_cffaf8e1cf32ae3080e0d016f2385088.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минпромторг рк, промышленность в крыму, экономика крыма, ирина фролова, новости крыма, крым
Тяжелый, но вдохновляющий: как прошел 2025-й для промышленности в Крыму
2025 год для промышленных предприятий Крыма был тяжелым, но вдохновляющим – минпром
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым.
Уходящий 2025 год для промышленных предприятий Крыма был тяжелым, но вдохновляющим с точки зрения реализации замыслов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила заместитель министра промышленности и торговли РК Ирина Фролова.
"Действительно, год был тяжелый для всех нас, для промышленных предприятий. Но они справились. В каких-то отраслях есть немножечко просадка, но есть и рост. И в целом, если смотреть по динамике развития промышленности, мы идем стабильно", – сказала Фролова.
Ни одно предприятие в Крыму в 2025 году не закрылось, подчеркнула она.
"Все руководители предприятий активно работают, и в этом году у нас есть и новые проекты", – отметила Фролова.
Кроме того, в 2025 году для инвесторов создали так называемое промышленное меню, в котором определены ключевые ниши, существующие в республике, и это дает свой результат, добавила замминистра.
"И сегодня уже создан индустриальный парк "Феодосия"
– огромная промышленная площадка, мы работаем над ее наполнением, туда заходят совершенно разные интересные предприятия. И, я думаю, окончательное ее заполнение даст колоссальный толчок для развития нашей промышленности", – сказала Фролова.
Также в Крыму создан парфюмерно-косметический кластер и уже активно развивается промышленный туризм, сказала она.
"То есть, мы работаем на всех направлениях, где только можно внедрить что-то новое и интересное, стараясь охватить все сферы промышленного комплекса Республики Крым", – резюмировала замминистра.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: