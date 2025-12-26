Рейтинг@Mail.ru
Тяжелый, но вдохновляющий: как прошел 2025-й для промышленности в Крыму
26.12.2025
Тяжелый, но вдохновляющий: как прошел 2025-й для промышленности в Крыму
Тяжелый, но вдохновляющий: как прошел 2025-й для промышленности в Крыму - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Тяжелый, но вдохновляющий: как прошел 2025-й для промышленности в Крыму
Уходящий 2025 год для промышленных предприятий Крыма был тяжелым, но вдохновляющим с точки зрения реализации замыслов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 26.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Уходящий 2025 год для промышленных предприятий Крыма был тяжелым, но вдохновляющим с точки зрения реализации замыслов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила заместитель министра промышленности и торговли РК Ирина Фролова.Ни одно предприятие в Крыму в 2025 году не закрылось, подчеркнула она."Все руководители предприятий активно работают, и в этом году у нас есть и новые проекты", – отметила Фролова.Кроме того, в 2025 году для инвесторов создали так называемое промышленное меню, в котором определены ключевые ниши, существующие в республике, и это дает свой результат, добавила замминистра.Также в Крыму создан парфюмерно-косметический кластер и уже активно развивается промышленный туризм, сказала она."То есть, мы работаем на всех направлениях, где только можно внедрить что-то новое и интересное, стараясь охватить все сферы промышленного комплекса Республики Крым", – резюмировала замминистра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Промышленное производство Крыма выросло в 2,5 раза с 2014 года Крым привлек 133 млрд рублей инвестиций за полгода Легкая промышленность в Крыму и России: курс на самодостаточность
Тяжелый, но вдохновляющий: как прошел 2025-й для промышленности в Крыму

2025 год для промышленных предприятий Крыма был тяжелым, но вдохновляющим – минпром

06:02 26.12.2025
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваПромышленность в Крыму
Промышленность в Крыму
© Telegram-канал Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Уходящий 2025 год для промышленных предприятий Крыма был тяжелым, но вдохновляющим с точки зрения реализации замыслов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила заместитель министра промышленности и торговли РК Ирина Фролова.
"Действительно, год был тяжелый для всех нас, для промышленных предприятий. Но они справились. В каких-то отраслях есть немножечко просадка, но есть и рост. И в целом, если смотреть по динамике развития промышленности, мы идем стабильно", – сказала Фролова.
Ни одно предприятие в Крыму в 2025 году не закрылось, подчеркнула она.
"Все руководители предприятий активно работают, и в этом году у нас есть и новые проекты", – отметила Фролова.
Кроме того, в 2025 году для инвесторов создали так называемое промышленное меню, в котором определены ключевые ниши, существующие в республике, и это дает свой результат, добавила замминистра.
"И сегодня уже создан индустриальный парк "Феодосия" – огромная промышленная площадка, мы работаем над ее наполнением, туда заходят совершенно разные интересные предприятия. И, я думаю, окончательное ее заполнение даст колоссальный толчок для развития нашей промышленности", – сказала Фролова.
Также в Крыму создан парфюмерно-косметический кластер и уже активно развивается промышленный туризм, сказала она.
"То есть, мы работаем на всех направлениях, где только можно внедрить что-то новое и интересное, стараясь охватить все сферы промышленного комплекса Республики Крым", – резюмировала замминистра.
