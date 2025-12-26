Рейтинг@Mail.ru
Трамп жестко осадил Зеленского - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Трамп жестко осадил Зеленского
Трамп жестко осадил Зеленского - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Трамп жестко осадил Зеленского
Любые предложения Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Украине не имеют никакого значения, пока их не одобрит США. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T23:27
2025-12-26T23:30
дональд трамп
сша
владимир зеленский
украина
политика
внешняя политика
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Любые предложения Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Украине не имеют никакого значения, пока их не одобрит США. Такое заявление сделал президент Америки Дональд Трамп, пишет РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ анонсировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом по вопросу территорий и Запорожской АЭС. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника сообщал, что Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря.При этом глава Белого дома выразил уверенность, что в эти выходные может состояться продуктивная встреча.Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект плана по урегулированию конфликта в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО.В Кремле анализируют материалы по урегулированию на Украине, переданные президенту России Владимиру Путину главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.Также прошла отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевые документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.После переговоров Уиткофф заявил, что Россия полностью привержена достижению мира на Украине. Кирилл Дмитриев же сделал намек на возможную встречу представителей РФ и США в Москве.
сша
украина
дональд трамп, сша, владимир зеленский, украина, политика, внешняя политика, в мире, новости
Трамп жестко осадил Зеленского

Предложения Зеленского по Украине не имеют значения без одобрения США – Трамп

23:27 26.12.2025 (обновлено: 23:30 26.12.2025)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Любые предложения Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Украине не имеют никакого значения, пока их не одобрит США. Такое заявление сделал президент Америки Дональд Трамп, пишет РИА Новости.
Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ анонсировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом по вопросу территорий и Запорожской АЭС. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника сообщал, что Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря.
"У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть", - сказал Трамп изданию Politico.
При этом глава Белого дома выразил уверенность, что в эти выходные может состояться продуктивная встреча.
Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект плана по урегулированию конфликта в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО.
В Кремле анализируют материалы по урегулированию на Украине, переданные президенту России Владимиру Путину главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
Также прошла отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевые документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.
После переговоров Уиткофф заявил, что Россия полностью привержена достижению мира на Украине. Кирилл Дмитриев же сделал намек на возможную встречу представителей РФ и США в Москве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Политолог дал прогноз событий на Украине в 2026 году
"Есть новые идеи": Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом
Что сдвинет с места процесс мирных переговоров по Украине - мнение
 
