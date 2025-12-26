https://crimea.ria.ru/20251226/totalnoe-mrakobesie-v-krymu-otreagirovali-na-snos-pamyatnikov-v-kieve-1152009883.html

"Тотальное мракобесие": в Крыму отреагировали на снос памятников в Киеве

Очередной снос памятников в Киеве выдающимся деятелям культуры и искусства и героям борьбы с немецко-фашистскими захватчиками является актом предательства своих РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T18:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Очередной снос памятников в Киеве выдающимся деятелям культуры и искусства и героям борьбы с немецко-фашистскими захватчиками является актом предательства своих корней и предков и глумлением над историей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал первый зампредседателя парламента Крыма Сергей Цеков.Ранее Киевский горсовет принял решение о демонтаже 15 памятников и мемориальных знаков в рамках так называемой "декоммунизации". В их числе памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке, знак "Киев - город-герой" с пятиконечной звездой, мемориальные доски в честь композитора Петра Чайковского и подпольщиков, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации Киева во время Великой Отечественной войны.По словам крымского парламентария, в нынешних действиях киевского режима по сносу памятников, запрещении русского языка и литературы и тотальном переименовании улиц и населенных пунктов нет ничего удивительного, поскольку это является следствием прихода к власти на Украине неонацистского режима."Ну хорошо, снесли они памятники. А что, у них есть композиторы, которых они могут назвать своими? Композиторов нет, поэтов нет. Писатели разве что какие-то худо-бедно найдутся. Но будут у них теперь герои – боевики ВСУ. Будут героизировать их и рассказывать о них детям в школах", - констатировал Цеков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутили "Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

