"Тотальное мракобесие": в Крыму отреагировали на снос памятников в Киеве
"Тотальное мракобесие": в Крыму отреагировали на снос памятников в Киеве
"Тотальное мракобесие": в Крыму отреагировали на снос памятников в Киеве - РИА Новости Крым, 26.12.2025
"Тотальное мракобесие": в Крыму отреагировали на снос памятников в Киеве
Очередной снос памятников в Киеве выдающимся деятелям культуры и искусства и героям борьбы с немецко-фашистскими захватчиками является актом предательства своих РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T18:49
2025-12-26T18:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Очередной снос памятников в Киеве выдающимся деятелям культуры и искусства и героям борьбы с немецко-фашистскими захватчиками является актом предательства своих корней и предков и глумлением над историей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал первый зампредседателя парламента Крыма Сергей Цеков.Ранее Киевский горсовет принял решение о демонтаже 15 памятников и мемориальных знаков в рамках так называемой "декоммунизации". В их числе памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке, знак "Киев - город-герой" с пятиконечной звездой, мемориальные доски в честь композитора Петра Чайковского и подпольщиков, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации Киева во время Великой Отечественной войны.По словам крымского парламентария, в нынешних действиях киевского режима по сносу памятников, запрещении русского языка и литературы и тотальном переименовании улиц и населенных пунктов нет ничего удивительного, поскольку это является следствием прихода к власти на Украине неонацистского режима."Ну хорошо, снесли они памятники. А что, у них есть композиторы, которых они могут назвать своими? Композиторов нет, поэтов нет. Писатели разве что какие-то худо-бедно найдутся. Но будут у них теперь герои – боевики ВСУ. Будут героизировать их и рассказывать о них детям в школах", - констатировал Цеков.
"Тотальное мракобесие": в Крыму отреагировали на снос памятников в Киеве

Снос памятников в Киеве является предательством предков и глумлением над историей – Цеков

18:49 26.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Очередной снос памятников в Киеве выдающимся деятелям культуры и искусства и героям борьбы с немецко-фашистскими захватчиками является актом предательства своих корней и предков и глумлением над историей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал первый зампредседателя парламента Крыма Сергей Цеков.
Ранее Киевский горсовет принял решение о демонтаже 15 памятников и мемориальных знаков в рамках так называемой "декоммунизации". В их числе памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке, знак "Киев - город-герой" с пятиконечной звездой, мемориальные доски в честь композитора Петра Чайковского и подпольщиков, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации Киева во время Великой Отечественной войны.
"Украина – это страна, верхушка которой предала свои корни и своих предков, глумится над историей и культурой. Такая политика уже привела Украину к тому плачевному состоянию, в котором она находится сейчас. Это страна тотального мракобесия", - сказал Цеков.
По словам крымского парламентария, в нынешних действиях киевского режима по сносу памятников, запрещении русского языка и литературы и тотальном переименовании улиц и населенных пунктов нет ничего удивительного, поскольку это является следствием прихода к власти на Украине неонацистского режима.
"Ну хорошо, снесли они памятники. А что, у них есть композиторы, которых они могут назвать своими? Композиторов нет, поэтов нет. Писатели разве что какие-то худо-бедно найдутся. Но будут у них теперь герои – боевики ВСУ. Будут героизировать их и рассказывать о них детям в школах", - констатировал Цеков.
