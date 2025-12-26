"Тотальное мракобесие": в Крыму отреагировали на снос памятников в Киеве
Снос памятников в Киеве является предательством предков и глумлением над историей – Цеков
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Очередной снос памятников в Киеве выдающимся деятелям культуры и искусства и героям борьбы с немецко-фашистскими захватчиками является актом предательства своих корней и предков и глумлением над историей. Такое мнение РИА Новости Крым высказал первый зампредседателя парламента Крыма Сергей Цеков.
Ранее Киевский горсовет принял решение о демонтаже 15 памятников и мемориальных знаков в рамках так называемой "декоммунизации". В их числе памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке, знак "Киев - город-герой" с пятиконечной звездой, мемориальные доски в честь композитора Петра Чайковского и подпольщиков, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации Киева во время Великой Отечественной войны.
"Украина – это страна, верхушка которой предала свои корни и своих предков, глумится над историей и культурой. Такая политика уже привела Украину к тому плачевному состоянию, в котором она находится сейчас. Это страна тотального мракобесия", - сказал Цеков.
По словам крымского парламентария, в нынешних действиях киевского режима по сносу памятников, запрещении русского языка и литературы и тотальном переименовании улиц и населенных пунктов нет ничего удивительного, поскольку это является следствием прихода к власти на Украине неонацистского режима.
"Ну хорошо, снесли они памятники. А что, у них есть композиторы, которых они могут назвать своими? Композиторов нет, поэтов нет. Писатели разве что какие-то худо-бедно найдутся. Но будут у них теперь герои – боевики ВСУ. Будут героизировать их и рассказывать о них детям в школах", - констатировал Цеков.
Читайте также на РИА Новости Крым: