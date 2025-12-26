Рейтинг@Mail.ru
Студентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ - РИА Новости Крым, 26.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251226/studentka-pytalas-vzorvat-mashinu-ofitsera-vs-rf-1151997404.html
Студентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ
Студентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Студентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ
В Ставрополе силовики задержали 18-летнюю студентку, которая по заданию украинских спецслужб пыталась подорвать автомобиль российского офицера. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 26.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Ставрополе силовики задержали 18-летнюю студентку, которая по заданию украинских спецслужб пыталась подорвать автомобиль российского офицера. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.Сделать это ей не удалось, силовики задержали девушку, когда та, уже получив взрывчатку мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте, хотела закрепить ее под авто.Как сообщалось ранее, в Калужской области агент Киева по заданию украинских спецслужб готовил серию терактов на газохранилище и автостоянке оборонного предприятия. Кроме того, тринадцатилетний подросток собирал дома взрывчатку и планировал совершить теракты в Астраханской области и Дагестане – его задержали.24 декабря двое сотрудников ДПС и находившийся рядом с ними человек погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве.
РИА Новости Крым
Новости
Студентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ

В Ставрополе студентка хотела взорвать машину военнослужащего

10:11 26.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Ставрополе силовики задержали 18-летнюю студентку, которая по заданию украинских спецслужб пыталась подорвать автомобиль российского офицера. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
"Украинские спецслужбы, используя мошенников, убедили 18-летнюю россиянку попытаться подорвать машину российского военнослужащего в Ставрополе", - приводит цитату РИА Новости.
Сделать это ей не удалось, силовики задержали девушку, когда та, уже получив взрывчатку мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте, хотела закрепить ее под авто.
Как сообщалось ранее, в Калужской области агент Киева по заданию украинских спецслужб готовил серию терактов на газохранилище и автостоянке оборонного предприятия.
Кроме того, тринадцатилетний подросток собирал дома взрывчатку и планировал совершить теракты в Астраханской области и Дагестане – его задержали.
24 декабря двое сотрудников ДПС и находившийся рядом с ними человек погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве.
