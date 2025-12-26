https://crimea.ria.ru/20251226/studentka-pytalas-vzorvat-mashinu-ofitsera-vs-rf-1151997404.html

Студентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ

Студентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ - РИА Новости Крым, 26.12.2025

Студентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ

В Ставрополе силовики задержали 18-летнюю студентку, которая по заданию украинских спецслужб пыталась подорвать автомобиль российского офицера. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T10:11

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

антитеррор

украина

новости

ставрополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Ставрополе силовики задержали 18-летнюю студентку, которая по заданию украинских спецслужб пыталась подорвать автомобиль российского офицера. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.Сделать это ей не удалось, силовики задержали девушку, когда та, уже получив взрывчатку мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте, хотела закрепить ее под авто.Как сообщалось ранее, в Калужской области агент Киева по заданию украинских спецслужб готовил серию терактов на газохранилище и автостоянке оборонного предприятия. Кроме того, тринадцатилетний подросток собирал дома взрывчатку и планировал совершить теракты в Астраханской области и Дагестане – его задержали.24 декабря двое сотрудников ДПС и находившийся рядом с ними человек погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 годуЖителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетяхВ Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии

2025

Новости

