Рейтинг@Mail.ru
Сопровождающие ветеранов СВО смогут бесплатно поехать в санатории - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251226/soprovozhdayuschie-veteranov-svo-smogut-besplatno-poekhat-v-sanatorii-1151995402.html
Сопровождающие ветеранов СВО смогут бесплатно поехать в санатории
Сопровождающие ветеранов СВО смогут бесплатно поехать в санатории - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Сопровождающие ветеранов СВО смогут бесплатно поехать в санатории
Сопровождающим ветеранов спецоперации на санаторно-курортное лечение и реабилитацию оплатят проезд, проживание и питание. Соответствующее постановление подписал РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T09:39
2025-12-26T09:39
ветераны сво
социальный фонд россии
новости
правительство россии
реабилитация
санатории крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111852/06/1118520694_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_653dbdcde1d2613a3fd6543941bc3562.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Сопровождающим ветеранов спецоперации на санаторно-курортное лечение и реабилитацию оплатят проезд, проживание и питание. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.Речь идет о сопровождении в санатории или на медицинскую реабилитацию участников СВО с инвалидностью I группы или нуждающихся в сопровождении по медпоказаниям. Кроме того, документ расширяет механизм компенсации расходов на проезд к месту лечения и обратно."С 2026 года можно будет сразу получить билеты через Социальный фонд. Чтобы оформить заявление на предоставление таких услуг, можно воспользоваться единым порталом госуслуг либо самостоятельно посетить МФЦ или территориальное отделение Социального фонда", – сообщается на сайте кабмина.Ранее участники специальной военной операции из Крыма начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в Центрах реабилитации Социального фонда России. На данный момент путевки выдаются в 12 реабилитационных центров в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Хакасии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТОВ Крыму ужесточат контроль за выполнением обращений бойцов СВО - АксеновВ Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111852/06/1118520694_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_92957d6add34ad8a80e255ce31085a11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ветераны сво, социальный фонд россии, новости, правительство россии, реабилитация, санатории крыма
Сопровождающие ветеранов СВО смогут бесплатно поехать в санатории

Сопровождающим ветеранов СВО в санатории оплатят проезд, проживание и питание

09:39 26.12.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Евпатория
Города России. Евпатория - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Сопровождающим ветеранов спецоперации на санаторно-курортное лечение и реабилитацию оплатят проезд, проживание и питание. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"В 2026 году ветераны боевых действий, участвовавшие в специальной военной операции, смогут приезжать на лечение в реабилитационные центры Социального фонда вместе с сопровождающими, которым также будет оплачен проезд, проживание и питание", - сообщили в пресс-службе правительства.
Речь идет о сопровождении в санатории или на медицинскую реабилитацию участников СВО с инвалидностью I группы или нуждающихся в сопровождении по медпоказаниям. Кроме того, документ расширяет механизм компенсации расходов на проезд к месту лечения и обратно.
"С 2026 года можно будет сразу получить билеты через Социальный фонд. Чтобы оформить заявление на предоставление таких услуг, можно воспользоваться единым порталом госуслуг либо самостоятельно посетить МФЦ или территориальное отделение Социального фонда", – сообщается на сайте кабмина.
Ранее участники специальной военной операции из Крыма начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в Центрах реабилитации Социального фонда России. На данный момент путевки выдаются в 12 реабилитационных центров в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Хакасии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО
В Крыму ужесточат контроль за выполнением обращений бойцов СВО - Аксенов
В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей
 
Ветераны СВОСоциальный фонд РоссииНовостиПравительство РоссииРеабилитацияСанатории Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:11Студентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ
10:00На Крым надвигается снежный циклон - обстановка на дорогах и перевалах
09:56За мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧС
09:48В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков
09:39Сопровождающие ветеранов СВО смогут бесплатно поехать в санатории
09:31Передвижные аптечные пункты для сел и деревень планируют создать в России
09:12Пожар в порту Темрюка локализовали
08:58Пожар в Севастополе - что известно
08:45Как отдохнуть по-настоящему - ученые назвали семь типов отдыха
08:35Российский ускоритель для лечения рака готовят к работе в 2026 году
08:20Ни строчки в Ялте: почему вдохновение покинуло поэта Семена Надсона
07:45Д’Артаньян всея Руси: день рождения Михаила Боярского
07:1877 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
06:45Отдых вблизи парковой зоны – туристы хотят в Ялту и Алушту
06:02Тяжелый, но вдохновляющий: как прошел 2025-й для промышленности в Крыму
00:01Мощный удар стихии в Крыму - прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 26 декабря
22:51Всеобщая мобилизация на Украине и выселение Долиной из квартиры – главное
22:26"Есть новые идеи": Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом
22:19Как и зачем проверяют мандарины при ввозе в Россию
Лента новостейМолния