Сопровождающие ветеранов СВО смогут бесплатно поехать в санатории
2025-12-26T09:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Сопровождающим ветеранов спецоперации на санаторно-курортное лечение и реабилитацию оплатят проезд, проживание и питание. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.Речь идет о сопровождении в санатории или на медицинскую реабилитацию участников СВО с инвалидностью I группы или нуждающихся в сопровождении по медпоказаниям. Кроме того, документ расширяет механизм компенсации расходов на проезд к месту лечения и обратно."С 2026 года можно будет сразу получить билеты через Социальный фонд. Чтобы оформить заявление на предоставление таких услуг, можно воспользоваться единым порталом госуслуг либо самостоятельно посетить МФЦ или территориальное отделение Социального фонда", – сообщается на сайте кабмина.Ранее участники специальной военной операции из Крыма начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в Центрах реабилитации Социального фонда России. На данный момент путевки выдаются в 12 реабилитационных центров в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Хакасии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТОВ Крыму ужесточат контроль за выполнением обращений бойцов СВО - АксеновВ Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей
