https://crimea.ria.ru/20251226/soprovozhdayuschie-veteranov-svo-smogut-besplatno-poekhat-v-sanatorii-1151995402.html

Сопровождающие ветеранов СВО смогут бесплатно поехать в санатории

Сопровождающие ветеранов СВО смогут бесплатно поехать в санатории - РИА Новости Крым, 26.12.2025

Сопровождающие ветеранов СВО смогут бесплатно поехать в санатории

Сопровождающим ветеранов спецоперации на санаторно-курортное лечение и реабилитацию оплатят проезд, проживание и питание. Соответствующее постановление подписал РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T09:39

2025-12-26T09:39

2025-12-26T09:39

ветераны сво

социальный фонд россии

новости

правительство россии

реабилитация

санатории крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111852/06/1118520694_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_653dbdcde1d2613a3fd6543941bc3562.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Сопровождающим ветеранов спецоперации на санаторно-курортное лечение и реабилитацию оплатят проезд, проживание и питание. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.Речь идет о сопровождении в санатории или на медицинскую реабилитацию участников СВО с инвалидностью I группы или нуждающихся в сопровождении по медпоказаниям. Кроме того, документ расширяет механизм компенсации расходов на проезд к месту лечения и обратно."С 2026 года можно будет сразу получить билеты через Социальный фонд. Чтобы оформить заявление на предоставление таких услуг, можно воспользоваться единым порталом госуслуг либо самостоятельно посетить МФЦ или территориальное отделение Социального фонда", – сообщается на сайте кабмина.Ранее участники специальной военной операции из Крыма начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в Центрах реабилитации Социального фонда России. На данный момент путевки выдаются в 12 реабилитационных центров в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Хакасии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТОВ Крыму ужесточат контроль за выполнением обращений бойцов СВО - АксеновВ Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны сво, социальный фонд россии, новости, правительство россии, реабилитация, санатории крыма