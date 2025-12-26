https://crimea.ria.ru/20251226/snezhnyy-armageddon-pridet-v-krym-na-vykhodnykh-1151999888.html

Снежный Армагеддон придет в Крым на выходных

Зима наступает по всей территории Центральной России и не оставит без внимания Крымский полуостров. О том, какой атмосферный "подарок" ждет крымчан в последние... РИА Новости Крым, 26.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Зима наступает по всей территории Центральной России и не оставит без внимания Крымский полуостров. О том, какой атмосферный "подарок" ждет крымчан в последние выходные года, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Полчища снеговых туч прорываются к югу нашей страны и накроют, в том числе, и акваторию Черного моря", - отметил он.В субботу же полуостров ждет настоящий снежный Армагеддон, предупреждает Тишковец.В воскресенье циклоны не оставят Крым в покое."…Осадки, причем в основном в виде снегопадов и влажных снегопадов. Снежный покров на земле продолжит расти. В Симферополе это уже будет 5-6 сантиметров, а в горах - местами до 8-10 сантиметров. Ночная температура -4…+1, днем -1…+ 4 градуса", - заключил он.Как сообщалось, вечером 26, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

