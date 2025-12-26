Снежный Армагеддон придет в Крым на выходных
Снежный циклон накроет Крым на выходных
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Зима наступает по всей территории Центральной России и не оставит без внимания Крымский полуостров. О том, какой атмосферный "подарок" ждет крымчан в последние выходные года, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Полчища снеговых туч прорываются к югу нашей страны и накроют, в том числе, и акваторию Черного моря", - отметил он.
В субботу же полуостров ждет настоящий снежный Армагеддон, предупреждает Тишковец.
"Снегопады, временами метели и, соответственно, на земле появится снежный покров. Как минимум в Симферополе 2-3 сантиметра, по республике местами до 3-5 сантиметров. Ночная температура составит 0…-5. То есть, под снегом еще и сформируется опасная гололедица. И днем столбики термометра будут колебаться около нулевой отметки от -2 до +3 градусов", - уточнил Евгений Тишковец.
В воскресенье циклоны не оставят Крым в покое.
"…Осадки, причем в основном в виде снегопадов и влажных снегопадов. Снежный покров на земле продолжит расти. В Симферополе это уже будет 5-6 сантиметров, а в горах - местами до 8-10 сантиметров. Ночная температура -4…+1, днем -1…+ 4 градуса", - заключил он.
Как сообщалось, вечером 26, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.
В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.