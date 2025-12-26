Снегопад пришел в Севастополь

https://crimea.ria.ru/20251226/snegopad-prishel-v-sevastopol-1152018523.html

На Севастополь обрушился снегопад. На городские дороги вышла вся спецтехника Севавтодора. Об этом сообщил и.о. замгубернатора региона Павел Иено. РИА Новости Крым, 26.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. На Севастополь обрушился снегопад. На городские дороги вышла вся спецтехника Севавтодора. Об этом сообщил и.о. замгубернатора региона Павел Иено.По его словам, дороги от гололеда обрабатывают солью в черте города и песко-соляной смесью за его пределами.Как уточнили в правительстве, 15 комбинированных дорожных машин очищают основные автомобильные дороги, опасные участки, мостовые сооружения, пути следования общественного транспорта.В Крыму дороги от снега и льда расчищают 70 спецмашин. При необходимости к работе оперативно подключатся дополнительные силы, добавили в пресс-службе "Крымавтодора".Вечером в пятницу в Крыму и Севастополе начался снегопад. 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

