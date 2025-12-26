https://crimea.ria.ru/20251226/sneg-v-sevastopole-na-dorogi-vyshla-spetstekhnika-1152017181.html

Шторм в Севастополе: на дороги вышла спецтехника

Шторм в Севастополе: на дороги вышла спецтехника - РИА Новости Крым, 26.12.2025

Шторм в Севастополе: на дороги вышла спецтехника

В Севастополе в связи с ожидающимися снегопадами на дороги вышла спецтехника. Об этом сообщил исполняющий обязанности замгубернатора региона Павел Иено.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с ожидающимися снегопадами на дороги вышла спецтехника. Об этом сообщил исполняющий обязанности замгубернатора региона Павел Иено.Иено призвал автовладельцев, которые еще не сменили летнюю резину на авто, не выезжать на дороги. Как добавили в "Севэлектротрансе", в связи с непогодой в городе наблюдаются пробки, а работа морского пассажирского транспорта остановлена, из-за чего наземный транспорт ходит с серьезными задержками. Как сообщалось, вечером 26, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

