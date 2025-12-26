Шторм в Севастополе: на дороги вышла спецтехника
В Севастополе в ожидании снежного шторма на дороги вышла спецтехника
20:48 26.12.2025 (обновлено: 21:09 26.12.2025)
© Telegram Михаил РазвожаевСпецтехника убирает снег в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с ожидающимися снегопадами на дороги вышла спецтехника. Об этом сообщил исполняющий обязанности замгубернатора региона Павел Иено.
"В связи с ухудшениями погодных условий дорожные службы начали свою работу по распределению противогололедного материала. Ночью ожидается резкий спад температуры, заморозки. На дорогах возможен гололед", - предупредил он в Telegram.
Иено призвал автовладельцев, которые еще не сменили летнюю резину на авто, не выезжать на дороги.
Как добавили в "Севэлектротрансе", в связи с непогодой в городе наблюдаются пробки, а работа морского пассажирского транспорта остановлена, из-за чего наземный транспорт ходит с серьезными задержками.
"В связи с этим и обеспечением компенсационного автобусного маршрута, отправление троллейбусов и автобусов осуществляется с существенными отклонениями от действующих расписаний", - предупредили на предприятии.
Как сообщалось, вечером 26, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.
В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.