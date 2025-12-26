Рейтинг@Mail.ru
Шторм в Севастополе: на дороги вышла спецтехника - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251226/sneg-v-sevastopole-na-dorogi-vyshla-spetstekhnika-1152017181.html
Шторм в Севастополе: на дороги вышла спецтехника
Шторм в Севастополе: на дороги вышла спецтехника - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Шторм в Севастополе: на дороги вышла спецтехника
В Севастополе в связи с ожидающимися снегопадами на дороги вышла спецтехника. Об этом сообщил исполняющий обязанности замгубернатора региона Павел Иено. РИА Новости Крым, 26.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с ожидающимися снегопадами на дороги вышла спецтехника. Об этом сообщил исполняющий обязанности замгубернатора региона Павел Иено.Иено призвал автовладельцев, которые еще не сменили летнюю резину на авто, не выезжать на дороги. Как добавили в "Севэлектротрансе", в связи с непогодой в городе наблюдаются пробки, а работа морского пассажирского транспорта остановлена, из-за чего наземный транспорт ходит с серьезными задержками. Как сообщалось, вечером 26, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.
севастополь
Новости
севастополь, павел иено, погода, крымская погода, погода в крыму, новости севастополя, транспорт, логистика, штормовое предупреждение
Шторм в Севастополе: на дороги вышла спецтехника

В Севастополе в ожидании снежного шторма на дороги вышла спецтехника

20:48 26.12.2025 (обновлено: 21:09 26.12.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСпецтехника убирает снег в Севастополе
Спецтехника убирает снег в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с ожидающимися снегопадами на дороги вышла спецтехника. Об этом сообщил исполняющий обязанности замгубернатора региона Павел Иено.
"В связи с ухудшениями погодных условий дорожные службы начали свою работу по распределению противогололедного материала. Ночью ожидается резкий спад температуры, заморозки. На дорогах возможен гололед", - предупредил он в Telegram.
Иено призвал автовладельцев, которые еще не сменили летнюю резину на авто, не выезжать на дороги.
Как добавили в "Севэлектротрансе", в связи с непогодой в городе наблюдаются пробки, а работа морского пассажирского транспорта остановлена, из-за чего наземный транспорт ходит с серьезными задержками.

"В связи с этим и обеспечением компенсационного автобусного маршрута, отправление троллейбусов и автобусов осуществляется с существенными отклонениями от действующих расписаний", - предупредили на предприятии.

Как сообщалось, вечером 26, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.
В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольПавел ИеноПогодаКрымская погодаПогода в КрымуНовости СевастополяТранспортЛогистикаШтормовое предупреждение
 
