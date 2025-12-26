Рейтинг@Mail.ru
Сколько в Крыму запасов воды к концу 2025 года
Сколько в Крыму запасов воды к концу 2025 года
Сколько в Крыму запасов воды к концу 2025 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. За 2025 год наполнение водохранилищ естественного стока в Крыму уменьшилось на 34 миллиона кубометров, и к концу декабря их общие запасы составят порядка 100 млн кубов. Такими данными в эфире радио "Спутник в Крыму" поделились эксперты-водники Илья Николенко и Анатолий Копачевский.По словам завкафедрой химических технологий и водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, профессора Ильи Николенко, крымские водохранилища естественного стока к 24 декабря успели наполниться на 4 млн кубометров.Согласно мониторингу и расчетным данным, все показатели для Крыма в части наполнения водохранилищ сейчас идут по нисходящей кривой.За 2025 год наполнение водохранилищ естественного стока в Крыму уменьшилось на 34 млн кубометров, и это с учетом притоков, что также указывает на неуклонное приближение к очередному маловодному году, добавил он."Поскольку мы потребляем примерно 10-12 млн кубометров из водохранилищ в месяц, общее потребление порядка 120 – 150 кубов, значит, были притоки", – отметил Николенко.По словам директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, к 1 января 2026 года в ключевых водохранилищах Симферополя (Аянское, Симферопольское и Партизанское), по расчетам, суммарно должно накопиться около 36 млн кубометров воды.При этом очень беспокоит сегодня, по словам эксперта, Изобильненское водохранилище, питающее Алушту."На сегодняшний день там наполнение 19%, или 2,4 миллиона кубометров. Приток за 24 дня декабря составил 586 тысяч кубов. Притоки небольшие идут, и ожидаем, что к 1 января 2026 года общий декабрьский приток будет 757 тысяч кубов", – поделился данными Копачевский.Исходя из общей динамики притоков, он приходит к выводу, что в перспективе в Крыму "еще несколько лет могут быть весьма засушливыми"."И в этом отношении надо предпринимать определенные меры с экономией воды и рачительным ее использованием", – резюмировал эксперт.Ранее генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик предупреждал, что запасов питьевой воды Крыму хватит до конца года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Засушливый период: итоги-2025 и планы предприятия "Вода Крыма" В Крыму тянут водоводы и модернизируют сети - что сделано за год Северо-Крымский канал могут наполнить без восстановления Каховской ГЭС
Сколько в Крыму запасов воды к концу 2025 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. За 2025 год наполнение водохранилищ естественного стока в Крыму уменьшилось на 34 миллиона кубометров, и к концу декабря их общие запасы составят порядка 100 млн кубов. Такими данными в эфире радио "Спутник в Крыму" поделились эксперты-водники Илья Николенко и Анатолий Копачевский.
По словам завкафедрой химических технологий и водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, профессора Ильи Николенко, крымские водохранилища естественного стока к 24 декабря успели наполниться на 4 млн кубометров.
Согласно мониторингу и расчетным данным, все показатели для Крыма в части наполнения водохранилищ сейчас идут по нисходящей кривой.
"За декабрь у нас удалось саккумулировать 88 млн кубометров воды в водохранилищах естественного стока. Максимальное наполнение было 224 млн, это примерно 88%, а минимальное – 35 млн. Среднемноголетнее – 132 миллиона. То есть сейчас у нас показатель (наполненности) между средним и минимальным", – сказал Николенко.
За 2025 год наполнение водохранилищ естественного стока в Крыму уменьшилось на 34 млн кубометров, и это с учетом притоков, что также указывает на неуклонное приближение к очередному маловодному году, добавил он.
"Поскольку мы потребляем примерно 10-12 млн кубометров из водохранилищ в месяц, общее потребление порядка 120 – 150 кубов, значит, были притоки", – отметил Николенко.
По словам директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, к 1 января 2026 года в ключевых водохранилищах Симферополя (Аянское, Симферопольское и Партизанское), по расчетам, суммарно должно накопиться около 36 млн кубометров воды.
"В Аянском приток в декабре, по состоянию на 24 декабря, составил 871 тысячу кубометров, и можно ожидать, что до конца года поступит всего миллион. В Симферопольское поступило 1 млн 560 тысяч кубов, и до конца года ожидаем 2 миллиона. В Партизанское приток был 1,6 млн, и можно рассчитывать, что увеличится он до 2,3 млн до конца года", – уточнил Копачевский.
При этом очень беспокоит сегодня, по словам эксперта, Изобильненское водохранилище, питающее Алушту.
"На сегодняшний день там наполнение 19%, или 2,4 миллиона кубометров. Приток за 24 дня декабря составил 586 тысяч кубов. Притоки небольшие идут, и ожидаем, что к 1 января 2026 года общий декабрьский приток будет 757 тысяч кубов", – поделился данными Копачевский.
Исходя из общей динамики притоков, он приходит к выводу, что в перспективе в Крыму "еще несколько лет могут быть весьма засушливыми".
"И в этом отношении надо предпринимать определенные меры с экономией воды и рачительным ее использованием", – резюмировал эксперт.
Ранее генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик предупреждал, что запасов питьевой воды Крыму хватит до конца года.
Засушливый период: итоги-2025 и планы предприятия "Вода Крыма"
В Крыму тянут водоводы и модернизируют сети - что сделано за год
Северо-Крымский канал могут наполнить без восстановления Каховской ГЭС
 
