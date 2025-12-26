https://crimea.ria.ru/20251226/simferopol-zametet-snegom-1152002452.html
Симферополь заметет снегом
Сильный снег и гололед ожидается в Симферополе 27 и 28 декабря, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 26.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Сильный снег и гололед ожидается в Симферополе 27 и 28 декабря, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.Горожан просят соблюдать повышенную осторожность, особенно при переходе дороги. Водителям настоятельно рекомендуется ограничить выезд.Как сообщалось, вечером 26, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251226/na-krym-nadvigaetsya-snezhnyy-tsiklon---obstanovka-na-dorogikh-i-perevalakh-1151997076.html
