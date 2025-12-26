Рейтинг@Mail.ru
Симферополь заметет снегом - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251226/simferopol-zametet-snegom-1152002452.html
Симферополь заметет снегом
Симферополь заметет снегом - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Симферополь заметет снегом
Сильный снег и гололед ожидается в Симферополе 27 и 28 декабря, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T13:00
2025-12-26T13:04
симферополь
штормовое предупреждение
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
крым
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143970957_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_14cce41ab73e15bbad148d3ad8df471c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Сильный снег и гололед ожидается в Симферополе 27 и 28 декабря, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.Горожан просят соблюдать повышенную осторожность, особенно при переходе дороги. Водителям настоятельно рекомендуется ограничить выезд.Как сообщалось, вечером 26, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251226/na-krym-nadvigaetsya-snezhnyy-tsiklon---obstanovka-na-dorogikh-i-perevalakh-1151997076.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143970957_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_87ebc05d4a58af2dc9f4c6c7f070d6a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, штормовое предупреждение, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Симферополь заметет снегом

Сильный снег и гололед ожидается в Симферополе 27 и 28 декабря

13:00 26.12.2025 (обновлено: 13:04 26.12.2025)
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваСнег в Симферополе
Снег в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Сильный снег и гололед ожидается в Симферополе 27 и 28 декабря, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 27 декабря, в течение суток 28 декабря в г. Симферополе ожидается сильный снег, на дорогах гололедица. Усиление северо-западного ветра 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

Горожан просят соблюдать повышенную осторожность, особенно при переходе дороги. Водителям настоятельно рекомендуется ограничить выезд.
Как сообщалось, вечером 26, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.
В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ангарский перевал зимой
10:00Ситуация на дорогах Крыма
На Крым надвигается снежный циклон - обстановка на дорогах и перевалах
 
СимферопольШтормовое предупреждениеПогода в КрымуГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39Рейд в Севастополе открыт
14:34В Керчи проведут берегоукрепление набережной
14:26Кредитными каникулами в России воспользовались более 300 000 бойцов СВО
14:21Новый год без излишеств: сколько россияне готовы потратить на праздники
13:59Два поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути на три часа
13:41В Крыму отменили пригородные поезда - что известно
13:30Госуслуги будут предупреждать о попытке оформления лже-кредита
13:26На трассе М-4 "Дон" затруднено движение из-за аварий
13:1917 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
13:14Армия РФ продвигается вперед – под контроль взяты 8 сел за неделю
13:00Симферополь заметет снегом
12:54Банк России представил тысячерублевую купюру нового образца
12:42Российские "Кинжалы" ударили по предприятиям и энергетике Украины
12:35Белогорск и Александровка в Крыму без света – причина
12:28Керченско-Феодосийская десантная операция в инфографике РИА Новости Крым
12:21Армия РФ освободила населенный пункт Косовцево в Запорожской области
12:19За вымогательство и хищение крымчанин получил 8 лет колонии
12:10Готовил схроны для диверсантов: в Калуге мужчине дали срок за госизмену
12:00Путин назвал Алентову душевно щедрым человеком
11:51Симферополь и район частично останется без газа: когда ждать отключений
Лента новостейМолния