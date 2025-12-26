Рейтинг@Mail.ru
Симферополь и район частично останется без газа: когда ждать отключений - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Симферополь и район частично останется без газа: когда ждать отключений
Симферополь и район частично останется без газа: когда ждать отключений - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Симферополь и район частично останется без газа: когда ждать отключений
В Симферопольском районе и в самой крымской столице 14 января отключат подачу газа, сообщают в "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 26.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе и в самой крымской столице 14 января отключат подачу газа, сообщают в "Крымгазсети".С 8 утра на распределительном газопроводе планируются работы по подключению новой трубы в районе села Ключи. Без газа останутся улицы в Симферополе, в селе Мирное и в Перовском сельском поселении. Со списком адресов можно ознакомиться на официальных страницах ресурсоснабжающей организации.Ранее сообщалось, что в Севастополе завершили прокладку газопровода среднего давления через Севастопольскую бухту.
крым
симферопольский район
симферополь
газ, газоснабжение, газификация крыма, крым, новости крыма, крымгазсети, симферопольский район, отключение газа в крыму, симферополь
Симферополь и район частично останется без газа: когда ждать отключений

В Симферопольском районе частично ограничат подачу газа на полдня 14 января

11:51 26.12.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектГаз
Газ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе и в самой крымской столице 14 января отключат подачу газа, сообщают в "Крымгазсети".
С 8 утра на распределительном газопроводе планируются работы по подключению новой трубы в районе села Ключи. Без газа останутся улицы в Симферополе, в селе Мирное и в Перовском сельском поселении. Со списком адресов можно ознакомиться на официальных страницах ресурсоснабжающей организации.

"Пуск газа начнет производиться 14.01.2026 г. с 15.00, при условии 100% доступа работников Симферопольского УЭГХ во все отключенные домовладения и квартиры для осмотра газового оборудования и проверки газопровода на герметичность", – уточнили в "Крымгазсети".

Ранее сообщалось, что в Севастополе завершили прокладку газопровода среднего давления через Севастопольскую бухту.
