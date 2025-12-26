https://crimea.ria.ru/20251226/simferopol-i-rayon-chastichno-ostanetsya-bez-gaza-kogda-zhdat-otklyucheniy-1152000377.html

Симферополь и район частично останется без газа: когда ждать отключений

В Симферопольском районе и в самой крымской столице 14 января отключат подачу газа, сообщают в "Крымгазсети".

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе и в самой крымской столице 14 января отключат подачу газа, сообщают в "Крымгазсети".С 8 утра на распределительном газопроводе планируются работы по подключению новой трубы в районе села Ключи. Без газа останутся улицы в Симферополе, в селе Мирное и в Перовском сельском поселении. Со списком адресов можно ознакомиться на официальных страницах ресурсоснабжающей организации.Ранее сообщалось, что в Севастополе завершили прокладку газопровода среднего давления через Севастопольскую бухту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В степном Крыму газифицировали еще три селаНа газификацию Крыма дополнительно направят 33 млн рублейПодключение к сетям газоснабжения: кто имеет право на льготы в Крыму

