Сильный ветер и снег накрыл трассу М-4 "Дон" в Ростовской области

2025-12-26T11:45

трасса м-4 "дон"

кубань

ростов-на-дону

ростовская область

погода

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Сильный ветер и снег обрушились на Ростовскую область. Водителей, едущих по федеральной трассе М-4 "Дон" предупреждают и призывают быть предельно внимательными. Об этом информирует Госавтоинспекция края.В связи с этим участников дорожного движения просят быть предельно внимательными – снизить скорость и соблюдать дистанцию. Также избегать резких маневров и обгонов, по возможности отказаться от поездок на летней резине. А также следить за дорожной обстановкой и указаниями служб.Ранее сообщалось, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся снегом, метелью и гололедом. Как информирует в среду пресс-служба МЧС по региону, непогода обрушится на полуостров с пятницы.В пресс-службе "Крымавтодора" РИА Новости Крым рассказали, что дорожные службы Крыма готовы надвигающемуся на полуостров снегу с метелью и гололедицей. Предприятие проводит постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия.В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе также объявлено экстренное предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию пришли 50-градусные морозыНа Крым идет снежный шторм - энергетики в режиме повышенной готовностиЗима возьмет свое: погода на неделю для Крыма

