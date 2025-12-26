Рейтинг@Mail.ru
Сильный ветер и снег накрыл трассу М-4 "Дон" в Ростовской области
Сильный ветер и снег накрыл трассу М-4 "Дон" в Ростовской области
Сильный ветер и снег накрыл трассу М-4 "Дон" в Ростовской области - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Сильный ветер и снег накрыл трассу М-4 "Дон" в Ростовской области
Сильный ветер и снег обрушились на Ростовскую область. Водителей, едущих по федеральной трассе М-4 "Дон" предупреждают и призывают быть предельно внимательными. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T11:45
2025-12-26T11:45
трасса м-4 "дон"
кубань
ростов-на-дону
ростовская область
погода
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1a/1152000079_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_90e8b017937b1e50f97bddf71add2a00.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Сильный ветер и снег обрушились на Ростовскую область. Водителей, едущих по федеральной трассе М-4 "Дон" предупреждают и призывают быть предельно внимательными. Об этом информирует Госавтоинспекция края.В связи с этим участников дорожного движения просят быть предельно внимательными – снизить скорость и соблюдать дистанцию. Также избегать резких маневров и обгонов, по возможности отказаться от поездок на летней резине. А также следить за дорожной обстановкой и указаниями служб.Ранее сообщалось, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся снегом, метелью и гололедом. Как информирует в среду пресс-служба МЧС по региону, непогода обрушится на полуостров с пятницы.В пресс-службе "Крымавтодора" РИА Новости Крым рассказали, что дорожные службы Крыма готовы надвигающемуся на полуостров снегу с метелью и гололедицей. Предприятие проводит постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия.В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе также объявлено экстренное предупреждение.
РИА Новости Крым
Новости
Сильный ветер и снег накрыл трассу М-4 "Дон" в Ростовской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Сильный ветер и снег обрушились на Ростовскую область. Водителей, едущих по федеральной трассе М-4 "Дон" предупреждают и призывают быть предельно внимательными. Об этом информирует Госавтоинспекция края.
"На федеральной автодороге М-4 "Дон" с 777 по 896 километр наблюдаются неблагоприятные погодные условия – сильный ветер и снег", – сказано в сообщении.
В связи с этим участников дорожного движения просят быть предельно внимательными – снизить скорость и соблюдать дистанцию. Также избегать резких маневров и обгонов, по возможности отказаться от поездок на летней резине. А также следить за дорожной обстановкой и указаниями служб.
"Порывы ветра могут вызывать заносы, а снег – ухудшение видимости и сцепления с дорогой", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся снегом, метелью и гололедом. Как информирует в среду пресс-служба МЧС по региону, непогода обрушится на полуостров с пятницы.
В пресс-службе "Крымавтодора" РИА Новости Крым рассказали, что дорожные службы Крыма готовы надвигающемуся на полуостров снегу с метелью и гололедицей. Предприятие проводит постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия.
В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе также объявлено экстренное предупреждение.
