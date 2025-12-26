https://crimea.ria.ru/20251226/silnyy-veter-i-sneg-nakryl-trassu-m-4-don-v-rostovskoy-oblasti-1152000193.html
Сильный ветер и снег накрыл трассу М-4 "Дон" в Ростовской области
Сильный ветер и снег накрыл трассу М-4 "Дон" в Ростовской области - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Сильный ветер и снег накрыл трассу М-4 "Дон" в Ростовской области
Сильный ветер и снег обрушились на Ростовскую область. Водителей, едущих по федеральной трассе М-4 "Дон" предупреждают и призывают быть предельно внимательными. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T11:45
2025-12-26T11:45
2025-12-26T11:45
трасса м-4 "дон"
кубань
ростов-на-дону
ростовская область
погода
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1a/1152000079_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_90e8b017937b1e50f97bddf71add2a00.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Сильный ветер и снег обрушились на Ростовскую область. Водителей, едущих по федеральной трассе М-4 "Дон" предупреждают и призывают быть предельно внимательными. Об этом информирует Госавтоинспекция края.В связи с этим участников дорожного движения просят быть предельно внимательными – снизить скорость и соблюдать дистанцию. Также избегать резких маневров и обгонов, по возможности отказаться от поездок на летней резине. А также следить за дорожной обстановкой и указаниями служб.Ранее сообщалось, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся снегом, метелью и гололедом. Как информирует в среду пресс-служба МЧС по региону, непогода обрушится на полуостров с пятницы.В пресс-службе "Крымавтодора" РИА Новости Крым рассказали, что дорожные службы Крыма готовы надвигающемуся на полуостров снегу с метелью и гололедицей. Предприятие проводит постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия.В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе также объявлено экстренное предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию пришли 50-градусные морозыНа Крым идет снежный шторм - энергетики в режиме повышенной готовностиЗима возьмет свое: погода на неделю для Крыма
кубань
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1a/1152000079_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9413b1a22f44b89a58629dbab1a76dfa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
трасса м-4 "дон", кубань, ростов-на-дону, ростовская область, погода, новости
Сильный ветер и снег накрыл трассу М-4 "Дон" в Ростовской области
В Ростовской области на трассе трассе М-4 "Дон" могут вызывать заносы из-за непогоды