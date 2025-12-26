https://crimea.ria.ru/20251226/rossiyskiy-uskoritel-dlya-lecheniya-raka-gotovyat-k-rabote-v-2026-godu-1151994071.html
Российский ускоритель для лечения рака готовят к работе в 2026 году
26.12.2025
Российский ускоритель для лечения рака готовят к работе в 2026 году
Созданный в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН ускоритель нейтронов в начале 2026 года планируется полностью подготовить к началу клинических... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T08:35
2025-12-26T08:35
2025-12-26T08:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Созданный в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН ускоритель нейтронов в начале 2026 года планируется полностью подготовить к началу клинических исследований новой терапии рака, сообщил журналистам в пятницу директор ИЯФ СО РАН академик Павел Логачев.Он отметил, что фактически речь идет о "притирке" ускорительного комплекса к существующему зданию, которое изначально было не приспособлено для такого метода терапии и такой установки."Сейчас… они выводят настройки машины на режимы, которые необходимы для генерации нужного спектра нейтронов для терапии. Машина работает, и в начале 2026 года как раз будет проведена так называемая приемка этой машины специальной организацией, которая потом готовит разрешение на клинические испытания. В 2026 году мы совместно с НИИ Блохина должны выйти на полную готовность комплекса в целом. Это и здания, терапевтические режимы, готовность врачей и препаратов и так далее", - сказал академик.Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) – один из перспективных высокотехнологичных методов лечения раковых опухолей, который заключается в накоплении в клетках опухоли стабильного нерадиоактивного изотопа бор-10 и последующего облучения нейтронами. В результате поглощения нейтрона бором происходит ядерная реакция с выделением 84% энергии реакции именно в той клетке, которая содержала ядро бора, что приводит к ее гибели. В России пока такая терапия не проводится.В ноябре в России завершили доклинические испытания первого в стране клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы.В конце сентября руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что ученые в течение полутора месяцев смогут начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Работа по ее разработке финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.В начале декабря 2024 года Александр Гинцбург заявил РИА Новости Крым, что новая российская вакцина от рака показала свою эффективность. Сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны – Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.Также ранее сообщалось, что российские ученые разработали новую технологию, позволяющую бороться с раком мозга, когда пациент спит глубоким сном. А мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что препарат для лечения онкозаболеваний при помощи света начали производить в Москве, в год предприятие намерено выпускать до 40 тысяч флаконов.
Российский ускоритель для лечения рака готовят к работе в 2026 году
Российский ускоритель для лечения рака готовят к работе в 2026 году
08:35 26.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Созданный в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН ускоритель нейтронов в начале 2026 года планируется полностью подготовить к началу клинических исследований новой терапии рака, сообщил журналистам в пятницу директор ИЯФ СО РАН академик Павел Логачев.
"Мы несколько лет в институте очень напряженно работали над созданием машины для бор-нейтронозахватной терапии рака. И вот эта машина… в уходящем 2025 году ее не просто собрали и включили в НИИ онкологии Блохина в Москве, но и начали настройку нейтронного пучка на терапевтических режимах. Это очень большая и тяжелая работа", - сказал ученый.
Он отметил, что фактически речь идет о "притирке" ускорительного комплекса к существующему зданию, которое изначально было не приспособлено для такого метода терапии и такой установки.
"Сейчас… они выводят настройки машины на режимы, которые необходимы для генерации нужного спектра нейтронов для терапии. Машина работает, и в начале 2026 года как раз будет проведена так называемая приемка этой машины специальной организацией, которая потом готовит разрешение на клинические испытания. В 2026 году мы совместно с НИИ Блохина должны выйти на полную готовность комплекса в целом. Это и здания, терапевтические режимы, готовность врачей и препаратов и так далее", - сказал академик.
Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) – один из перспективных высокотехнологичных методов лечения раковых опухолей, который заключается в накоплении в клетках опухоли стабильного нерадиоактивного изотопа бор-10 и последующего облучения нейтронами. В результате поглощения нейтрона бором происходит ядерная реакция с выделением 84% энергии реакции именно в той клетке, которая содержала ядро бора, что приводит к ее гибели. В России пока такая терапия не проводится.
В ноябре в России завершили доклинические испытания первого в стране клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы
.
В конце сентября руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что ученые в течение полутора месяцев смогут начать лечение
пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Работа по ее разработке финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены
, заявляла глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
В начале декабря 2024 года Александр Гинцбург заявил РИА Новости Крым, что новая российская вакцина от рака показала свою эффективность
. Сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны – Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.
Также ранее сообщалось, что российские ученые разработали новую технологию
, позволяющую бороться с раком мозга, когда пациент спит глубоким сном. А мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил,
что препарат для лечения онкозаболеваний при помощи света начали производить в Москве, в год предприятие намерено выпускать до 40 тысяч флаконов.
