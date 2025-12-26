Рейтинг@Mail.ru
Российские "Кинжалы" ударили по предприятиям и энергетике Украины - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251226/rossiyskie-kinzhaly-udarili-po-predpriyatiyam-i-energetike-ukrainy-1152001731.html
Российские "Кинжалы" ударили по предприятиям и энергетике Украины
Российские "Кинжалы" ударили по предприятиям и энергетике Украины - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Российские "Кинжалы" ударили по предприятиям и энергетике Украины
Вооруженные силы России нанесли массированные удары по территории Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории РФ. Об этом с пятницу... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T12:42
2025-12-26T12:44
новости сво
удары по украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_71586f72d9223f4c15f377cc38558ae1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированные удары по территории Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории РФ. Об этом с пятницу сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, аэродромная, транспортная, портовая и складская инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки и места хранения ударных беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе горят порт и объекты энергетикиКогда закончится СВО – в США назвали срокиНовости СВО: потери Украины превысили 1400 человек за сутки
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_282:0:2414:1599_1920x0_80_0_0_73107bdbbd9bcf07b3a9cf9f2ec7ccc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, удары по украине, украина, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости, министерство обороны рф
Российские "Кинжалы" ударили по предприятиям и энергетике Украины

Российская армия ударила "Кинжалами" по предприятиям и энергетике Украины

12:42 26.12.2025 (обновлено: 12:44 26.12.2025)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Кинжал"
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированные удары по территории Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории РФ. Об этом с пятницу сообщили в Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации с 20 по 26 декабря нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"", - говорится в сообщении.
В результате ударов поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, аэродромная, транспортная, портовая и складская инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки и места хранения ударных беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Одессе горят порт и объекты энергетики
Когда закончится СВО – в США назвали сроки
Новости СВО: потери Украины превысили 1400 человек за сутки
 
Новости СВОУдары по УкраинеУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотНовостиМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39Рейд в Севастополе открыт
14:34В Керчи проведут берегоукрепление набережной
14:26Кредитными каникулами в России воспользовались более 300 000 бойцов СВО
14:21Новый год без излишеств: сколько россияне готовы потратить на праздники
13:59Два поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути на три часа
13:41В Крыму отменили пригородные поезда - что известно
13:30Госуслуги будут предупреждать о попытке оформления лже-кредита
13:26На трассе М-4 "Дон" затруднено движение из-за аварий
13:1917 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
13:14Армия РФ продвигается вперед – под контроль взяты 8 сел за неделю
13:00Симферополь заметет снегом
12:54Банк России представил тысячерублевую купюру нового образца
12:42Российские "Кинжалы" ударили по предприятиям и энергетике Украины
12:35Белогорск и Александровка в Крыму без света – причина
12:28Керченско-Феодосийская десантная операция в инфографике РИА Новости Крым
12:21Армия РФ освободила населенный пункт Косовцево в Запорожской области
12:19За вымогательство и хищение крымчанин получил 8 лет колонии
12:10Готовил схроны для диверсантов: в Калуге мужчине дали срок за госизмену
12:00Путин назвал Алентову душевно щедрым человеком
11:51Симферополь и район частично останется без газа: когда ждать отключений
Лента новостейМолния