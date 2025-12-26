https://crimea.ria.ru/20251226/rossiyskie-kinzhaly-udarili-po-predpriyatiyam-i-energetike-ukrainy-1152001731.html

Российские "Кинжалы" ударили по предприятиям и энергетике Украины

Российские "Кинжалы" ударили по предприятиям и энергетике Украины

Вооруженные силы России нанесли массированные удары по территории Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории РФ. Об этом с пятницу... РИА Новости Крым, 26.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированные удары по территории Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории РФ. Об этом с пятницу сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, аэродромная, транспортная, портовая и складская инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки и места хранения ударных беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе горят порт и объекты энергетикиКогда закончится СВО – в США назвали срокиНовости СВО: потери Украины превысили 1400 человек за сутки

