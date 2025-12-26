Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251226/reyd-v-sevastopole-otkryt-1152005765.html
Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Рейд в Севастополе открыт
В Севастополе катера и паромы вновь курсируют через бухту – рейд открыли. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T14:39
2025-12-26T14:41
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
северная сторона
паромы и катера в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_345e0eef3a69226159fca075e6fea73b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы вновь курсируют через бухту – рейд открыли. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки морского сообщения не сообщалось.Работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251226/17-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1152002996.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_4c704754f6f80160bf52260fffd6f398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, морской транспорт, северная сторона, паромы и катера в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Рейд в Севастополе открыт

В Севастополе открыли рейд

14:39 26.12.2025 (обновлено: 14:41 26.12.2025)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы вновь курсируют через бухту – рейд открыли. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.
О причинах приостановки морского сообщения не сообщалось.
Работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Работа ПВО в Крыму
13:19
17 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
 
СевастопольНовости СевастополяМорской транспортСеверная сторонаПаромы и катера в СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39Рейд в Севастополе открыт
14:34В Керчи проведут берегоукрепление набережной
14:26Кредитными каникулами в России воспользовались более 300 000 бойцов СВО
14:21Новый год без излишеств: сколько россияне готовы потратить на праздники
13:59Два поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути на три часа
13:41В Крыму отменили пригородные поезда - что известно
13:30Госуслуги будут предупреждать о попытке оформления лже-кредита
13:26На трассе М-4 "Дон" затруднено движение из-за аварий
13:1917 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
13:14Армия РФ продвигается вперед – под контроль взяты 8 сел за неделю
13:00Симферополь заметет снегом
12:54Банк России представил тысячерублевую купюру нового образца
12:42Российские "Кинжалы" ударили по предприятиям и энергетике Украины
12:35Белогорск и Александровка в Крыму без света – причина
12:28Керченско-Феодосийская десантная операция в инфографике РИА Новости Крым
12:21Армия РФ освободила населенный пункт Косовцево в Запорожской области
12:19За вымогательство и хищение крымчанин получил 8 лет колонии
12:10Готовил схроны для диверсантов: в Калуге мужчине дали срок за госизмену
12:00Путин назвал Алентову душевно щедрым человеком
11:51Симферополь и район частично останется без газа: когда ждать отключений
Лента новостейМолния