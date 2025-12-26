https://crimea.ria.ru/20251226/reyd-v-sevastopole-otkryt-1152005765.html
Рейд в Севастополе открыт
2025-12-26T14:39
2025-12-26T14:39
2025-12-26T14:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы вновь курсируют через бухту – рейд открыли. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки морского сообщения не сообщалось.Работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
