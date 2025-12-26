https://crimea.ria.ru/20251226/putin-sobral-sovbez-1152016861.html

Путин собрал Совбез

Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 26.12.2025

Путин собрал Совбез

Президент России Владимир Путин вечером в пятницу проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по вопросу дополнительных мер... РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T20:26

2025-12-26T20:26

2025-12-26T20:49

владимир путин (политик)

россия

совет безопасности россии

новости

искусственный интеллект

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111569/76/1115697610_0:206:2936:1858_1920x0_80_0_0_07cf878f433d7a2e26df72728c14dcd8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вечером в пятницу проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по вопросу дополнительных мер развития искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.Докладчиком по этому вопросу будет министр обороны РФ Андрей Белоусов.Накануне Владимир Путин в ходе заседания Государственного совета РФ отметил, что вся парадигма подготовки кадров в России нуждается в изменении на фоне развития искусственного интеллекта. Президент подчеркнул, это не пожелание, а важнейшая задача для государства, бизнеса и образования.По словам главы государства, искусственный интеллект – намного более прорывная, всеохватывающая технология, которая быстро завоевывает все сферы жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, совет безопасности россии , новости, искусственный интеллект, безопасность, новости