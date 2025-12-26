https://crimea.ria.ru/20251226/putin-sobral-sovbez-1152016861.html
Путин собрал Совбез
2025-12-26T20:26
2025-12-26T20:26
2025-12-26T20:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вечером в пятницу проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по вопросу дополнительных мер развития искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.Докладчиком по этому вопросу будет министр обороны РФ Андрей Белоусов.Накануне Владимир Путин в ходе заседания Государственного совета РФ отметил, что вся парадигма подготовки кадров в России нуждается в изменении на фоне развития искусственного интеллекта. Президент подчеркнул, это не пожелание, а важнейшая задача для государства, бизнеса и образования.По словам главы государства, искусственный интеллект – намного более прорывная, всеохватывающая технология, которая быстро завоевывает все сферы жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
