Путин проведет совещание по госпрограмме вооружений - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Путин проведет совещание по госпрограмме вооружений
2025-12-26T15:03
2025-12-26T15:03
владимир путин (политик)
дмитрий песков
вооруженные силы россии
военно-промышленный комплекс (впк)
новости
совет безопасности россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Кремле состоится совещание по госпрограмме вооружений во главе с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.Он отметил, что это планомерная работа президента. "Сегодня состоится совещание на эту тему весьма представительное, будет серьезное обсуждение", – добавил представитель Кремля.Кроме того, у Владимира Путина сегодня запланировано совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир путин (политик), дмитрий песков, вооруженные силы россии, военно-промышленный комплекс (впк), новости, совет безопасности россии
15:03 26.12.2025
 
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Кремле состоится совещание по госпрограмме вооружений во главе с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Сегодня не менее содержательный день у президента, он работает в Кремле. Сегодня он продолжит заниматься различными проектами государственной программы вооружений на 2027-2036 годы. В целом программой развития оборонно-промышленного комплекса страны, и по поводу СВО, и на дальнюю перспективу", – рассказал Песков журналистам.
Он отметил, что это планомерная работа президента.
"Сегодня состоится совещание на эту тему весьма представительное, будет серьезное обсуждение", – добавил представитель Кремля.
Кроме того, у Владимира Путина сегодня запланировано совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции.
