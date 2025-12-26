https://crimea.ria.ru/20251226/putin-provedet-soveschanie-po-gosprogramme-vooruzheniy-1152006115.html
Путин проведет совещание по госпрограмме вооружений
2025-12-26T15:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Кремле состоится совещание по госпрограмме вооружений во главе с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.Он отметил, что это планомерная работа президента. "Сегодня состоится совещание на эту тему весьма представительное, будет серьезное обсуждение", – добавил представитель Кремля.Кроме того, у Владимира Путина сегодня запланировано совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Кремле состоится совещание по госпрограмме вооружений во главе с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Сегодня не менее содержательный день у президента, он работает в Кремле. Сегодня он продолжит заниматься различными проектами государственной программы вооружений на 2027-2036 годы. В целом программой развития оборонно-промышленного комплекса страны, и по поводу СВО, и на дальнюю перспективу", – рассказал Песков журналистам.
Он отметил, что это планомерная работа президента.
"Сегодня состоится совещание на эту тему весьма представительное, будет серьезное обсуждение", – добавил представитель Кремля.
Кроме того, у Владимира Путина сегодня запланировано совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции.
