Путин проведет совещание по госпрограмме вооружений

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Кремле состоится совещание по госпрограмме вооружений во главе с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.Он отметил, что это планомерная работа президента. "Сегодня состоится совещание на эту тему весьма представительное, будет серьезное обсуждение", – добавил представитель Кремля.Кроме того, у Владимира Путина сегодня запланировано совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

