https://crimea.ria.ru/20251226/putin-nazval-alentovu-dushevno-schedrym-chelovekom-1152000678.html

Путин назвал Алентову душевно щедрым человеком

Путин назвал Алентову душевно щедрым человеком - РИА Новости Крым, 26.12.2025

Путин назвал Алентову душевно щедрым человеком

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным народной артистки России Веры Алентовой, скончавшейся накануне. РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T12:00

2025-12-26T12:00

2025-12-26T12:00

утраты

владимир путин (политик)

кино

театр

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1a/1152000552_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_cb413e6033c2d03da514e9e17d989b1a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным народной артистки России Веры Алентовой, скончавшейся накануне.Путин подчеркнул, что светлая память о Вере Алентовой навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег и всех почитателей ее самобытного дарования.Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но спасти не смогли.

https://crimea.ria.ru/20251225/vera-alentova--biografiya-1151981080.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, владимир путин (политик), кино, театр, искусство