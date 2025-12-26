https://crimea.ria.ru/20251226/putin-nazval-alentovu-dushevno-schedrym-chelovekom-1152000678.html
Путин назвал Алентову душевно щедрым человеком
Путин назвал Алентову душевно щедрым человеком - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Путин назвал Алентову душевно щедрым человеком
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным народной артистки России Веры Алентовой, скончавшейся накануне. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T12:00
2025-12-26T12:00
2025-12-26T12:00
утраты
владимир путин (политик)
кино
театр
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1a/1152000552_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_cb413e6033c2d03da514e9e17d989b1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным народной артистки России Веры Алентовой, скончавшейся накануне.Путин подчеркнул, что светлая память о Вере Алентовой навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег и всех почитателей ее самобытного дарования.Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но спасти не смогли.
https://crimea.ria.ru/20251225/vera-alentova--biografiya-1151981080.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1a/1152000552_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_c66cbec686fd555ae021d94b229d0720.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, владимир путин (политик), кино, театр, искусство
Путин назвал Алентову душевно щедрым человеком
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Веры Алентовой
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным народной артистки России Веры Алентовой, скончавшейся накануне.
"Вера Алентова была замечательной актрисой, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком. Она всегда играла ярко, талантливо и в кино, и на сцене Московского драматического театра имени А.С.Пушкина, которому посвятила многие годы своего творческого пути", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что светлая память о Вере Алентовой навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег и всех почитателей ее самобытного дарования.
Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но спасти не смогли.