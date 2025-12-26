https://crimea.ria.ru/20251226/pozhar-v-sevastopole---chto-izvestno-1151994620.html
Пожар в Севастополе - что известно
Пожар в Севастополе - что известно - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Пожар в Севастополе - что известно
Пожар произошел по улице Портовая в Севастополе, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T08:58
2025-12-26T08:58
2025-12-26T09:09
севастополь
пожар
новости севастополя
происшествия
новости крыма
крым
гу мчс россии по севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Пожар произошел по улице Портовая в Севастополе, сообщает МЧС России.Также в ведомстве отметили, что ситуация на контроле пожарно-спасательных подразделений.В течение года на пожарах в Крыму погибли 69 человек. По сравнению с прошлым годом есть незначительный рост - 8%, сообщали ранее в МЧС Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в КрымуИз горящей квартиры в Саках спасли 60-летнего мужчинуЭлектричка загорелась в Подмосковье
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_04fa6252005bdbc51b06f378edf102b5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, пожар, новости севастополя, происшествия, новости крыма, крым, гу мчс россии по севастополю
Пожар в Севастополе - что известно
Пожар тушат в Севастополе на улице Портовая
08:58 26.12.2025 (обновлено: 09:09 26.12.2025)