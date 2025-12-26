https://crimea.ria.ru/20251226/pozhar-v-sevastopole---chto-izvestno-1151994620.html

Пожар в Севастополе - что известно

26.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Пожар произошел по улице Портовая в Севастополе, сообщает МЧС России.Также в ведомстве отметили, что ситуация на контроле пожарно-спасательных подразделений.В течение года на пожарах в Крыму погибли 69 человек. По сравнению с прошлым годом есть незначительный рост - 8%, сообщали ранее в МЧС Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в КрымуИз горящей квартиры в Саках спасли 60-летнего мужчинуЭлектричка загорелась в Подмосковье

