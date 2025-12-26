Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Севастополе - что известно
Пожар в Севастополе - что известно
Пожар в Севастополе - что известно
Пожар в Севастополе - что известно
Пожар произошел по улице Портовая в Севастополе, сообщает МЧС России.
2025-12-26T08:58
2025-12-26T09:09
севастополь
пожар
новости севастополя
происшествия
новости крыма
крым
гу мчс россии по севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Пожар произошел по улице Портовая в Севастополе, сообщает МЧС России.Также в ведомстве отметили, что ситуация на контроле пожарно-спасательных подразделений.В течение года на пожарах в Крыму погибли 69 человек. По сравнению с прошлым годом есть незначительный рост - 8%, сообщали ранее в МЧС Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в КрымуИз горящей квартиры в Саках спасли 60-летнего мужчинуЭлектричка загорелась в Подмосковье
Пожар в Севастополе - что известно

08:58 26.12.2025 (обновлено: 09:09 26.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Пожар произошел по улице Портовая в Севастополе, сообщает МЧС России.
"Информация о пламенном горении строения поступила в 8 часов 21 минуту. К месту незамедлительно выдвинулись силы МЧС России. Огнеборцы подали на тушение стволы. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении
Также в ведомстве отметили, что ситуация на контроле пожарно-спасательных подразделений.В течение года на пожарах в Крыму погибли 69 человек. По сравнению с прошлым годом есть незначительный рост - 8%, сообщали ранее в МЧС Крыма.
