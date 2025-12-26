Рейтинг@Mail.ru
Открытое горение в порту Темрюка после атаки украинских дронов ликвидировано. Спасатели заняты охлаждением топливных резервуаров. Об этом сообщили в оперштабе...
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Открытое горение в порту Темрюка после атаки украинских дронов ликвидировано. Спасатели заняты охлаждением топливных резервуаров. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Пожар в порту начался в ночь с 24 на 25 декабря из-за атаки БПЛА.В оперштабе уточнили, что в ночь с 25 на 26 декабря пожар локализовали. К утру ликвидировали открытое горение.Утром в понедельник стало известно, что два судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. 22 декабря горел танкер и причал.В ночь на четверг ВСУ атаковали дронами порт Темрюка. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами. Изначально сообщалось, что огонь охватил около 2000 квадратных метров.Накануне сообщалось, что площадь пожара в порту Темрюка после атаки ВСУ выросла до четырех тысяч квадратных метров, горели резервуары с нефтепродуктами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Севастополе - что известноВСУ атаковали гуманитарный конвой из Дагестана – три человека погиблиПосле атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без света
пожар, темрюк, новости сво, атаки всу, происшествия, краснодарский край, кубань, новости
Пожар в порту Темрюка локализовали

Пожар в порту Темрюка локализован – оперштаб Краснодарского края

09:12 26.12.2025
 
© МЧС РоссииВ Курскую область для усиления группировки МЧС России прибыл пожарный поезд
В Курскую область для усиления группировки МЧС России прибыл пожарный поезд
© МЧС России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Открытое горение в порту Темрюка после атаки украинских дронов ликвидировано. Спасатели заняты охлаждением топливных резервуаров. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Пожар в порту начался в ночь с 24 на 25 декабря из-за атаки БПЛА.
"В порту Темрюка ликвидировали открытое горение", – сказано в сообщении.
В оперштабе уточнили, что в ночь с 25 на 26 декабря пожар локализовали. К утру ликвидировали открытое горение.
"Сейчас работы еще идут – для полной ликвидации продолжают охлаждение резервуаров", – добавили в сообщении.
Утром в понедельник стало известно, что два судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. 22 декабря горел танкер и причал.
В ночь на четверг ВСУ атаковали дронами порт Темрюка. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами. Изначально сообщалось, что огонь охватил около 2000 квадратных метров.
Накануне сообщалось, что площадь пожара в порту Темрюка после атаки ВСУ выросла до четырех тысяч квадратных метров, горели резервуары с нефтепродуктами.
