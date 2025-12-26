https://crimea.ria.ru/20251226/pozhar-v-portu-temryuka-lokalizovali-1151994884.html

Пожар в порту Темрюка локализовали

Пожар в порту Темрюка локализовали

Открытое горение в порту Темрюка после атаки украинских дронов ликвидировано. Спасатели заняты охлаждением топливных резервуаров. Об этом сообщили в оперштабе... РИА Новости Крым, 26.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Открытое горение в порту Темрюка после атаки украинских дронов ликвидировано. Спасатели заняты охлаждением топливных резервуаров. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Пожар в порту начался в ночь с 24 на 25 декабря из-за атаки БПЛА.В оперштабе уточнили, что в ночь с 25 на 26 декабря пожар локализовали. К утру ликвидировали открытое горение.Утром в понедельник стало известно, что два судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. 22 декабря горел танкер и причал.В ночь на четверг ВСУ атаковали дронами порт Темрюка. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами. Изначально сообщалось, что огонь охватил около 2000 квадратных метров.Накануне сообщалось, что площадь пожара в порту Темрюка после атаки ВСУ выросла до четырех тысяч квадратных метров, горели резервуары с нефтепродуктами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Севастополе - что известноВСУ атаковали гуманитарный конвой из Дагестана – три человека погиблиПосле атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без света

2025

