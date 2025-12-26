https://crimea.ria.ru/20251226/pozdravlenie-s-novym-godom-ot-press-tsentra-ria-novosti-krym-1152006039.html
Поздравление с Новым годом от пресс-центра РИА Новости Крым
Поздравление с Новым годом от пресс-центра РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Поздравление с Новым годом от пресс-центра РИА Новости Крым
Дорогие друзья! Мы рады, что уходящий 2025 год Вы провели вместе с Пресс-центром РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T15:05
2025-12-26T15:05
2025-12-26T15:05
пресс-центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1a/1152006833_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_81e1c1356187bbd22562801e1f06d467.jpg
Дорогие друзья! Мы рады, что уходящий 2025 год Вы провели вместе с Пресс-центром РИА Новости Крым.Уверены, что наступающий год принесет не менее плодотворное сотрудничество и множество интересных тем для обсуждения.Желаем вам здоровья, счастья и удачи в каждом начинании! Пусть 2026 год станет временем ярких событий и приятных сюрпризов. Спасибо, что вы с нами!С наилучшими пожеланиями,Ваш Пресс-центр РИА Новости Крым.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1a/1152006833_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3b3ef9b8f6d29abf65c60fcc802c8c17.jpg
Поздравление с Новым Годом!
Поздравление с Новым Годом!
2025-12-26T15:05
true
PT0M53S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-центр, видео
Поздравление с Новым годом от пресс-центра РИА Новости Крым
Дорогие друзья! Мы рады, что уходящий 2025 год Вы провели вместе с Пресс-центром РИА Новости Крым.
2025-12-26T15:05
true
PT0M53S
Дорогие друзья! Мы рады, что уходящий 2025 год Вы провели вместе с Пресс-центром РИА Новости Крым.
Уверены, что наступающий год принесет не менее плодотворное сотрудничество и множество интересных тем для обсуждения.
Желаем вам здоровья, счастья и удачи в каждом начинании! Пусть 2026 год станет временем ярких событий и приятных сюрпризов. Спасибо, что вы с нами!
С наилучшими пожеланиями,
Ваш Пресс-центр РИА Новости Крым.