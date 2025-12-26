Рейтинг@Mail.ru
Политолог дал прогноз событий на Украине в 2026 году - РИА Новости Крым, 26.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251226/politolog-dal-prognoz-sobytiy-na-ukraine-v-2026-godu-1152009390.html
Политолог дал прогноз событий на Украине в 2026 году
Политолог дал прогноз событий на Украине в 2026 году - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Политолог дал прогноз событий на Украине в 2026 году
В 2026 году Россия и США продолжат предпринимать усилия для урегулирования конфликта на Украине мирным путем на фоне продолжения боевых действий в зоне СВО... РИА Новости Крым, 26.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В 2026 году Россия и США продолжат предпринимать усилия для урегулирования конфликта на Украине мирным путем на фоне продолжения боевых действий в зоне СВО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По его словам, мирные инициативы продолжатся в 2026 году со стороны и России, и США, причем настоящие успехи будут делаться тихо, поскольку на этом треке "работают профессионалы"."Достигнута договоренность о том, что переговоры ведутся в тишине. Нельзя вытаскивать каждое противоречие. Возникают даже искры, ищутся компромиссы, формулировки. Это серьезная дипломатическая работа, она многотрудная. Недели, месяцы, а иногда и годы может занимать дипломатическая подготовка документа", – сказал Шипилин.При этом дипломатические обсуждения ситуации на Украине Россия будет вести исключительно с Америкой, добавил он."Больше нам никто не нужен. Только Америка. Только с Трампом могут вестись переговоры. С Украиной что-то обсуждать бесполезно", – сказал Шипилин.По мнению политолога, учитывая обстановку, в которой стороны конфликта заходят в 2026 год, прогноз развития событий может быть очень условным, поскольку остается много "если".Однако пока Зеленский не демонстрирует готовности сесть за стол переговоров, а у Трампа не получается оказать на него должного давления, "а значит, военные действия будут продолжаться" в следующем году, считает он.Таким образом ситуация вокруг Украины остается достаточно сложной и говорить о каких-то стопроцентных прогнозах, по словам политолога, нельзя, но зато можно – о стопроцентных пожеланиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – в США назвали сроки"Есть новые идеи": Зеленский рассказал о разговоре с УиткоффомК чему готовятся в Киеве под предлогом проведения выборов – мнение
Политолог дал прогноз событий на Украине в 2026 году

Россия и США в 2026 году будут "тихо" делать настоящие успехи – политолог

21:10 26.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Флаг России и трезубец герба Украины. Архивное фото
Флаг России и трезубец герба Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В 2026 году Россия и США продолжат предпринимать усилия для урегулирования конфликта на Украине мирным путем на фоне продолжения боевых действий в зоне СВО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.
По его словам, мирные инициативы продолжатся в 2026 году со стороны и России, и США, причем настоящие успехи будут делаться тихо, поскольку на этом треке "работают профессионалы".
"Достигнута договоренность о том, что переговоры ведутся в тишине. Нельзя вытаскивать каждое противоречие. Возникают даже искры, ищутся компромиссы, формулировки. Это серьезная дипломатическая работа, она многотрудная. Недели, месяцы, а иногда и годы может занимать дипломатическая подготовка документа", – сказал Шипилин.
При этом дипломатические обсуждения ситуации на Украине Россия будет вести исключительно с Америкой, добавил он.
"Больше нам никто не нужен. Только Америка. Только с Трампом могут вестись переговоры. С Украиной что-то обсуждать бесполезно", – сказал Шипилин.
По мнению политолога, учитывая обстановку, в которой стороны конфликта заходят в 2026 год, прогноз развития событий может быть очень условным, поскольку остается много "если".
"Если Трамп считает, что он может повлиять на Владимира Зеленского и добиться таким образом целей специальной военной операции, которые нами объявлены, то, конечно, мы рады, если без гибели наших солдат и мирных людей удастся все сделать мирным путем", – отметил Шипилин.
Однако пока Зеленский не демонстрирует готовности сесть за стол переговоров, а у Трампа не получается оказать на него должного давления, "а значит, военные действия будут продолжаться" в следующем году, считает он.
"Главное, что мы, как и говорил наш президент Владимир Путин, давим и продвигаемся по всем фронтам. Да, воюем хирургическими методами, потому что это наши люди, наши города... Но направления определены и цели известны, и, я думаю, мы будем добиваться их в следующем году. А что там Зеленский мямлит – это уже детали", – добавил он.
Таким образом ситуация вокруг Украины остается достаточно сложной и говорить о каких-то стопроцентных прогнозах, по словам политолога, нельзя, но зато можно – о стопроцентных пожеланиях.
"Главное желание, чтобы Зеленскому кто-то в голову вбил мысль о том, что пора заканчивать, что победы Украины не будет, надо принимать условия России и успокаиваться на этом", – подытожил эксперт.
