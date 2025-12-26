https://crimea.ria.ru/20251226/politolog-dal-prognoz-sobytiy-na-ukraine-v-2026-godu-1152009390.html

Политолог дал прогноз событий на Украине в 2026 году

Политолог дал прогноз событий на Украине в 2026 году - РИА Новости Крым, 26.12.2025

Политолог дал прогноз событий на Украине в 2026 году

В 2026 году Россия и США продолжат предпринимать усилия для урегулирования конфликта на Украине мирным путем на фоне продолжения боевых действий в зоне СВО... РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T21:10

2025-12-26T21:10

2025-12-26T21:10

радио "спутник в крыму"

украина

в мире

новости сво

мнения

россия

шатдаун в сша

владимир путин (политик)

дональд трамп

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111697/52/1116975277_0:76:2708:1599_1920x0_80_0_0_f36c8a5a484dfcf13f51f2f06278e4b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В 2026 году Россия и США продолжат предпринимать усилия для урегулирования конфликта на Украине мирным путем на фоне продолжения боевых действий в зоне СВО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По его словам, мирные инициативы продолжатся в 2026 году со стороны и России, и США, причем настоящие успехи будут делаться тихо, поскольку на этом треке "работают профессионалы"."Достигнута договоренность о том, что переговоры ведутся в тишине. Нельзя вытаскивать каждое противоречие. Возникают даже искры, ищутся компромиссы, формулировки. Это серьезная дипломатическая работа, она многотрудная. Недели, месяцы, а иногда и годы может занимать дипломатическая подготовка документа", – сказал Шипилин.При этом дипломатические обсуждения ситуации на Украине Россия будет вести исключительно с Америкой, добавил он."Больше нам никто не нужен. Только Америка. Только с Трампом могут вестись переговоры. С Украиной что-то обсуждать бесполезно", – сказал Шипилин.По мнению политолога, учитывая обстановку, в которой стороны конфликта заходят в 2026 год, прогноз развития событий может быть очень условным, поскольку остается много "если".Однако пока Зеленский не демонстрирует готовности сесть за стол переговоров, а у Трампа не получается оказать на него должного давления, "а значит, военные действия будут продолжаться" в следующем году, считает он.Таким образом ситуация вокруг Украины остается достаточно сложной и говорить о каких-то стопроцентных прогнозах, по словам политолога, нельзя, но зато можно – о стопроцентных пожеланиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – в США назвали сроки"Есть новые идеи": Зеленский рассказал о разговоре с УиткоффомК чему готовятся в Киеве под предлогом проведения выборов – мнение

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, новости сво, мнения, россия, шатдаун в сша, владимир путин (политик), дональд трамп, владимир зеленский, политика, внешняя политика