Погибших при атаке ВСУ волонтеров из Дагестана представят к наградам - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Погибших при атаке ВСУ волонтеров из Дагестана представят к наградам
Погибших при атаке ВСУ волонтеров из Дагестана представят к наградам - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Погибших при атаке ВСУ волонтеров из Дагестана представят к наградам
Погибшие при доставке гуманитарного груза дагестанцы будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщает администрация главы Дагестана Сергея... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T19:59
2025-12-26T19:59
дагестан
атаки всу
награды
новости
происшествия
сергей меликов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Погибшие при доставке гуманитарного груза дагестанцы будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщает администрация главы Дагестана Сергея Меликова.25 декабря стало известно, что три человека погибли и один госпитализирован в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой из Дагестана. По данным главы республики Сергея Меликова, гуманитарную помощь перевозили два грузовика. Один из них по пути остановился на ремонт, что уберегло часть людей от трагедии. Другую "ГАЗель" и легковушку обстреляли с применением беспилотников. Волонтеры везли продукты, инструмент для инженерных работ, детские письма для бойцов СВО.Он добавил, что семьи погибших поддержат региональными выплатами, предусмотренными для участников СВО. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
дагестан
дагестан, атаки всу, награды, новости, происшествия, сергей меликов
Погибших при атаке ВСУ волонтеров из Дагестана представят к наградам

Погибших при атаке ВСУ на гуманитарный конвой из Дагестана представят к наградам

19:59 26.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШеврон у военнослужащих ВС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Погибшие при доставке гуманитарного груза дагестанцы будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщает администрация главы Дагестана Сергея Меликова.
25 декабря стало известно, что три человека погибли и один госпитализирован в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой из Дагестана. По данным главы республики Сергея Меликова, гуманитарную помощь перевозили два грузовика. Один из них по пути остановился на ремонт, что уберегло часть людей от трагедии. Другую "ГАЗель" и легковушку обстреляли с применением беспилотников. Волонтеры везли продукты, инструмент для инженерных работ, детские письма для бойцов СВО.
"Все процедуры по увековечиванию памяти должны быть выполнены. Каждая семья должна получить всестороннюю поддержку. Необходимо обеспечить всем семьям погибших выплаты наравне с теми, которые предусмотрены для семей погибших военнослужащих. Это справедливо. Люди погибли от воздействия средств противника, выполняя гуманитарную миссию. Они решали не личные или частные задачи — они выполняли задачу по поддержке наших военнослужащих", - подчеркнул глава региона.
Он добавил, что семьи погибших поддержат региональными выплатами, предусмотренными для участников СВО.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ДагестанАтаки ВСУНаградыНовостиПроисшествияСергей Меликов
 
