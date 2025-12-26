https://crimea.ria.ru/20251226/pogibshikh-pri-atake-vsu-volonterov-iz-dagestana-predstavyat-k-nagradam-1152016647.html
Погибших при атаке ВСУ волонтеров из Дагестана представят к наградам
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Погибшие при доставке гуманитарного груза дагестанцы будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщает администрация главы Дагестана Сергея Меликова.25 декабря стало известно, что три человека погибли и один госпитализирован в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой из Дагестана. По данным главы республики Сергея Меликова, гуманитарную помощь перевозили два грузовика. Один из них по пути остановился на ремонт, что уберегло часть людей от трагедии. Другую "ГАЗель" и легковушку обстреляли с применением беспилотников. Волонтеры везли продукты, инструмент для инженерных работ, детские письма для бойцов СВО.Он добавил, что семьи погибших поддержат региональными выплатами, предусмотренными для участников СВО. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
