Рейтинг@Mail.ru
Передвижные аптечные пункты для сел и деревень планируют создать в России - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251226/peredvizhnye-aptechnye-punkty-dlya-sel-i-dereven-planiruyut-sozdat-v-rossii-1151995237.html
Передвижные аптечные пункты для сел и деревень планируют создать в России
Передвижные аптечные пункты для сел и деревень планируют создать в России - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Передвижные аптечные пункты для сел и деревень планируют создать в России
В России планируют создать передвижные аптечные пункты, которые будут доставлять лекарства в села, деревни и поселки, где нет стационарных аптек. Об этом... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T09:31
2025-12-26T09:31
аптека
здравоохранение в россии
вячеслав володин
общество
новости
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1d/1146800183_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bb76704cd9dd3edaff1fd0dfc08afcb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В России планируют создать передвижные аптечные пункты, которые будут доставлять лекарства в села, деревни и поселки, где нет стационарных аптек. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Володин уточнил, что по данным экспертов, на конец сентября 2025 года в России работало 83 тысячи аптек. Из них только 14% расположены в малонаселенных пунктах и труднодоступных районах, в которых проживают 8 миллионов человек.Планируется, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест. Внедрение дистанционных аптечных пунктов изначально затронет ряд регионов, где наблюдается наибольшая востребованность, отметил председатель Госдумы."Это позволит оценить эффективность механизма, а также необходимость его более широкого распространения. Наша страна большая. Где бы человек ни проживал, у него должна быть возможность приобрести необходимые лекарства. От этого зависит здоровье людей", – подчеркнул Вячеслав Володин.На этой неделе также стало известно, что в России расширили перечень жизненно важных и важнейших лекарственных препаратов, добавив в него 18 позиций. Эти препараты применяются при лечении анемии, нитропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, различных злокачественных образований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощьВ России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулезаПутин подписал закон о создании перечня стратегически значимых лекарств
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1d/1146800183_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e324cf0d2ef6cf8072dd0b8a3eeacc1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аптека, здравоохранение в россии, вячеслав володин, общество, новости, здоровье
Передвижные аптечные пункты для сел и деревень планируют создать в России

В России планируют создать передвижные аптечные пункты для отдаленных деревень и сел

09:31 26.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В России планируют создать передвижные аптечные пункты, которые будут доставлять лекарства в села, деревни и поселки, где нет стационарных аптек. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Приступили к рассмотрению законопроекта, которым предлагается создать передвижные аптечные пункты. Они будут доставлять лекарства в те села, деревни и поселки, где отсутствуют стационарные аптеки и фармпункты", – написал он в своем Telegram-канале.
Володин уточнил, что по данным экспертов, на конец сентября 2025 года в России работало 83 тысячи аптек. Из них только 14% расположены в малонаселенных пунктах и труднодоступных районах, в которых проживают 8 миллионов человек.
Планируется, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест. Внедрение дистанционных аптечных пунктов изначально затронет ряд регионов, где наблюдается наибольшая востребованность, отметил председатель Госдумы.
"Это позволит оценить эффективность механизма, а также необходимость его более широкого распространения. Наша страна большая. Где бы человек ни проживал, у него должна быть возможность приобрести необходимые лекарства. От этого зависит здоровье людей", – подчеркнул Вячеслав Володин.
На этой неделе также стало известно, что в России расширили перечень жизненно важных и важнейших лекарственных препаратов, добавив в него 18 позиций. Эти препараты применяются при лечении анемии, нитропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, различных злокачественных образований.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь
В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза
Путин подписал закон о создании перечня стратегически значимых лекарств
 
АптекаЗдравоохранение в РоссииВячеслав ВолодинОбществоНовостиЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:11Студентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ
10:00На Крым надвигается снежный циклон - обстановка на дорогах и перевалах
09:56За мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧС
09:48В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков
09:39Сопровождающие ветеранов СВО смогут бесплатно поехать в санатории
09:31Передвижные аптечные пункты для сел и деревень планируют создать в России
09:12Пожар в порту Темрюка локализовали
08:58Пожар в Севастополе - что известно
08:45Как отдохнуть по-настоящему - ученые назвали семь типов отдыха
08:35Российский ускоритель для лечения рака готовят к работе в 2026 году
08:20Ни строчки в Ялте: почему вдохновение покинуло поэта Семена Надсона
07:45Д’Артаньян всея Руси: день рождения Михаила Боярского
07:1877 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
06:45Отдых вблизи парковой зоны – туристы хотят в Ялту и Алушту
06:02Тяжелый, но вдохновляющий: как прошел 2025-й для промышленности в Крыму
00:01Мощный удар стихии в Крыму - прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 26 декабря
22:51Всеобщая мобилизация на Украине и выселение Долиной из квартиры – главное
22:26"Есть новые идеи": Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом
22:19Как и зачем проверяют мандарины при ввозе в Россию
Лента новостейМолния