Передвижные аптечные пункты для сел и деревень планируют создать в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В России планируют создать передвижные аптечные пункты, которые будут доставлять лекарства в села, деревни и поселки, где нет стационарных аптек. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Володин уточнил, что по данным экспертов, на конец сентября 2025 года в России работало 83 тысячи аптек. Из них только 14% расположены в малонаселенных пунктах и труднодоступных районах, в которых проживают 8 миллионов человек.Планируется, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест. Внедрение дистанционных аптечных пунктов изначально затронет ряд регионов, где наблюдается наибольшая востребованность, отметил председатель Госдумы."Это позволит оценить эффективность механизма, а также необходимость его более широкого распространения. Наша страна большая. Где бы человек ни проживал, у него должна быть возможность приобрести необходимые лекарства. От этого зависит здоровье людей", – подчеркнул Вячеслав Володин.На этой неделе также стало известно, что в России расширили перечень жизненно важных и важнейших лекарственных препаратов, добавив в него 18 позиций. Эти препараты применяются при лечении анемии, нитропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, различных злокачественных образований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощьВ России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулезаПутин подписал закон о создании перечня стратегически значимых лекарств

