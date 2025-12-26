https://crimea.ria.ru/20251226/parkovku-na-ploschadi-nakhimova-v-sevastopole-zakroyut-na-novogodnie-kanikuly-1151999113.html
Парковку на площади Нахимова в Севастополе закроют на новогодние каникулы
Парковку на площади Нахимова в Севастополе закроют на новогодние каникулы - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Парковку на площади Нахимова в Севастополе закроют на новогодние каникулы
В Севастополе на время новогодних каникул закроют парковку на площади Нахимова. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T11:11
2025-12-26T11:11
2025-12-26T11:11
новости
ситуация на дорогах крыма
новости севастополя
новости крыма
крым
севастополь
парковки
дороги крыма
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1a/1151999001_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_26864c2bc7448e72528921133f4f6d5d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе на время новогодних каникул закроют парковку на площади Нахимова. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.Это связано с проведением новогодних и рождественских праздников, объяснили в департаменте.Севастопольцам и гостям города-героя напомнили, что в центре города можно припарковаться бесплатно 1, 2, 7 января, а также по субботам и воскресеньям."В остальное время – 35 рублей в час. Призываем автомобилистов учитывать данную информацию", – добавили в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют – схема объездаПятиметровые волны и обледенение кораблей – к Севастополю движется штормВ Севастополе изменят маршрут движения автобуса в Балаклаву
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1a/1151999001_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f371572c11b2d6770f65dc566f555f12.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости севастополя, новости крыма, крым, севастополь, парковки, дороги крыма, новый год
Парковку на площади Нахимова в Севастополе закроют на новогодние каникулы
В Севастополе парковка на площади Нахимова будет закрыта с 27 декабря по 11 января