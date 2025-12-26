Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на дорогах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе на время новогодних каникул закроют парковку на площади Нахимова. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.Это связано с проведением новогодних и рождественских праздников, объяснили в департаменте.Севастопольцам и гостям города-героя напомнили, что в центре города можно припарковаться бесплатно 1, 2, 7 января, а также по субботам и воскресеньям."В остальное время – 35 рублей в час. Призываем автомобилистов учитывать данную информацию", – добавили в сообщении.
Новости
Парковку на площади Нахимова в Севастополе закроют на новогодние каникулы

11:11 26.12.2025
 
© Правительство СевастополяПлощадь Нахимова в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе на время новогодних каникул закроют парковку на площади Нахимова. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Парковка на площади Нахимова будет закрыта с 27 декабря до 11 января включительно", – сказано в сообщении.
Это связано с проведением новогодних и рождественских праздников, объяснили в департаменте.
Севастопольцам и гостям города-героя напомнили, что в центре города можно припарковаться бесплатно 1, 2, 7 января, а также по субботам и воскресеньям.
"В остальное время – 35 рублей в час. Призываем автомобилистов учитывать данную информацию", – добавили в сообщении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют – схема объезда
Пятиметровые волны и обледенение кораблей – к Севастополю движется шторм
В Севастополе изменят маршрут движения автобуса в Балаклаву
 
