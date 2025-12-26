Рейтинг@Mail.ru
Отдых вблизи парковой зоны – туристы хотят в Ялту и Алушту - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Отдых вблизи парковой зоны – туристы хотят в Ялту и Алушту
Отдых вблизи парковой зоны – туристы хотят в Ялту и Алушту - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Отдых вблизи парковой зоны – туристы хотят в Ялту и Алушту
Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных у туристов направлений с возможностью размещения вблизи парковых и лесных зон. Таковы данные исследования... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T06:45
2025-12-26T06:45
отдых в крыму
туризм в крыму
крым
новости крыма
ялта
алушта
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных у туристов направлений с возможностью размещения вблизи парковых и лесных зон. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Москве ночь в отеле возле парка обойдется в среднем в 5657 рублей, в Сочи – в 4239 рубля, в Питере – 4910. В Ялте средний чек за суточное размещение составит 5156 рублей.Также в рейтинг вошли Алушта, где за номер придется отдать в среднем 4088 рублей, Казань – 5832 рубля, Краснодар – 3120, Архыз – 10958, Кисловодск - 4033 рубля и Геленджик – 4729.Ялта и Алушта также вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в декабре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотокаТуристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июльНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера
РИА Новости Крым
Новости
Отдых вблизи парковой зоны – туристы хотят в Ялту и Алушту

Ялта и Алушта вошли топ-10 направлений с возможностью отдыха у парка или леса

06:45 26.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных у туристов направлений с возможностью размещения вблизи парковых и лесных зон. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"Первое место разделили Москва и Сочи, собравшие по 8% бронирований рядом с парками. На втором месте – Санкт-Петербург (7%), а на третьем – Ялта – 5% бронирований", - выяснили аналитики сервиса.
В Москве ночь в отеле возле парка обойдется в среднем в 5657 рублей, в Сочи – в 4239 рубля, в Питере – 4910. В Ялте средний чек за суточное размещение составит 5156 рублей.
Также в рейтинг вошли Алушта, где за номер придется отдать в среднем 4088 рублей, Казань – 5832 рубля, Краснодар – 3120, Архыз – 10958, Кисловодск - 4033 рубля и Геленджик – 4729.
Ялта и Алушта также вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в декабре.
