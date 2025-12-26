https://crimea.ria.ru/20251226/otdykh-vblizi-parkovoy-zony--turisty-khotyat-v-yaltu-i-alushtu-1151962784.html

Отдых вблизи парковой зоны – туристы хотят в Ялту и Алушту

Отдых вблизи парковой зоны – туристы хотят в Ялту и Алушту - РИА Новости Крым, 26.12.2025

Отдых вблизи парковой зоны – туристы хотят в Ялту и Алушту

Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных у туристов направлений с возможностью размещения вблизи парковых и лесных зон. Таковы данные исследования...

2025-12-26T06:45

2025-12-26T06:45

2025-12-26T06:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных у туристов направлений с возможностью размещения вблизи парковых и лесных зон. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Москве ночь в отеле возле парка обойдется в среднем в 5657 рублей, в Сочи – в 4239 рубля, в Питере – 4910. В Ялте средний чек за суточное размещение составит 5156 рублей.Также в рейтинг вошли Алушта, где за номер придется отдать в среднем 4088 рублей, Казань – 5832 рубля, Краснодар – 3120, Архыз – 10958, Кисловодск - 4033 рубля и Геленджик – 4729.Ялта и Алушта также вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в декабре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотокаТуристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июльНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера

