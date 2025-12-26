Рейтинг@Mail.ru
Новый год без излишеств: сколько россияне готовы потратить на праздники - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Новый год без излишеств: сколько россияне готовы потратить на праздники
Новый год без излишеств: сколько россияне готовы потратить на праздники - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Новый год без излишеств: сколько россияне готовы потратить на праздники
Этот Новый год россияне планируют отпраздновать скромнее, чем прошлый. Об этом свидетельствую данные аналитического центра ВЦИОМ. РИА Новости Крым, 26.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Этот Новый год россияне планируют отпраздновать скромнее, чем прошлый. Об этом свидетельствую данные аналитического центра ВЦИОМ."Режим экономии затронул все категории трат: новогодний стол, подарки близким и досуг, что указывает на формирование новой потребительской стратегии в условиях затянувшейся макроэкономической неопределенности", – говорится в публикации."Доминирующие практики времяпрепровождения на предстоящие праздники – домашнее "ничегонеделание", визиты в гости, работа и прогулки на природе", – добавили в центре.Опрос проводился методом телефонного интервью. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежные забавы: активности для детей в Симферополе на время каникулНыряем в зиму: в Бахчисарае открыли самую большую горку в КрымуПраздник по дороге в Крым – как встречают Новый год в поездах
Новый год без излишеств: сколько россияне готовы потратить на праздники

Россияне планируют отпраздновать Новый год скромнее из-за экономии – ВЦИОМ

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Этот Новый год россияне планируют отпраздновать скромнее, чем прошлый. Об этом свидетельствую данные аналитического центра ВЦИОМ.
"Режим экономии затронул все категории трат: новогодний стол, подарки близким и досуг, что указывает на формирование новой потребительской стратегии в условиях затянувшейся макроэкономической неопределенности", – говорится в публикации.
Так, на новогодний досуг – главную статью праздничных расходов – жители страны готовы выделить 25 242 рубля – это на 5% меньше прошлогоднего показателя. Подарки же обойдутся в 21 635 рублей –на 6% меньше 2024 года. А вот праздничный стол практически не изменился. Он в среднем составит 12 947 руб., экономия всего 1%.
"Доминирующие практики времяпрепровождения на предстоящие праздники – домашнее "ничегонеделание", визиты в гости, работа и прогулки на природе", – добавили в центре.
Опрос проводился методом телефонного интервью. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
