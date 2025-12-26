https://crimea.ria.ru/20251226/novyy-god-bez-izlishestv-skolko-rossiyane-gotovy-potratit-na-prazdniki-1152004124.html

Новый год без излишеств: сколько россияне готовы потратить на праздники

Новый год без излишеств: сколько россияне готовы потратить на праздники

Этот Новый год россияне планируют отпраздновать скромнее, чем прошлый. Об этом свидетельствую данные аналитического центра ВЦИОМ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Этот Новый год россияне планируют отпраздновать скромнее, чем прошлый. Об этом свидетельствую данные аналитического центра ВЦИОМ."Режим экономии затронул все категории трат: новогодний стол, подарки близким и досуг, что указывает на формирование новой потребительской стратегии в условиях затянувшейся макроэкономической неопределенности", – говорится в публикации."Доминирующие практики времяпрепровождения на предстоящие праздники – домашнее "ничегонеделание", визиты в гости, работа и прогулки на природе", – добавили в центре.Опрос проводился методом телефонного интервью. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежные забавы: активности для детей в Симферополе на время каникулНыряем в зиму: в Бахчисарае открыли самую большую горку в КрымуПраздник по дороге в Крым – как встречают Новый год в поездах

2025

