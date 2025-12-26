https://crimea.ria.ru/20251226/novogodniy-feyerverk-na-solntse--uchenye-obeschayut-novye-vspyshki-1151998360.html
Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышки
Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышки - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышки
Вспышки на Солнце могут возобновиться к новогодним праздникам после двух недель спокойствия. Об этом сообщает в пятницу Лаборатория солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T10:56
2025-12-26T10:56
2025-12-26T10:56
институт солнечно-земной физики
вспышки на солнце
солнце
магнитные бури
космос
земля
астрономия
новости
метеозависимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150828685_0:264:1024:840_1920x0_80_0_0_09ce2e67ab61f59b199f0a78cc2432f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Вспышки на Солнце могут возобновиться к новогодним праздникам после двух недель спокойствия. Об этом сообщает в пятницу Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По их расчетам, оба центра активности окажутся в зоне уверенной видимости в преддверии новогодних праздников, 30-31 декабря."Для тех, кто прочитывает фразу "возобновятся вспышки" как "возобновятся магнитные бури", приходится в очередной раз напоминать, что к магнитным бурям приводит максимум одна заметная вспышка из десяти, поэтому даже если фейерверк вспышек, действительно, достигнет пика на Новый год, велики шансы, что он так и останется просто фейерверком", - поясняют в Лаборатории.Впрочем, по словам астрономов, выбросы плазмы в сторону Земли не исключены и возможно Новый год россияне встретят под вспышки северного сияния.Число дней с магнитными бурями в уходящем году стало максимальным за 10 лет, а дней с повышенным геомагнитным фоном – за двадцатилетие, сообщали ранее в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150828685_0:256:1024:1024_1920x0_80_0_0_962cbf9b716aaf1471f3dcd1f0bc17d5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, магнитные бури, космос, земля, астрономия, новости, метеозависимость
Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышки
Вспышки на Солнце могут возобновиться к новогодним праздникам – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Вспышки на Солнце могут возобновиться к новогодним праздникам после двух недель спокойствия. Об этом сообщает в пятницу Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"После примерно двух недель спокойствия на Солнце, судя по всему, возобновляется вспышечная активность. На левом краю светила последние несколько дней наблюдается неторопливый выход на линию видимости с Земли двух крупных активных областей", – сообщили ученые.
По их расчетам, оба центра активности окажутся в зоне уверенной видимости в преддверии новогодних праздников, 30-31 декабря.
"Для тех, кто прочитывает фразу "возобновятся вспышки" как "возобновятся магнитные бури", приходится в очередной раз напоминать, что к магнитным бурям приводит максимум одна заметная вспышка из десяти, поэтому даже если фейерверк вспышек, действительно, достигнет пика на Новый год, велики шансы, что он так и останется просто фейерверком", - поясняют в Лаборатории.
Впрочем, по словам астрономов, выбросы плазмы в сторону Земли не исключены и возможно Новый год россияне встретят под вспышки северного сияния.
Число дней с магнитными бурями
в уходящем году стало максимальным за 10 лет, а дней с повышенным геомагнитным фоном – за двадцатилетие, сообщали ранее в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: