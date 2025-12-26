https://crimea.ria.ru/20251226/novogodniy-feyerverk-na-solntse--uchenye-obeschayut-novye-vspyshki-1151998360.html

Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышки

Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышки - РИА Новости Крым, 26.12.2025

Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышки

Вспышки на Солнце могут возобновиться к новогодним праздникам после двух недель спокойствия. Об этом сообщает в пятницу Лаборатория солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T10:56

2025-12-26T10:56

2025-12-26T10:56

институт солнечно-земной физики

вспышки на солнце

солнце

магнитные бури

космос

земля

астрономия

новости

метеозависимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150828685_0:264:1024:840_1920x0_80_0_0_09ce2e67ab61f59b199f0a78cc2432f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Вспышки на Солнце могут возобновиться к новогодним праздникам после двух недель спокойствия. Об этом сообщает в пятницу Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По их расчетам, оба центра активности окажутся в зоне уверенной видимости в преддверии новогодних праздников, 30-31 декабря."Для тех, кто прочитывает фразу "возобновятся вспышки" как "возобновятся магнитные бури", приходится в очередной раз напоминать, что к магнитным бурям приводит максимум одна заметная вспышка из десяти, поэтому даже если фейерверк вспышек, действительно, достигнет пика на Новый год, велики шансы, что он так и останется просто фейерверком", - поясняют в Лаборатории.Впрочем, по словам астрономов, выбросы плазмы в сторону Земли не исключены и возможно Новый год россияне встретят под вспышки северного сияния.Число дней с магнитными бурями в уходящем году стало максимальным за 10 лет, а дней с повышенным геомагнитным фоном – за двадцатилетие, сообщали ранее в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, магнитные бури, космос, земля, астрономия, новости, метеозависимость