Рейтинг@Mail.ru
Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышки - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251226/novogodniy-feyerverk-na-solntse--uchenye-obeschayut-novye-vspyshki-1151998360.html
Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышки
Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышки - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышки
Вспышки на Солнце могут возобновиться к новогодним праздникам после двух недель спокойствия. Об этом сообщает в пятницу Лаборатория солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T10:56
2025-12-26T10:56
институт солнечно-земной физики
вспышки на солнце
солнце
магнитные бури
космос
земля
астрономия
новости
метеозависимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150828685_0:264:1024:840_1920x0_80_0_0_09ce2e67ab61f59b199f0a78cc2432f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Вспышки на Солнце могут возобновиться к новогодним праздникам после двух недель спокойствия. Об этом сообщает в пятницу Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По их расчетам, оба центра активности окажутся в зоне уверенной видимости в преддверии новогодних праздников, 30-31 декабря."Для тех, кто прочитывает фразу "возобновятся вспышки" как "возобновятся магнитные бури", приходится в очередной раз напоминать, что к магнитным бурям приводит максимум одна заметная вспышка из десяти, поэтому даже если фейерверк вспышек, действительно, достигнет пика на Новый год, велики шансы, что он так и останется просто фейерверком", - поясняют в Лаборатории.Впрочем, по словам астрономов, выбросы плазмы в сторону Земли не исключены и возможно Новый год россияне встретят под вспышки северного сияния.Число дней с магнитными бурями в уходящем году стало максимальным за 10 лет, а дней с повышенным геомагнитным фоном – за двадцатилетие, сообщали ранее в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150828685_0:256:1024:1024_1920x0_80_0_0_962cbf9b716aaf1471f3dcd1f0bc17d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, магнитные бури, космос, земля, астрономия, новости, метеозависимость
Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышки

Вспышки на Солнце могут возобновиться к новогодним праздникам – ученые

10:56 26.12.2025
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Вспышки на Солнце могут возобновиться к новогодним праздникам после двух недель спокойствия. Об этом сообщает в пятницу Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"После примерно двух недель спокойствия на Солнце, судя по всему, возобновляется вспышечная активность. На левом краю светила последние несколько дней наблюдается неторопливый выход на линию видимости с Земли двух крупных активных областей", – сообщили ученые.
По их расчетам, оба центра активности окажутся в зоне уверенной видимости в преддверии новогодних праздников, 30-31 декабря.
"Для тех, кто прочитывает фразу "возобновятся вспышки" как "возобновятся магнитные бури", приходится в очередной раз напоминать, что к магнитным бурям приводит максимум одна заметная вспышка из десяти, поэтому даже если фейерверк вспышек, действительно, достигнет пика на Новый год, велики шансы, что он так и останется просто фейерверком", - поясняют в Лаборатории.
Впрочем, по словам астрономов, выбросы плазмы в сторону Земли не исключены и возможно Новый год россияне встретят под вспышки северного сияния.
Число дней с магнитными бурями в уходящем году стало максимальным за 10 лет, а дней с повышенным геомагнитным фоном – за двадцатилетие, сообщали ранее в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
Мощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури
 
Институт солнечно-земной физикиВспышки на СолнцеСолнцеМагнитные бурикосмосЗемляАстрономияНовостиМетеозависимость
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Белогорск и Александровка в Крыму без света – причина
12:28Керченско-Феодосийская десантная операция в инфографике РИА Новости Крым
12:21Армия РФ освободила населенный пункт Косовцево в Запорожской области
12:19За вымогательство и хищение крымчанин получил 8 лет колонии
12:10Готовил схроны для диверсантов: в Калуге мужчине дали срок за госизмену
12:00Путин назвал Алентову душевно щедрым человеком
11:51Симферополь и район частично останется без газа: когда ждать отключений
11:45Сильный ветер и снег накрыл трассу М-4 "Дон" в Ростовской области
11:27В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы
11:18Крым получит 10 млн на бесплатные лекарства для льготников
11:11Парковку на площади Нахимова в Севастополе закроют на новогодние каникулы
11:05В Новороссийске женщина незаконно перепланировала квартиру для продажи
10:56Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышки
10:45В Крыму возбудили несколько дел за нарушение закона о рекламе
10:33В Севастополе перекрыли рейд
10:25В Одессе горят порт и объекты энергетики
10:11Студентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ
10:00На Крым надвигается снежный циклон - обстановка на дорогах и перевалах
09:56За мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧС
09:48В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков
Лента новостейМолния