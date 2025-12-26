https://crimea.ria.ru/20251226/ni-strochki-v-yalte-pochemu-vdokhnovenie-pokinulo-poeta-semena-nadsona-1126121204.html

Ни строчки в Ялте: почему вдохновение покинуло поэта Семена Надсона

Ни строчки в Ялте: почему вдохновение покинуло поэта Семена Надсона - РИА Новости Крым, 26.12.2025

Ни строчки в Ялте: почему вдохновение покинуло поэта Семена Надсона

26.12.2025

2025-12-26T08:20

2025-12-26T08:20

2025-12-26T08:20

От парохода к пристани приезжих переправляли на баркасе. На берегу уже высматривали клиентов комиссионеры, готовые предложить внаем хоть отдельную дачу, хоть каморку в доходном доме. Молодой человек с копной длинных волос и густой бородой не спешил восхищаться сентябрьской Ялтой.Через несколько дней он напишет: "Боже мой, что за скверная нора эта Ялта… Это какая-то пародия на юг. Горы — мизерные, море — черное, как чернила, холод — ужасный, гостиницы — скверные".Чувствовал ли он, что иных городов, кроме этого, уже не увидит? Или надеялся, что болезнь чуть ослабит хватку, и будут еще новые стихи, встречи, может быть — любовь?26 декабря 1862 года родился русский поэт Семен Надсон. За 24 года своей короткой жизни он написал сотни стихотворений, множество статей и очерков. Известность и слава обрушились на него внезапно, и какое-то время он стал "певцом поколения" — а потом был отодвинут в сторону, признан "упадническим", забыт.Ялта — последняя "станция" на пути поэта. Четыре месяца жизни и… ожидания неизбежного в прекрасном городе у моря.Факты из жизни поэтаСемья, любовь, карьера, материальное благосостояние, даже крепкая дружба — все прошло мимо Семена Надсона.Он рано лишился матери и отца. Опекун его разлучил с сестрой, отдав девочку на воспитание другим родственникам. Будущее для Семена выбрал тоже опекун: военное училище. Надсон и учебой, и службой тяготился.В 17 лет, после перенесенной простуды, подхваченной на учениях, Надсон заболел туберкулезом. Следующие семь лет превратились в битву с болезнью.Писать Семен Надсон начал рано. Шестнадцатилетним он опубликовал свои первые стихи, а в двадцать дебютировал в журнале "Отечественные записки". Первый сборник стихов вышел в 1885 году.Первая юношеская любовь к сестре товарища, Наталье Дешевовой, закончилась трагично. Надсону "отказали от дома", и он не мог больше видеться с девушкой. А потом она скончалась от чахотки. Надсон посвятил ей много стихов."Устрою елку!"Ничего. Ни одной строчки стихов или прозы не написал в Ялте Семен Надсон.Вряд ли потому, что город обманул его ожидания. Скорей всего, поэта давило осознание неизбежной гибели.В ноябре он переехал из гостиницы в небольшой дом на Поликуровском холме: дачу Цыбульского. Там было не роскошно, но чисто и прилично. Занял две комнаты. В одной поселились писательница Мария Ватсон и киевская курсистка Дучинская, приехавшие, чтобы ухаживать за поэтом.В октябре Надсон получил сообщение, что его первая и единственная книга — сборник стихотворений – удостоена Пушкинской премии. Более престижной литературной награды не было тогда в России.Много времени Надсон проводил на застекленной веранде: "Всю красоту моей обстановки составляют крымские горы, с Ай-Петри во главе, да ясное небо, да дальнее море…"Изредка нанимал экипаж, чтобы проехать по окрестностям Ялты. Но прогулки утомляли его. Как и многочисленные визитеры, желавшие познакомиться и пообщаться со знаменитостью. Если бы не Мария Ватсон, отваживавшая часть любопытных, в доме с утра до ночи толклись бы люди.Из письма Семена Надсона от 15 (27) декабря 1886 г. о прошедшем дне рождения:"У меня было вчера все мое ялтинское общество в сборе: "божественный" старичок, который принес мне цветы, конфеты и псалтырь — и редактор без газеты, и прочие. Утром я их поил шоколадом, а потом некоторых кормил скверным обедом".Посещать редкие в межсезонье развлечения: званые вечера, спектакли, Надсон не хотел. Да и сил на это не оставалось. Но настаивал, чтобы опекавшая его Мария Ватсон, его "добрый друг", не пренебрегала такой возможностью.Зато планировал поставить дома елку. "Я ужасно люблю обрядовую сторону Рождества и Пасхи", — признавался Надсон. И даже выписал в Ялту из Петербурга картонные игрушки, чтобы нарядить деревце.А болезнь обострилась. Лечивший Надсона ялтинский врач Федор Штангеев позже, в открытом письме, заявил: такой была реакция на опубликованный фельетон известного писателя и критика Виктора Буренина.Новый год и Рождество Семен Надсон встретил. А 31 января 1887 года его не стало.Покинул поэт Ялту так же, как и приехал — его тело везли пароходом до Одессы, потом поездом до Петербурга.Тайна "графини Любы"Надсон при жизни меньше двух лет, с момента выхода книги стихов в марте 1885 года, пробыл живым символом успеха и признания. За это время на него обрушилась лавина писем от поклонников. Одно — от аристократки, графини, пожелавшей сохранить инкогнито свою фамилию. Она разрешила называть себя Любой.Надсон и женщина, которую он никогда не видел, обменивались посланиями, небольшими подарками. В Ялту поэт взял портрет графини, присланный ею. Писал он Любе очень длинные письма, походившие местами на исповедь. Правда, в Ялте тон этих посланий меняется. Она, видимо, флиртует, фантазирует. Он в каждом письме признается: "я очень болен", выделяя слово "очень"."Так скверно себя чувствую, что не в состоянии заняться каким-либо умственным трудом…""Простите, милая Люба, если я не совсем аккуратен в нашей переписке"."Пишу не сам, а диктую, ибо, неизвестно почему, у меня отнялась рука и нога".После смерти поэта над его архивом работала его "добрый друг" Мария Ватсон. Она связалась с таинственной графиней. Та обещала посодействовать в публикации писем Надсона, а на вырученные деньги поставить на его могиле достойный памятник. Но встреча откладывалась.А затем графиня прислала к Ватсон якобы свою родственницу: петербургскую мещанку, почтенную мать четверых детей, супругу армейского офицера по имени Любовь Фадеева. Позже та сообщила, что графиня якобы умерла за границей. В конце концов, из Фадеевой удалось вытрясти признание: это благообразная женщина переписывалась с Надсоном, представляясь аристократкой.Даже лестное знакомство поэта с представительницей высшего света оказалось фикцией…КстатиТот самый домСкромная дача Цыбульского на улице Бассейной, 24, стала достопримечательностью Ялты. Сюда приезжали и поклонники Надсона, и скучающие курортники.А потом взошли новые литературные "звезды", публика обсуждала уже других — молодых, дерзких, бросающих миру вызов, поэтов.Михаил Первухин, редактор газеты "Крымский курьер", вспоминал об одной из встреч с Чеховым. Тот ходил к дому, где жил Надсон. "Грустно, знаете! — посетовал Антон Павлович. — Человека читают как никого, может быть чуть не каждый год — новое издание требуется, а поставить в его память хоть крошечный бюст здесь, в Ялте, — никому и в голову не приходит. Свиньи мы, знаете!"Комната, где жил поэт, была просто помещением, которое сдавалось курортникам за 15 рублей в месяц: никакого музея, никакого воспоминания о кумире поколения.Пятидесятилетия Надсона в 1912 году ялтинские власти "не заметили". Правда, об этом побеспокоилась природа. В декабре случилось настоящее чудо: расцвели магнолии в саду уже бывшей дачи Цыбульского.Только в 1913 году вспомнили о Надсоне. "В Ялте, на Бассейной улице, как известно, есть и существует поныне домик, где жил и скончался поэт С.Я. Надсон, — писала газета "Южные ведомости" в марте. — Для туристов домик этот ничем не отмечен. На днях состоится прибивка к домику мраморной доски с краткой надписью: "здесь жил С.Я. Надсон"… Город сам не мог ничего сделать, и только благодаря частной инициативе всякий турист легко найдет то место, где поэт нашел успокоение".Наталья ДремоваСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

