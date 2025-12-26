https://crimea.ria.ru/20251226/nepogoda-ostanovila-morskoy-transport-v-sevastopole-1152006705.html

Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз остановили движение катера и паромов через бухту. На этот раз причиной закрытия рейда стала непогода. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В 10:29 в Севастополе остановили морской транспорт. В 14:37 поступило сообщение, что катера и паромы вновь курсируют через бухту – рейд открыли.Ранее стало известно, что в Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе также объявлено экстренное предупреждение.Как сообщалось, вечером 26 декабря, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе М-4 "Дон" затруднено движение из-за аварийСимферополь заметет снегомМетель в Крыму и штормовой ветер - когда ждать удара стихии

