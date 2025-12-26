Рейтинг@Mail.ru
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251226/nepogoda-ostanovila-morskoy-transport-v-sevastopole-1152006705.html
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
В Севастополе второй раз остановили движение катера и паромов через бухту. На этот раз причиной закрытия рейда стала непогода. Об этом сообщили в профильном... РИА Новости Крым, 26.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181688_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3cbcedb47c5eac44eee81b5212f876c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз остановили движение катера и паромов через бухту. На этот раз причиной закрытия рейда стала непогода. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В 10:29 в Севастополе остановили морской транспорт. В 14:37 поступило сообщение, что катера и паромы вновь курсируют через бухту – рейд открыли.Ранее стало известно, что в Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе также объявлено экстренное предупреждение.Как сообщалось, вечером 26 декабря, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе М-4 "Дон" затруднено движение из-за аварийСимферополь заметет снегомМетель в Крыму и штормовой ветер - когда ждать удара стихии
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - катера и паромы не работают

15:04 26.12.2025 (обновлено: 15:12 26.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз остановили движение катера и паромов через бухту. На этот раз причиной закрытия рейда стала непогода. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
В 10:29 в Севастополе остановили морской транспорт. В 14:37 поступило сообщение, что катера и паромы вновь курсируют через бухту – рейд открыли.
"Из-за ухудшения погодных условий и резкого усиления западного ветра линия "Радиогорка – Артбухта" и паром приостановили работу", – сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе также объявлено экстренное предупреждение.
Как сообщалось, вечером 26 декабря, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.
Работа ПВО в Крыму
13:19
17 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
 
СевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаМорской транспортСеверная сторонаПаромы и катера в СевастополеПогода в КрымуКрымская погодаШтормовое предупреждение
 
