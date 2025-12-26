Рейтинг@Mail.ru
На Украине хотят ужесточить ограничения русского языка - РИА Новости Крым, 26.12.2025
На Украине хотят ужесточить ограничения русского языка
На Украине хотят ужесточить ограничения русского языка - РИА Новости Крым, 26.12.2025
На Украине хотят ужесточить ограничения русского языка
Новые технологи, проверки и сопровождения – на Украине Верховная рада рекомендовала народным депутатам ужесточить законодательство с целью еще большего... РИА Новости Крым, 26.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Новые технологи, проверки и сопровождения – на Украине Верховная рада рекомендовала народным депутатам ужесточить законодательство с целью еще большего ограничения использования русского языка. Об этом пишет РИА Новости.Предлагается ввести политику, согласно которой украинский должен стать языком общения в семьях и воспитания детей, а за ее нарушение предусмотреть ответственность. Предполагается также сопровождение молодых семей с детьми для контроля использования украинского "культурного продукта", отмечено в публикации.Также предлагается ввести технологии, позволяющие выявлять и блокировать в медиапространстве русскоязычные материалы.Часть нововведений должна затронуть деловую и юридическую сферы.Будущий законопроект должен обеспечить защиту соискателей от "дискриминации по признаку использования украинского языка", а также обеспечить разработку уникального единого украинского шрифта для оригиналов законопроектов, добавили в публикации."Не уточняется, будет ли шрифт использовать кириллический или латинский алфавит", – уточнили в сообщении.Подконтрольная Западу киевская хунта использует любые возможности для антироссийской "перепрошивки" рядовых украинцев, чтобы легче обосновывать "необходимость" войны с Россией до последнего украинца, однако это все равно не спасет Украину от неминуемого краха. Заявлял ранее депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.В последние годы Украина методично "перепрошивает" миллионы собственных граждан, разговаривающих, думающих и мечтающих на русском языке.Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук похвасталась статистикой: меньше, чем за год уничтожили 11 миллионов русскоязычных книг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиЛатвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычныхЁ-моё: важны ли точки в жизни и в документах
На Украине хотят ужесточить ограничения русского языка

Рада просит правительство ужесточить ограничения против русского языка на Украине

14:51 26.12.2025 (обновлено: 15:09 26.12.2025)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Новые технологи, проверки и сопровождения – на Украине Верховная рада рекомендовала народным депутатам ужесточить законодательство с целью еще большего ограничения использования русского языка. Об этом пишет РИА Новости.
"Разработать и внести в Раду законопроекты, направленные на усиление защиты украинского языкового пространства", – говорится в постановлении.
Предлагается ввести политику, согласно которой украинский должен стать языком общения в семьях и воспитания детей, а за ее нарушение предусмотреть ответственность. Предполагается также сопровождение молодых семей с детьми для контроля использования украинского "культурного продукта", отмечено в публикации.
Также предлагается ввести технологии, позволяющие выявлять и блокировать в медиапространстве русскоязычные материалы.
Часть нововведений должна затронуть деловую и юридическую сферы.
Будущий законопроект должен обеспечить защиту соискателей от "дискриминации по признаку использования украинского языка", а также обеспечить разработку уникального единого украинского шрифта для оригиналов законопроектов, добавили в публикации.
"Не уточняется, будет ли шрифт использовать кириллический или латинский алфавит", – уточнили в сообщении.
Подконтрольная Западу киевская хунта использует любые возможности для антироссийской "перепрошивки" рядовых украинцев, чтобы легче обосновывать "необходимость" войны с Россией до последнего украинца, однако это все равно не спасет Украину от неминуемого краха. Заявлял ранее депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.
В последние годы Украина методично "перепрошивает" миллионы собственных граждан, разговаривающих, думающих и мечтающих на русском языке.
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук похвасталась статистикой: меньше, чем за год уничтожили 11 миллионов русскоязычных книг.
