На трассе М-4 "Дон" затруднено движение из-за аварий - РИА Новости Крым, 26.12.2025
На трассе М-4 "Дон" затруднено движение из-за аварий
На трассе М-4 "Дон" затруднено движение из-за аварий - РИА Новости Крым, 26.12.2025
На трассе М-4 "Дон" затруднено движение из-за аварий
На трассе М-4 "Дон" в направлении на юг произошло два ДТП, движение затруднено. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Ростовской области. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T13:26
2025-12-26T13:26
трасса м-4 "дон"
дтп
происшествия
погода
госавтоинспекция ростовской области
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1a/1152002183_0:192:2046:1343_1920x0_80_0_0_264ac33987b893daf3718d2e0154f400.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. На трассе М-4 "Дон" в направлении на юг произошло два ДТП, движение затруднено. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Ростовской области.Сильный ветер и снег обрушились на Ростовскую область. Водителей, едущих по федеральной трассе М-4 "Дон", призывают быть предельно внимательными.По данным полиции, пострадавших нет. Из-за аварии на трассе затруднено движение и организован объезд через город Миллерово с поворотом на автодорогу М-4 "Дон" на 856 км. Позже в ГАИ добавили, что движение осуществляется по левой полосе."На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Просим водителей учитывать информацию при планировании маршрута, соблюдать требования временных дорожных знаков и указания сотрудников полиции", – отметили в ГАИ.Со второй половины 26 декабря и до 29 числа в Краснодарском крае, кроме Сочи, прогнозируют гололед, изморось и сильный ветер с порывами до 20, а в отдельных районах и до 25 метров в секунду. В горах он может достигать 30-35 м/с. Также местами возможны сильные осадки в виде мокрого снега, дождя со снегом и очень сильного снега. Людей предупреждают о сильном налипании, гололеде и метели.Ранее сообщалось, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся снегом, метелью и гололедом. Как информирует в среду пресс-служба МЧС по региону, непогода обрушится на полуостров с пятницы.В пресс-службе "Крымавтодора" РИА Новости Крым рассказали, что дорожные службы Крыма готовы надвигающемуся на полуостров снегу с метелью и гололедицей. Предприятие проводит постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия.В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе также объявлено экстренное предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроют снегопады – дорожников перевели в повышенную готовностьПятиметровые волны и обледенение кораблей – к Севастополю движется штормВ Россию пришли 50-градусные морозы
трасса м-4 "дон", дтп, происшествия, погода, госавтоинспекция ростовской области, новости
На трассе М-4 "Дон" затруднено движение из-за аварий

На заснеженной трассе М-4 "Дон" произошло две аварии – движение затруднено

13:26 26.12.2025
 
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиНа трассе М-4 "Дон" произошло два ДТП, движение затруднено
На трассе М-4 Дон произошло два ДТП, движение затруднено
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. На трассе М-4 "Дон" в направлении на юг произошло два ДТП, движение затруднено. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Ростовской области.
Сильный ветер и снег обрушились на Ростовскую область. Водителей, едущих по федеральной трассе М-4 "Дон", призывают быть предельно внимательными.
По данным полиции, пострадавших нет. Из-за аварии на трассе затруднено движение и организован объезд через город Миллерово с поворотом на автодорогу М-4 "Дон" на 856 км. Позже в ГАИ добавили, что движение осуществляется по левой полосе.
"На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Просим водителей учитывать информацию при планировании маршрута, соблюдать требования временных дорожных знаков и указания сотрудников полиции", – отметили в ГАИ.
Со второй половины 26 декабря и до 29 числа в Краснодарском крае, кроме Сочи, прогнозируют гололед, изморось и сильный ветер с порывами до 20, а в отдельных районах и до 25 метров в секунду. В горах он может достигать 30-35 м/с. Также местами возможны сильные осадки в виде мокрого снега, дождя со снегом и очень сильного снега. Людей предупреждают о сильном налипании, гололеде и метели.
Ранее сообщалось, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся снегом, метелью и гололедом. Как информирует в среду пресс-служба МЧС по региону, непогода обрушится на полуостров с пятницы.
В пресс-службе "Крымавтодора" РИА Новости Крым рассказали, что дорожные службы Крыма готовы надвигающемуся на полуостров снегу с метелью и гололедицей. Предприятие проводит постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия.
В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе также объявлено экстренное предупреждение.
