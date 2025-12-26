https://crimea.ria.ru/20251226/na-krym-nadvigaetsya-snezhnyy-tsiklon---obstanovka-na-dorogikh-i-perevalakh-1151997076.html

На Крым надвигается снежный циклон - обстановка на дорогах и перевалах

На Крым надвигается снежный циклон - обстановка на дорогах и перевалах

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Дорожные службы Крыма готовы надвигающемуся на полуостров снегу с метелью и гололедицей. Предприятие проводит постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Крымавтодора".Из-за ухудшения погоды количество спецтехники увеличили, дежурные бригады находятся на круглосуточном дежурстве.На предприятии отметили, что исходя из метеорологических данных и направления циклона, дежурные бригады отправляются в наиболее проблемные районы."Перевалы работают в штатном режиме. Чтобы не образовался гололед, постоянно проводится превентивная обработка", - уточнили в пресс-службе.В пятницу в Крыму атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут в Крыму осадки в виде мокрого снега, снега, местами очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедицу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет снежный шторм - энергетики в режиме повышенной готовностиЗима возьмет свое: погода на неделю для КрымаВ Россию пришли 50-градусные морозы

