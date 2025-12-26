Рейтинг@Mail.ru
На Крым надвигается снежный циклон - обстановка на дорогах и перевалах - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
На Крым надвигается снежный циклон - обстановка на дорогах и перевалах
На Крым надвигается снежный циклон - обстановка на дорогах и перевалах
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1d/1134526426_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_00f9642d542871495a115f01763960c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Дорожные службы Крыма готовы надвигающемуся на полуостров снегу с метелью и гололедицей. Предприятие проводит постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Крымавтодора".Из-за ухудшения погоды количество спецтехники увеличили, дежурные бригады находятся на круглосуточном дежурстве.На предприятии отметили, что исходя из метеорологических данных и направления циклона, дежурные бригады отправляются в наиболее проблемные районы."Перевалы работают в штатном режиме. Чтобы не образовался гололед, постоянно проводится превентивная обработка", - уточнили в пресс-службе.В пятницу в Крыму атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут в Крыму осадки в виде мокрого снега, снега, местами очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедицу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет снежный шторм - энергетики в режиме повышенной готовностиЗима возьмет свое: погода на неделю для КрымаВ Россию пришли 50-градусные морозы
На Крым надвигается снежный циклон - обстановка на дорогах и перевалах

Дорожные службы Крыма готовы встретить снегопад

10:00 26.12.2025
 
© КрымавтодорАнгарский перевал зимой
Ангарский перевал зимой
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Дорожные службы Крыма готовы надвигающемуся на полуостров снегу с метелью и гололедицей. Предприятие проводит постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Крымавтодора".
Из-за ухудшения погоды количество спецтехники увеличили, дежурные бригады находятся на круглосуточном дежурстве.
"Вся техника подготовлена к снегопадам. На круглосуточном дежурстве находятся бригады сотрудников. В штатном режиме ежедневно дежурит около 53 единиц техники и до 80 человек. Как только погода начнет ухудшаться, их количество увеличим. Делаем это по необходимости и в зависимости от участков", - рассказали в пресс-службе.
На предприятии отметили, что исходя из метеорологических данных и направления циклона, дежурные бригады отправляются в наиболее проблемные районы.
"Перевалы работают в штатном режиме. Чтобы не образовался гололед, постоянно проводится превентивная обработка", - уточнили в пресс-службе.
В пятницу в Крыму атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут в Крыму осадки в виде мокрого снега, снега, местами очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедицу.
