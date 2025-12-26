https://crimea.ria.ru/20251226/na-ay-petri-v-eti-vykhodnye-otmenili-ekskursii-iz-za-nepogody-1152012787.html
На Ай-Петри в эти выходные отменили экскурсии из-за непогоды
2025-12-26T17:37
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Экскурсионные маршруты на вершине горы Ай-Петри в Крыму отменили на эти выходные из-за сложных погодных условий. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале горного тематического парка.Решение о дальнейшем расписании будет принято в воскресенье, добавили в пресс-службе.В Крыму действует штормовое предупреждение. Вечером 26 декабря, 27 и 28 декабря в регионе ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель.Прогнозируются гололед и изморозь, на дорогах – гололедица. Ветер северо-западный, 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы могут достигать 30 м/с.Также в Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе также объявлено экстренное предупреждение. Из-за непогоды в Севастополе уже приостановлены рейсы катеров на северную сторону и к Артбухте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь заметет снегомНа Крым надвигается снежный циклон - обстановка на дорогах и перевалахСильный ветер и снег накрыл трассу М-4 "Дон" в Ростовской области
