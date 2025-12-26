https://crimea.ria.ru/20251226/moschnyy-udar-stikhii-v-krymu---prognoz-pogody-na-pyatnitsu-1151982316.html

Мощный удар стихии в Крыму - прогноз погоды на пятницу

2025-12-26T00:01

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/12/1122075553_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_65e3fc860fb46f25b30d0cb0e3a415e5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут в Крыму осадки в виде мокрого снега, снега, местами очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедицу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков; вечером мокрый снег, снег, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный ночью 9-14 м/с, днем 20-23 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем +1...+3.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 6-11м/с, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +5...+7.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачость, дождь со снегом. Ночью ожидается от -1 до -6 градусов, днем +2...6.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

