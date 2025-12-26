Рейтинг@Mail.ru
Миндич сделал свое первое заявление после бегства с Украины - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Миндич сделал свое первое заявление после бегства с Украины
Миндич сделал свое первое заявление после бегства с Украины - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Миндич сделал свое первое заявление после бегства с Украины
Сбежавший в Израиль украинский бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич отрицает выдвинутые против него обвинения в коррупции в сфере энергетики и РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T21:28
2025-12-26T21:28
украина
коррупция
в мире
тимур миндич
владимир зеленский
новости
энергосистема украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Сбежавший в Израиль украинский бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич отрицает выдвинутые против него обвинения в коррупции в сфере энергетики и утверждает, что его сделали "крайним". Об этом он рассказал в интервью одному из украинских СМИ, передает РИА Новости.Он также утверждает, что не имеет влияния на сотрудников компании "Энергоатом" и их закупки.Бизнесмен добавил, что уже давно не общается с Зеленским и на протяжении всего его срока во главе киевского режима контакты были очень нечастыми.На вопрос, каким образом так получилось, что он выехал в Израиль накануне обысков, Миндич заявил, что это была "плановая поездка на встречу". По словам предпринимателя, никто ему в этом не помогал и не предупреждал об обысках.Коррупционный скандал на Украине10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.28 ноября в Киеве НАБУ и САП провели обыски у тогда еще главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. В тот же день Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен о руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".Также на Украине разоблачена преступная группа, которую возглавляла депутат Верховной рады Анна Скороход.По мнению военного и политического эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова, коррупция является главной составляющей функционирования нынешнего режима в Киеве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
украина, коррупция, в мире, тимур миндич, владимир зеленский, новости, энергосистема украины
Миндич сделал свое первое заявление после бегства с Украины

Соратник Зеленского Миндич прокомментировал предъявленные ему обвинения в коррупции

21:28 26.12.2025
 
Тимур Миндич. Архивное фото
Тимур Миндич. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Сбежавший в Израиль украинский бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич отрицает выдвинутые против него обвинения в коррупции в сфере энергетики и утверждает, что его сделали "крайним". Об этом он рассказал в интервью одному из украинских СМИ, передает РИА Новости.

"Есть большой медийный кейс ... который составляет в моем деле порядка 90 процентов... Медийно из меня сделали как бы крайнего… Меня обвинили, мне приписали, то есть меня медийно сделали крайним... Я ничего не знаю", - заявил Миндич.

Он также утверждает, что не имеет влияния на сотрудников компании "Энергоатом" и их закупки.
Бизнесмен добавил, что уже давно не общается с Зеленским и на протяжении всего его срока во главе киевского режима контакты были очень нечастыми.
На вопрос, каким образом так получилось, что он выехал в Израиль накануне обысков, Миндич заявил, что это была "плановая поездка на встречу". По словам предпринимателя, никто ему в этом не помогал и не предупреждал об обысках.

Коррупционный скандал на Украине

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.
Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.
Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.
28 ноября в Киеве НАБУ и САП провели обыски у тогда еще главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. В тот же день Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен о руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".
Также на Украине разоблачена преступная группа, которую возглавляла депутат Верховной рады Анна Скороход.
По мнению военного и политического эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова, коррупция является главной составляющей функционирования нынешнего режима в Киеве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаКоррупцияВ миреТимур МиндичВладимир ЗеленскийНовостиЭнергосистема Украины
 
Лента новостейМолния