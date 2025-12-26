https://crimea.ria.ru/20251226/kuda-skhodit-v-prazdniki-novogodnyaya-afisha-dlya-detey-v-krymu-1151967373.html

Куда сходить в праздники: новогодняя афиша для детей в Крыму

Куда сходить в праздники: новогодняя афиша для детей в Крыму - РИА Новости Крым, 26.12.2025

Куда сходить в праздники: новогодняя афиша для детей в Крыму

26.12.2025

2025-12-26T20:17

2025-12-26T20:17

2025-12-26T20:17

дети

крым

севастополь

новый год 2026

крымский тюз

севастопольский тюз

крымская филармония

крымский академический театр кукол

государственный академический музыкальный театр крыма

цирк

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151263646_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52d366f28cb4cbbe0f8e23b53de6af57.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Традиционно в новогодние каникулы возникает вопрос: куда пойти и чем заняться? А главное: чем занять ребенка, свободного от уроков и выполнения домашних заданий.В подборке РИА Новости Крым – афиша новогодних представлений для детей в Крыму.Крымский театр кукол в СимферополеРазве может Новый год быть счастливым, если кто-то несчастен – подумал Дед Мороз и решил образумить вечно занятого папу. Но как? Напомнить папе его детские мечты и самую главную из них – такую простую и такую важную. Кымский театр кукол подготовил премьеру новогодней сказки "Папин Новый год" по мотивам книги Дианы Лапшной.27 декабря (в 11:00 и в 13:00) спектакль покажут на сцене Дома офицеров в Симферополе.А 28 декабря (в 11:00 и 13:00) и 30 декабря (в 10:00 и 12:00) на малой сцене Крымского Академического русской драматического театра им. М. Горького малышам покажут "Рукавичку" – спектакль по мотивам одноименной русской народной сказки.Музыкальный театр в СимферополеГосударственный академический музыкальный театр приглашает детей и взрослых на премьеру сказки "Бременские музыканты". Начало спектаклей в 11:00 и 14:00. Представления пройдут 28, 29 и 30 декабря. А также в первые дни 2026-го года: с 2-го по 9 января в 11:00 и 14:00.27 декабря и 7-8 января на сцене театра покажут музыкальную сказку "Снежная королева". Начало: в 11:00 и 14:00.6 января на сцене музтеатра можно будет посмотреть сказку "Царевна-лягушка", начало в 11:00 и 14:00.Также с 26 декабря в (18:30) в театре стартует череда новогодних гала-концертов в исполнении симфонического оркестра и артистов театра. Начало выступления: 28 декабря в 18:00, 29-го и 30 декабря в 18:30, 31 декабря в 17:00, а также 2, 3, 4, 5 января (18:00). Согласно маркировке на афише, концерт будет интересен деткам старше 6 лет.Крымский драмтеатр в СимферополеКрымский академический русский драматический театр им. М. Горького подготовил для детей и взрослых незабываемую премьеру – музыкальную сказку "Кот в сапогах" по пьесе Евгения Муравьева.Побывать на представлении можно с 26 по 30 декабря в 11:00 и в 14:00, а 31 декабря в 12:00. Спектакль продолжится также в первые дни нового года с 2 по 8 января."Наш спектакль "Кот в сапогах", поставленный главным режиссером театра Анжеликой Добруновой гармонично сочетает классический сюжет с современной сценической стилистикой, музыкой и танцами. Это веселая и добрая сказка о том, как находчивый Кот помог своему незадачливому хозяину бедняку Жану победить Людоеда, разбогатеть и жениться на Принцессе", – отмечают в театре.Крымская филармонияСолисты Крымской государственной филармонии в воскресенье 28 декабря в 17:30 выступят с программой "Время чудес" - Оркестр "Камерата Крыма" в Научном спелео-палеонтологическом комплексе "Пещера Таврида", которая расположена в Белогорском районе на территории Зуйского сельского поселения.А 11 января в 17:00 представят концерт "Мир празднует Рождество" в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого в Севастополе."Камерный хор Крымской государственной филармонии "Таврический благовест" приглашает вместе встретить светлый праздник. Традиционные рождественские песнопения, парад колядок из разных уголков мира", – анонсируют в филармонии.Симферопольский государственный цирк им. Б. Тезикова"Елка в цирке" ждет детей и взрослых с 27-го по 30 декабря, начало представлений в 12:00 и 16:00."Вас ждет встреча с поистине звездным составом артистов и номерами, от которых дух захватывает, а сердце наполняется восторгом", – обещают в цирке.Дворец культуры профсоюзов в СимферополеВ ДКП в период с 2 по 6 января пройдет детский новогодний интерактивный спектакль "Новый год в стране чудес", начало в 10:00, 12:30, 15:30.Ремесленная палата Крыма приглашает всех желающих на мастер-классы по созданию новогодних игрушек (разной сложности, в зависимости от возраста участников). Смастерить елочную игрушку вместе с мастерами Ремесленной палаты Крыма можно ежедневно, вплоть до 31 декабря. Время: 11:00, 13:30 и 16:00.Новый год в Новом Херсонесе: зимние сказки для всей семьиВ этом сезоне Новый Херсонес представит особую новогоднюю программу для детей и взрослых. Зрителей ждут интерактивные постановки театров из Москвы и Санкт-Петербурга — каждая из них погружает в атмосферу света, добра и праздничного чуда.26 и 27 декабря в Музее Христианства в 12:00, 13:30, 16:00, 18:30 пройдет "Сказка, которая не была написана" – интерактивное новогоднее приключение для всей семьи, в котором именно зрители решают, как будет развиваться история.С 26-29 декабря в Музей Христианства в 12:00, 13:30, 18:30 и 19:00 покажут кукольный спектакль о надежде, переменах и о том, что каждый из нас — немножко снежинка, уникальная и неповторимая. Спектакль "Все мы немножко снежинки".30 декабря в 19:00 также в Музее Христианства пройдет новогодний концерт Севастопольского Джазового Оркестра City Big Band.В программе прозвучат как мировая джазовая классика, так и знакомые отечественные хиты, переосмысленные в неподражаемой манере оркестра.7 и 8 января в 18:00 на Центральной ёлке покажут спектакль Калужского театра кукол по мотивам русских народных сказок "Хвосты" и "Волк и Лиса"."Мерзни, мерзни, волчий хвост" – теплая, озорная и волшебная история, где звери спорят, хитрят, дружат и попадают в самые неожиданные приключения.В Музее Крыма и Новороссии 7 и 8 января в 11:00 и 15:00 запланирован мастер-класс от театра кукол "Кукольная жизнь".Программа мастер-класса включает знакомство с многообразием кукольного мира, путешествие по его истории через видеофрагменты и этюды, а также практическую часть, где участники смогут освоить основы владения различными типами театральных кукол.7 января в 15:00 в Музее Христианства состоится Рождественский концерт Архиерейского хора Свято-Владимирского Херсонесского монастыряК празднику хор подготовил особую программу, в которую вошли русские романсы, народные песни, колядки и традиционные рождественские песнопения. Регент хора – дьякон Александр Амерханов.9 и 10 января в 16:00 и 19:00 у главной елки пройдут зимние уличные игры-истории от театрально-цирковой компании Антикварный цирк "Лыжню!""Антикварный цирк" – это перформанс, пропитанный атмосферой теплых 60-х, с их неповторимым настроением, стихами, песнями и юношеским задором.13 января в 13:00 и 16:00 в Музее Христианстватеатр кукол Образцова покажет постановку "Снеговик" - волшебный зимний спектакль по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена.14 января в 12:00 и 14:00 также в Музее Христианства артисты театр кукол Образцова представят постановку "Звезда по пути в Вифлеем", созданную в традициях рождественского вертепа – уютного домашнего представления для самых близких.Южная резиденция Деда Мороза в СевастополеВ детском экопарке "Лукоморье" можно посетить волшебную резиденцию с праздничными утренниками и театрализованными представлениями. На новогодних каникулах Дед Мороз будет проводить в своем Тронном зале Южной Резиденции личные приемы для малышей. Даты проведения личного приема в Южной резиденции Деда Мороза: 29, 30 декабря и со 2 по 10 январявключительно.Время: с 11:00 до 16:00.Крымский государственный ТЮЗ в ЕвпаторииВ ТЮЗе обещают главную премьеру зимы! На сцене – сказка Петра Ершова "Конек-горбунок" (режиссер – Нина Пермякова). Когда смотреть? С 26 по 30 декабря включительно, начало представлений 10:00, 13:00 и 15:00 часов.Парк чудес и приключений "Дримвуд" в Ялте27 и 28 декабря в 11:00 и 14:00 ожидается волшебное шоу и встреча с любимыми героями сказки "Умка". Это история о дружбе, что крепче вечной мерзлоты, о новогоднем чуде, которое обязательно случается с теми, кто его ждет, и о удивительном мире Крайнего Севера.А в период с 2 по 7 января в 10:00 и 18:00 пройдет сказочное представлением с участием Кощея, Бабы Яги и Кикиморы, которые обозлились на новогодние праздники и нарушили волшебный порядок, вырвав листочки из Великой Книги Сказок. Из-за этого у всех детей на земле пропали финалы их любимых произведений.Чтобы вернуть сказочным героям счастье и детям новогоднее настроение, нужно восстановить книгу.Ранее в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики сообщали, что в Крыму разработали карту чудес и календарь новогодних мероприятий, а также подготовили варианты отдыха на новогодние и рождественские каникулы.С помощью карты чудес и календаря мероприятий гости Крыма смогут спланировать свой маршрут по полуострову на новогодних и рождественских каникулах и выбрать интересную локацию, событие, праздничную активность.В рамках кампании "Новый год в Крыму как дома!" от Министерства курортов и туризма РК и туротрасли республики состоятся более 50 бесплатных новогодних экскурсий. Их подготовили администрации Гаспры, Симеиза в Большой Ялте, Симферополя, Сак и Керчи, а также Туристско-информационный центр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздник по дороге в Крым – как встречают Новый год в поездахВ Крыму на новогодние праздники забронирована почти половина отелейВ Крыму продано свыше 72,5 тысячи билетов по Пушкинской карте

