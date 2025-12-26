Рейтинг@Mail.ru
Крым заметает снегом – ситуация на дорогах - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крым заметает снегом – ситуация на дорогах
Крым заметает снегом – ситуация на дорогах - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Крым заметает снегом – ситуация на дорогах
Более 70 единиц техники "Крымавтодора" вечером в пятницу вышли на расчистку дорог от снега, дорожники работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИАНовости Крым. Более 70 единиц техники "Крымавтодора" вечером в пятницу вышли на расчистку дорог от снега, дорожники работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба республиканского предприятия.При необходимости к работе оперативно подключатся дополнительные силы, добавили в пресс-службе.По данным администрации Симферополя, в городе на дежурство вышли 11 комбинированных дорожных машин. Они обрабатывают улицы, спуски, подъемы и мостовые сооружения противоположными материалами, чтобы обеспечить безопасное дорожное движение.С раннего утра более 400 дворников приступят к противогололедной обработке пешеходных зон, добавили власти.Вечером в пятницу в Крыму и Севастополе начался снегопад. 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.
Крым заметает снегом – ситуация на дорогах

В Крыму на расчистку дорог от снега вышли более 70 единиц техники

22:17 26.12.2025 (обновлено: 22:52 26.12.2025)
 
© КрымавтодорВ Симферополе дорожники обрабатывают магистрали от снега и льда
В Симферополе дорожники обрабатывают магистрали от снега и льда
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИАНовости Крым. Более 70 единиц техники "Крымавтодора" вечером в пятницу вышли на расчистку дорог от снега, дорожники работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба республиканского предприятия.
"Дорожники работают в усиленном режиме: ведется постоянный мониторинг погоды и состояния проезжей части, выполняется расчистка и обработка дорог. Сейчас на линии задействовано более 70 единиц техники", - говорится в сообщении.
При необходимости к работе оперативно подключатся дополнительные силы, добавили в пресс-службе.
По данным администрации Симферополя, в городе на дежурство вышли 11 комбинированных дорожных машин. Они обрабатывают улицы, спуски, подъемы и мостовые сооружения противоположными материалами, чтобы обеспечить безопасное дорожное движение.

"Техника работает по установленным маршрутам, охватывая ключевые участки дорог. Машины будут дежурить в ночь, чтобы обеспечить проезд и безопасность на транспортных магистралях города", - сказано в сообщении.

С раннего утра более 400 дворников приступят к противогололедной обработке пешеходных зон, добавили власти.
Вечером в пятницу в Крыму и Севастополе начался снегопад. 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.
В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.
