Крым заметает снегом – ситуация на дорогах

Крым заметает снегом – ситуация на дорогах

2025-12-26T22:17

2025-12-26T22:17

2025-12-26T22:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИАНовости Крым. Более 70 единиц техники "Крымавтодора" вечером в пятницу вышли на расчистку дорог от снега, дорожники работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба республиканского предприятия.При необходимости к работе оперативно подключатся дополнительные силы, добавили в пресс-службе.По данным администрации Симферополя, в городе на дежурство вышли 11 комбинированных дорожных машин. Они обрабатывают улицы, спуски, подъемы и мостовые сооружения противоположными материалами, чтобы обеспечить безопасное дорожное движение.С раннего утра более 400 дворников приступят к противогололедной обработке пешеходных зон, добавили власти.Вечером в пятницу в Крыму и Севастополе начался снегопад. 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

