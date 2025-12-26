https://crimea.ria.ru/20251226/krym-zametaet-snegom--situatsiya-na-dorogakh-1152017976.html
Крым заметает снегом – ситуация на дорогах
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИАНовости Крым. Более 70 единиц техники "Крымавтодора" вечером в пятницу вышли на расчистку дорог от снега, дорожники работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба республиканского предприятия.При необходимости к работе оперативно подключатся дополнительные силы, добавили в пресс-службе.По данным администрации Симферополя, в городе на дежурство вышли 11 комбинированных дорожных машин. Они обрабатывают улицы, спуски, подъемы и мостовые сооружения противоположными материалами, чтобы обеспечить безопасное дорожное движение.С раннего утра более 400 дворников приступят к противогололедной обработке пешеходных зон, добавили власти.Вечером в пятницу в Крыму и Севастополе начался снегопад. 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:17 26.12.2025 (обновлено: 22:52 26.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИАНовости Крым. Более 70 единиц техники "Крымавтодора" вечером в пятницу вышли на расчистку дорог от снега, дорожники работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба республиканского предприятия.
"Дорожники работают в усиленном режиме: ведется постоянный мониторинг погоды и состояния проезжей части, выполняется расчистка и обработка дорог. Сейчас на линии задействовано более 70 единиц техники", - говорится в сообщении.
При необходимости к работе оперативно подключатся дополнительные силы, добавили в пресс-службе.
По данным администрации Симферополя, в городе на дежурство вышли 11 комбинированных дорожных машин. Они обрабатывают улицы, спуски, подъемы и мостовые сооружения противоположными материалами, чтобы обеспечить безопасное дорожное движение.
"Техника работает по установленным маршрутам, охватывая ключевые участки дорог. Машины будут дежурить в ночь, чтобы обеспечить проезд и безопасность на транспортных магистралях города", - сказано в сообщении.
С раннего утра более 400 дворников приступят к противогололедной обработке пешеходных зон, добавили власти.
Вечером в пятницу в Крыму и Севастополе начался снегопад
. 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются
снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.
В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны
, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.
