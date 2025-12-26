Рейтинг@Mail.ru
Крым получит 10 млн на бесплатные лекарства для льготников - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Крым получит 10 млн на бесплатные лекарства для льготников
Крым получит 10 млн на бесплатные лекарства для льготников - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Крым получит 10 млн на бесплатные лекарства для льготников
Республика Крым получит 10 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготных категорий... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T11:18
2025-12-26T11:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Республика Крым получит 10 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготных категорий граждан. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.В соответствии с документом, Крым получит на эти цели 10 млн рублей. Общая сумма для всех указанных регионов превысит 930 млн рублей."Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также людям, награжденным знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", – уточнили в кабмине.Более 8 млн россиян с тяжелыми диагнозами бесплатно получают дорогостоящие лекарства за счет федерального бюджета и более 6 млн – в рамках системы обязательного медицинского страхования, сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передвижные аптечные пункты для сел и деревень планируют создать в РоссииВ России расширили список жизненно необходимых лекарствНа Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных
Крым получит 10 млн на бесплатные лекарства для льготников

Крым получит 10 млн на бесплатные лекарства и спецпитание для льготников – кабмин

11:18 26.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Республика Крым получит 10 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготных категорий граждан. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Средства поступят одиннадцати регионам, заявившим о такой потребности. Это Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Архангельская, Волгоградская, Орловская, Свердловская и Томская области", – сообщает пресс-служба кабмина.
В соответствии с документом, Крым получит на эти цели 10 млн рублей. Общая сумма для всех указанных регионов превысит 930 млн рублей.
"Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также людям, награжденным знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", – уточнили в кабмине.
Более 8 млн россиян с тяжелыми диагнозами бесплатно получают дорогостоящие лекарства за счет федерального бюджета и более 6 млн – в рамках системы обязательного медицинского страхования, сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
