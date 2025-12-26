https://crimea.ria.ru/20251226/krym-poluchit-10-mln-na-besplatnye-lekarstva-dlya-lgotnikov-1151999334.html

Крым получит 10 млн на бесплатные лекарства для льготников

Крым получит 10 млн на бесплатные лекарства для льготников - РИА Новости Крым, 26.12.2025

Крым получит 10 млн на бесплатные лекарства для льготников

Республика Крым получит 10 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготных категорий... РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T11:18

2025-12-26T11:18

2025-12-26T11:18

лекарства

финансирование

крым

новости крыма

льгота

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110107/76/1101077675_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_02ee2cfb26f2d1d9cf1d2f4dfba73012.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Республика Крым получит 10 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготных категорий граждан. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.В соответствии с документом, Крым получит на эти цели 10 млн рублей. Общая сумма для всех указанных регионов превысит 930 млн рублей."Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также людям, награжденным знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", – уточнили в кабмине.Более 8 млн россиян с тяжелыми диагнозами бесплатно получают дорогостоящие лекарства за счет федерального бюджета и более 6 млн – в рамках системы обязательного медицинского страхования, сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передвижные аптечные пункты для сел и деревень планируют создать в РоссииВ России расширили список жизненно необходимых лекарствНа Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лекарства, финансирование, крым, новости крыма, льгота