Кредитными каникулами в России воспользовались более 300 000 бойцов СВО

С начала принятия в 2022 году закона о кредитных каникулах для участников СВО и членов их семей, правом на льготу воспользовались более 300 тысяч человек в... РИА Новости Крым, 26.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. С начала принятия в 2022 году закона о кредитных каникулах для участников СВО и членов их семей, правом на льготу воспользовались более 300 тысяч человек в стране. Об этом на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщил первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Государственной Думы РФ Константин Бахарев.Закон направлен на обеспечение социальной поддержки и снижение кредитной нагрузки заемщиков - участников СВО. Начисленные во время кредитных каникул проценты по кредитам и займам участников СВО будут списываться, а если часть процентов уже уплачена, то эти средства пойдут в зачет погашения основного долга либо иных обязательств такого заемщика.Он пояснил, что с 2022 года Госдума приняла 154 закона в поддержку участников СВО и их близких. В этом году принят ряд дополнительных мер соцзащиты. В частности - возможность оформления льготного периода по кредитным обязательствам участникам СВО и членам их семей до конца 2026 года.Кроме того, статусом ветеранов боевых действий наделены все бойцы, отражавшие вторжение на территорию РФ, а также участники СВО, выполнявшие задачи на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, с момента принятия их в состав РФ. Также, установлен предельный срок в 15 дней для осуществления выплат участникам СВО, в том числе единовременного пособия при увольнении вследствие увечья или заболевания.Военные, ставшие инвалидами, имеют право на две пенсии. А семьи участников СВО освобождены от уплаты госпошлины при подаче в суд заявлений о назначении пенсии по потере кормильца.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении выплат для получивших инвалидность бойцов спецоперации до 4 миллионов рублей.Если увечье получено в период с 24 февраля 2022 года до даты вступления в силу указа, выплата производится Государственным фондом поддержки участников военной операции "Защитники Отечества" с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья. Указ вступил в силу 14 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиляВ Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана

