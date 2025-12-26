https://crimea.ria.ru/20251226/krasnogvardeyskiy-rayon-kryma-obestochen--1152015678.html
Красногвардейский район Крыма обесточен
2025-12-26T19:13
2025-12-26T19:13
2025-12-26T19:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Жители Красногвардейского района Крыма в пятницу вечером остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован.Вечером в пятницу в Крыму пошел снег. В регионе на три дня объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. По прогнозам синоптиков, вечером 26 декабря, 27 и 28 декабря в регионе ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель.Прогнозируются гололед и изморозь, на дорогах – гололедица. Ветер северо-западный, 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы могут достигать 30 м/с.Также в Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе также объявлено экстренное предупреждение. Из-за непогоды в Севастополе уже приостановлены рейсы катеров на северную сторону и к Артбухте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
