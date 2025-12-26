https://crimea.ria.ru/20251226/kerchensko-feodosiyskaya-desantnaya-operatsiya-v-infografike-ria-novosti-krym-1142918800.html

Керченско-Феодосийская десантная операция в инфографике РИА Новости Крым

Керченско-Феодосийская десантная операция в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 26.12.2025

Керченско-Феодосийская десантная операция в инфографике РИА Новости Крым

84 года назад, в ночь на 26 декабря 1941 года началась Керченско-Феодосийская десантная операция – первая в истории морской пехоты. Перед советской армией... РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T12:28

2025-12-26T12:28

2025-12-26T12:28

инфографика

керчь

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

новости крыма

память

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136211627_0:187:3268:2025_1920x0_80_0_0_746bbc361dd4edf90a231b6396cbb917.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. 84 года назад, в ночь на 26 декабря 1941 года началась Керченско-Феодосийская десантная операция – первая в истории морской пехоты. Перед советской армией стояла задача овладеть Керченским полуостровом, чтобы создать условия для освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.В первый день операции передовые отряды 51-й армии Закавказского фронта под командованием генерал-лейтенанта Владимира Львова атаковали немецкие части в районе Керчи. С первых минут операции бои носили ожесточенный характер.29 декабря силами Черноморского флота десант был высажен в порт Феодосии. Части 44-й армии под командованием генерал-майора Алексея Первушина при поддержке кораблей флота завязали бой, к исходу дня город освободили. В ночь на 30 декабря 1941 года была освобождена Керчь.В Керченско-Феодосийской десантной операции участвовали 82 500 человек. В числе боевой техники использовались 43 танка, 198 орудий и 256 минометов.Красноармейцы развернули войска Крымского фронта на захваченном плацдарме, которым стал весь Керченский полуостров. Этим они оттянули силы противника от Севастополя, сорвали план захвата гитлеровцами Тамани и продвижения на Кавказ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20230914/kerch-otmechaet-50-let-so-dnya-prisvoeniya-ey-zvaniya-gorod-geroy-1131382436.html

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, новости крыма, память