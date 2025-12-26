Керченско-Феодосийская десантная операция в инфографике РИА Новости Крым

https://crimea.ria.ru/20251226/kerchensko-feodosiyskaya-desantnaya-operatsiya-v-infografike-ria-novosti-krym-1142918800.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. 84 года назад, в ночь на 26 декабря 1941 года началась Керченско-Феодосийская десантная операция – первая в истории морской пехоты. Перед советской армией стояла задача овладеть Керченским полуостровом, чтобы создать условия для освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.В первый день операции передовые отряды 51-й армии Закавказского фронта под командованием генерал-лейтенанта Владимира Львова атаковали немецкие части в районе Керчи. С первых минут операции бои носили ожесточенный характер.29 декабря силами Черноморского флота десант был высажен в порт Феодосии. Части 44-й армии под командованием генерал-майора Алексея Первушина при поддержке кораблей флота завязали бой, к исходу дня город освободили. В ночь на 30 декабря 1941 года была освобождена Керчь.В Керченско-Феодосийской десантной операции участвовали 82 500 человек. В числе боевой техники использовались 43 танка, 198 орудий и 256 минометов.Красноармейцы развернули войска Крымского фронта на захваченном плацдарме, которым стал весь Керченский полуостров. Этим они оттянули силы противника от Севастополя, сорвали план захвата гитлеровцами Тамани и продвижения на Кавказ.
