Керченско-Феодосийская десантная операция: слава и боль Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. В эти дни 84 года назад на Керченском полуострове разворачивалась поистине беспримерная Керченско-Феодосийская десантная операция — первая в истории отечественной морской пехоты. На захваченном плацдарме, которым стал весь Керченский полуостров, красноармейцы развернули войска Крымского фронта. Тем самым они оттянули силы противника от Севастополя, сорвали план захвата гитлеровцами Тамани и продвижения на Кавказ. В настоящее время штурм Феодосии с моря изучается на спецкурсах американских морпехов.Полностью освободить Крым18 октября 1941 года 11-я армия вермахта под командованием генерала от инфантерии Эриха фон Манштейна начала операцию по захвату Крыма. Спустя 10 дней после упорных боев немцы вышли на оперативный простор. К 16 ноября весь полуостров, кроме Севастополя, был оккупирован. Для продолжения осады Севастополя Манштейн стянул к городу большую часть наличных сил, а для прикрытия района Керчи оставил одну пехотную дивизию. Учитывая это обстоятельство, советское командование решило нанести ответный удар силами Закавказского фронта и Черноморского флота.План операции предусматривал одновременную высадку 51-й и 44-й армий в район Керчи и в Феодосийском порту, окружение и уничтожение керченской группировки противника. Затем предполагалось развить наступление вглубь полуострова, деблокировать Севастополь и полностью освободить Крым. Со стороны советских войск в состав десанта вошли 8 стрелковых дивизий, 2 стрелковые бригады, 2 горнострелковых полка — всего 82,5 тыс человек, 43 танка, 198 орудий и 256 минометов.При подготовке к операции крымские сотрудники НКВД сформировали пять разведгрупп для оперативной работы на намеченной к освобождению территории. Перед началом операции чекисты начали переброску мелких разведгрупп на побережье. Так, 3 декабря 1941 года из Севастополя на быстроходном катере забросили разведгруппу под руководством Херсонского. Благополучно высадившись в районе села Дальние Камыши, в 4-5 километрах от Феодосии, они укрылись в заброшенной траншее. Херсонский однажды отправился к своим родственникам и в группу не вернулся. Как оказалось, его выявили оккупанты и расстреляли. Руководство группой принял его заместитель Еремеев. Он направился в Феодосию, установил там связь с агентом, через которого начал получать разведданные. Продолжая посещать город, несмотря на большую опасность для жизни, разведчики передавали добытые сведения по радио в Севастополь. Непогода не позволяла ни сменить группу, ни доставлять провизию для уже работающей. Превозмогая холод и голод, разведчики продержались до высадки Феодосийского десанта, а затем соединилась с коллегами.Заблаговременно проводилась разведка и западного побережья Керченского пролива. Эту операцию по распоряжению начальника опергруппы НКВД майора Модина возглавил оперуполномоченный Керченского отдела НКВД Рындин. Зная побережье Керченского пролива, он на двухвесельной шлюпке доставил на другой берег четырех разведчиков и выбрал тайник, куда старший группы должен был доставлять информацию. Несколько раз ночью в непогоду Рындину приходилось переплывать пролив, чтобы забрать разведданые. Надо сказать, что тайниковая связь работала бесперебойно. Радиостанцией разрешалось пользоваться лишь в исключительных случаях. С участниками группы Рындин встретился уже после освобождения Керчи.Основной десант с Тамани начал высаживаться на нескольких участках побережья Керченского полуострова 26 декабря 1941 года, вместе с ним прибыли и оперативные группы НКВД. Десант из Новороссийска высадился в порту Феодосии ночью 29 декабря 1941 года. Первоначальная численность десанта составила более 40 тыс человек. В Феодосии выгрузка сил десанта проходила в порту. Сопротивление немецкого гарнизона (3 тысячи человек) было сломлено к исходу 29 декабря. Затем в город стали поступать подкрепления. В районе Керчи пехота высаживалась прямо в ледяное море и по грудь в воде шла к берегу. Увы, переохлаждение бойцов привело к большим потерям. Несколько дней спустя ударил мороз, и большая часть 51-й армии переправилась по льду замерзшего Керченского пролива.Историк Сергей Ткаченко приводит свидетельства высадившихся в Феодосии участников десанта, собранные еще в 60-х годах прошлого века крымским журналистом Сергеем Титовым."Ночью 29 декабря, в 3.48, по приказу капитана I ранга Басистого крейсеры "Красный Кавказ", "Красный Крым", эсминцы "Шаумян", "Незаможник" и "Железняков" открыли по Феодосии и станции Сарыголь десятиминутный артиллерийский огонь, — цитирует он рукопись Титова. — С ними от Новороссийска шли транспорт "Кубань" и 12 катеров. Погода была штормовая, 5-6 баллов, мороз. По пути подорвался на мине эсминец "Способный ", погибли около 200 человек и вся связь полка. Немцы в Феодосии встречали рождественские праздники и не ждали десанта, тем более в такой шторм. И тут под прикрытием артогня прямо в порт прорвались катера-охотники под командованием капитан-лейтенанта Иванова и стали высаживать штурмовой отряд в 300 человек. Отрядом командовали старший лейтенант (Аркадий — ред.) Айдинов и политрук (Дмитрий — ред.) Пономарев. За ним в порт вошли эсминцы. Крейсер "Красный Кавказ" пришвартовался прямо к молу, а "Красный Крым" стал на рейде и разгружался с помощью разных плавсредств под бешеным огнем опомнившихся немцев… С рассветом потянул холодный северо-восточный ветер, началась метель. Но авиация немцев провела бомбежку порта и штурмующих. Однако было поздно, высадившиеся группы закрепились. Корректировщик огня старшина I статьи Лукьян Бовт был уже на берегу, и очаги сопротивления фашистов быстро подавлялись с кораблей. Он провел взвод дворами санаториев в обход немецкой позиции. Увы, фамилии отважного паренька никто не запомнил… К полудню предпоследнего дня 1941 года вся Феодосия была освобождена, и наступление пошло в северо-восточном направлении. К исходу первого дня была захвачена и станция Сарыголь. Тут не обошлось без сильных потерь, убиты политруки Штаркман и Марченко, командир роты Полубояров, офицеры Вахлаков и Карлюк".В первых числах января 1942 года Феодосию посетил корреспондент газеты "Красная звезда", поэт и писатель Константин Симонов. До этого в сентябре 1941-го года он уже побывал на Перекопе, Чонгаре, Арабатской стрелке, где даже поднимал в атаку пехоту, шел в бой и ходил с разведгруппой за линию фронта.В этот раз на полуостров Симонов прибыл с Таманского полуострова, куда прилетел из Москвы на бомбардировщике, сидя в отсеке для воздушного стрелка. "Все причалы, весь берег были загромождены ящиками с боеприпасами, еще какими-то ящиками и машинами, — описывал Симонов в дневнике представшую ему в Феодосии ранним утром 2 января картину. — Поодаль виднелись фантастические очертания вдребезги разбитых складов, взорванного железа, изогнутых и вздыбленных в небо крыш. <…> Все это происходило между Рождеством и Новым годом. В квартиры, где жили немецкие офицеры, да и солдаты, было натащено съестное со всего Европейского континента. Французское шампанское и коньяк, датское сало, голландский сыр, норвежские селедки и так далее и тому подобное".Симонов вспоминал, как представившийся "одним за всех" (пока никакая другая власть не прибыла в город) лейтенант госбезопасности пожаловался на обилие "сволочи" среди горожан."По его тону я понял: слова о том, что страшно много сволочи, не результат служебного рвения или профессиональной подозрительности, а грустные слова действительно удивленного человека <…> Я сказал лейтенанту, что хотел бы поговорить с некоторыми из арестованных за сотрудничество с немцами, — пишет Симонов. — Он ответил, что едва ли это удастся сегодня, потому что раньше ночи он никого не будет допрашивать, а никаких помощников у него под рукой нет, и вообще он один.При активной поддержке феодосийцев чекисты задержали и опознали ряд изменников Родины, карателей, пособников фашистов, в том числе шефа Феодосийского района Андрежеевского, заместителя начальника полиции Барамидзе (в прошлом грузинского меньшевика), местного еврея Разумного, завербованного СД в качестве агента и назначенного оккупантами руководителем еврейской общины. С помощью последнего гитлеровцы разыскивали и уничтожали скрывающихся евреев.Выяснилось, что по списку, подписанному Андрежеевским, оккупанты обязали всех евреев явиться на сборный пункт. Затем их группами вместе с малолетними детьми вывозили за город и расстреливали. За время нахождения в Феодосии гитлеровцы уничтожили более 2 тыс евреев. Оперативной группе удалось выявить и арестовать 103 изменника Родины, но в связи с отходом частей армии с санкции прокурора расстреляли 46 явных преступников, в том числе Андрежеевского, Барамидзе и Разумного. Еще 16 человек вывезли в Керчь для дальнейшего следствия, остальных освободили.В ходе операции чекисты захватили документы феодосийской СД, полиции, городской управы."Решалась бы судьба всей 11-й армии…"По словам журналиста Сергея Титова, 44-я армия под командованием генерал-майора Алексея Первушина высадилась в Феодосии вслед за штурмовыми группами и "развила успех военных моряков". "Но флот понес потери: потоплены в порту во время разгрузки "Жан Жорес", "Ташкент", "Красногвардейск", получили повреждения "Курск", "Дмитров". Однако корабли и транспорты доставили на плацдарм более 23 тысяч бойцов, более 330 орудий и минометов, 34 танка, сотни автомашин, много других грузов", — пишет Титов.Уже 15 января немцы начали общее наступление превосходящих сил. "По всей линии выдвижения советских войск наносился страшный удар — с земли, с воздуха, — продолжает Титов. — А наши не закрепились, не смогли вгрызться в мерзлую землю… И тут фашистские самолеты десятками, волна за волной… Попаданием бомбы в штаб 44-й армии командарм Первушин был ранен, убит член военного совета бригадный комиссар А.Т. Комиссаров, контужен начштаба С. Рождественский… Затяжной бой ночью 15 января и весь день 16-го… Немцы своими четырьмя дивизиями и румынской бригадой прорвали оборону нашей 236-й стрелковой дивизии и устремились к городу. 17 января пришлось оставить Феодосию и отойти на Ак-Монай (ныне село Каменское в Ленинском районе — ред.)".Командующий 11-й армией вермахта Эрих фон Манштейн в мемуарах признавался: "Если бы противник использовал выгоду создавшегося положения и быстро стал бы преследовать 46-ю пехотную дивизию от Керчи, а также ударил решительно вслед отходившим от Феодосии румынам, то создалась бы обстановка, безнадежная не только для этого вновь возникшего участка… Решалась бы судьба всей 11-й армии. Более решительный противник мог бы стремительным прорывом на Джанкой парализовать все снабжение армии. Отозванные от Севастополя войска — 170-я и 132-я пехотные дивизии — могли прибыть в район западнее или северо-западнее Феодосии не раньше чем через 14 дней".28 января Ставка приняла решение выделить действовавшие на Керченском направлении войска в самостоятельный Крымский фронт под командованием генерала Дмитрия Козлова. Фронт усилили новыми стрелковыми дивизиями, танковыми частями и артиллерией, а также бронетехникой. Контрнаступление было намечено на 26-27 февраля 1942 года. Наступление началось 27 февраля. Одновременно нанесла удары Приморская армия из Севастополя, но пробить кольцо окружения не удалось. Наступление же на Керченском плацдарме развивалось крайне медленно, движению танков мешали сильные дожди. В итоге противник отбил все атаки. Упорные бои продлились до 3 марта. Прорвать неприятельскую оборону на всю глубину войскам Крымского фронта так и не удалось. 18 мая окруженная группировка Красной Армии прекратила сопротивление. По данным отечественных историков, только за период с 8 по 19 мая Крымский фронт потерял убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести 162,3 тыс человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

