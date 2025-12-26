https://crimea.ria.ru/20251226/kakoy-segodnya-prazdnik-26-dekabrya-1133783755.html

Какой сегодня праздник: 26 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В этот день жителям всей планеты предлагают отметить День подарков и Праздник глубокого снега, а в нашей стране сегодня День войск ПВО. 242 года назад продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом, а спустя ровно 158 лет в оккупированном немцами Крыму началась Керченско-Феодосийская десантная операция. Родились в этот день вождь социалистической революции в Китае Мао Цзэдун, д’Артаньян российского кинематографа – Михаил Боярский.Что празднуют в миреВ России свой праздник отмечают военнослужащие противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск. 26 декабря 1915 года в Российской империи вышел Приказ о создании первых легких артиллерийских батарей для стрельбы по воздушным судам противника. Сегодня на вооружении войск ПВО России стоят новейшие радиолокационные системы и зенитно-ракетные комплексы.В этот день жителям планеты предлагают обмениваться подарками. Этот праздник сначала отмечали в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канаде. Но поскольку дарить подарки полезно для здоровья (так говорят ученые), то присоединиться ко Дню подарков можно жителям всего земного шара. Кстати, одним из самых дорогих подарков за всю историю человечества стало соболиное манто длиной в 1,5 км. Его подарил своей жене король Франции Людовик XIV. Но если вы не король Франции, то вполне подойдет даже маленькая безделушка, преподнесенная от души.А еще сегодня Праздник глубокого снега. И вот вам занимательный фактов по этому случаю: снег есть не только на Земле, но и на Марсе, и на Титане, спутнике Сатурна. Правда, на Марсе снег из углекислоты, а на Титане – из метана.Еще сегодня День охоты на сны и День нытика. Именины у Арсения, Александра, Аркадия, Евгения, Василия, Алексея, Германа, Никодима, Анастасии, Григория, Владимира, Николая, Ивана.Знаменательные датыЖил-был во Франции XVIII века физик Луи-Себастьян Ленорман, который решил придумать "устройство для покидания горящего здания". Сначала этот чудак прыгал с деревьев с зонтиками, а потом придумал первый парашют с деревянным каркасом. 26 декабря 1783 года он залез на крышу обсерватории в Монпелье и сбросился вниз. К удивлению публики, Луи приземлился на землю целым и невредимым. Кстати, слово "парашют" (от греческого para – "против" и французского chute – "падение") тоже придумал он.А еще сегодня годовщина начала героической Керченско-Феодосийской десантной операции, которая проходила с 26 декабря 1941 года по 2 января 1942-го. В ее ходе была освобождена от немецко-румынских войск территория Керченского полуострова, где впоследствии сосредоточились три советские армии, и был создан новый Крымский фронт. Операция облегчила положение осажденного Севастополя и создала условия для полного освобождения Крыма.Кто родился в этот деньВ этот день в 1893 году на свет появился Мао Цзэдун – вождь социалистической революции в Китае, основатель и председатель Китайской Народной Республики в 1949-1976 годах. Кстати, в 1958-ом по инициативе Мао в Китае была объявлена борьба с воробьями, съедавшими урожай. Поскольку эти птички не могут проводить в воздухе больше 15 минут, китайцы пугали их, пока пернатые не падали замертво от усталости. А потом урожай сожрали гусеницы. Воробьев пришлось завозить из-за границы.Актер театра и кино, певец, Народный артист РСФСР и главный д’Артаньян постсоветского пространства Михаил Боярский отмечает свой 76-й день рождения. Сейчас в это сложно поверить, но режиссер "Трех мушкетеров" сначала планировал дать молодому артисту роль Рошфора, Атоса или Арамиса. Хорошо, что передумал. Кстати, все трюки в этом фильме (и в других) Боярский исполняет сам, поскольку является членом гильдии каскадеров.Также 26 декабря день рождения у российского актера Николая Козака, американскиого актера и рок-певец Джареда Лето, английского актера Кита Харингтона.

