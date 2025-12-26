Рейтинг@Mail.ru
Как в новогодние праздники будут работать медучреждения Крыма - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251226/kak-v-novogodnie-prazdniki-budut-rabotat-meduchrezhdeniya-kryma-1152013642.html
Как в новогодние праздники будут работать медучреждения Крыма
Как в новогодние праздники будут работать медучреждения Крыма - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Как в новогодние праздники будут работать медучреждения Крыма
Минздрав опубликовал график работы крымским медучреждений с 31 декабря по 11 января. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T18:05
2025-12-26T18:05
крым
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
минздрав крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145216104_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_315da4dd890dea1639e91901f4595738.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Минздрав опубликовал график работы крымским медучреждений с 31 декабря по 11 января.Так, в указанный период медорганизации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут оказывать неотложную медицинскую помощь, в том числе на дому, ежедневно с 8.00 до 20.00. В субботу и воскресенье – до 16.00. Отделения для приема температурящих больных будут работать с 8.00 до 14.00.Также предусмотрено динамическое наблюдение за пациентами с ОРВИ и гриппом, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами с другими заболеваниями, требующими наблюдения. В медорганизациях будет осуществляться экспресс-тестирование, а при необходимости – забор биологического материала для обследования на COVID-19 и грипп.Кроме того, контактные центры медорганизаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечения лекарственными препаратами будут работать ежедневно с 8.00 до 14.00.Подробные графики работы медицинских учреждений дополнительно размещены на официальных сайтах всех медорганизаций.Медицинская помощь в условиях круглосуточных стационаров будет оказываться в полном объеме в соответствии с графиками работы организаций в праздничные и выходные дни. Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145216104_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_722e30498b54ddd1f050e725efd75074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма
Как в новогодние праздники будут работать медучреждения Крыма

График работы работы медорганизаций Крыма в новогодние каникулы - список

18:05 26.12.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ Крыму на модернизацию больниц выделено 600 миллионов рублей
В Крыму на модернизацию больниц выделено 600 миллионов рублей
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Минздрав опубликовал график работы крымским медучреждений с 31 декабря по 11 января.
Так, в указанный период медорганизации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут оказывать неотложную медицинскую помощь, в том числе на дому, ежедневно с 8.00 до 20.00. В субботу и воскресенье – до 16.00. Отделения для приема температурящих больных будут работать с 8.00 до 14.00.
Также предусмотрено динамическое наблюдение за пациентами с ОРВИ и гриппом, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами с другими заболеваниями, требующими наблюдения. В медорганизациях будет осуществляться экспресс-тестирование, а при необходимости – забор биологического материала для обследования на COVID-19 и грипп.
Кроме того, контактные центры медорганизаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечения лекарственными препаратами будут работать ежедневно с 8.00 до 14.00.
Подробные графики работы медицинских учреждений дополнительно размещены на официальных сайтах всех медорганизаций.
Медицинская помощь в условиях круглосуточных стационаров будет оказываться в полном объеме в соответствии с графиками работы организаций в праздничные и выходные дни. Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеМинздрав Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35В Крыму спасли человека из горящей квартиры
18:26В Симферополе пошел снег
18:18В Симферополе на маршруты вышли новогодние троллейбусы
18:05Как в новогодние праздники будут работать медучреждения Крыма
17:53Зеленский анонсировал встречу с Трампом по вопросу территорий
17:37На Ай-Петри в эти выходные отменили экскурсии из-за непогоды
17:13Еще 24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
17:07Умывший детей зеленкой торговец получил срок
16:57Керченско-Феодосийская десантная операция: слава и боль Крыма
16:40Выпуск боеприпасов и средств поражения в России вырос в 22 раза – Путин
16:21В Севастополе непогода остановила катера
16:03Сколько в Крыму запасов воды к концу 2025 года
15:40Удар ВСУ по мирному авто в Белгородской области: ранены мужчина и ребенок
15:38Инициатива Крыма: в следующем году россиянам могут частично списать долги
15:27Имена и эпохи: в Крыму пополнили Зал славы журналистики
15:17И Булгакова тоже: в Киеве "декоммунизировали" еще 15 памятников
15:04Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
15:03Путин проведет совещание по госпрограмме вооружений
14:54В Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры
14:51На Украине хотят ужесточить ограничения русского языка
Лента новостейМолния