Как в новогодние праздники будут работать медучреждения Крыма

Как в новогодние праздники будут работать медучреждения Крыма

Минздрав опубликовал график работы крымским медучреждений с 31 декабря по 11 января. РИА Новости Крым, 26.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Минздрав опубликовал график работы крымским медучреждений с 31 декабря по 11 января.Так, в указанный период медорганизации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут оказывать неотложную медицинскую помощь, в том числе на дому, ежедневно с 8.00 до 20.00. В субботу и воскресенье – до 16.00. Отделения для приема температурящих больных будут работать с 8.00 до 14.00.Также предусмотрено динамическое наблюдение за пациентами с ОРВИ и гриппом, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами с другими заболеваниями, требующими наблюдения. В медорганизациях будет осуществляться экспресс-тестирование, а при необходимости – забор биологического материала для обследования на COVID-19 и грипп.Кроме того, контактные центры медорганизаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечения лекарственными препаратами будут работать ежедневно с 8.00 до 14.00.Подробные графики работы медицинских учреждений дополнительно размещены на официальных сайтах всех медорганизаций.Медицинская помощь в условиях круглосуточных стационаров будет оказываться в полном объеме в соответствии с графиками работы организаций в праздничные и выходные дни. Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

