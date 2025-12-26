https://crimea.ria.ru/20251226/kak-otdokhnut-po-nastoyaschemu---uchenye-nazvali-sem-tipov-otdykha-1151994275.html
Как отдохнуть по-настоящему - ученые назвали семь типов отдыха
Семь разных видов отдыха – от физического до сенсорного определил Сеченовский университет, пишет РИА Новости со ссылкой на врача Алексей Коваленко. РИА Новости Крым, 26.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Семь разных видов отдыха – от физического до сенсорного определил Сеченовский университет, пишет РИА Новости со ссылкой на врача Алексей Коваленко.Среди них Коваленко выделил эмоциональный отдых, который особенно нужен тем, кто страдает от накопившегося стресса: ведение дневника, общение и другие способы эмоциональной разрядки, а также – социальный, когда настроение поднимают встречи с друзьями и близкими.Также важен творческий отдых: посещение музеев, чтение книг, рисование и рукоделие, а еще – сенсорный, когда необходимо отложить гаджеты и сократить поток информации.Седьмой вид отдыха – духовный. По словам Коваленко, в моменте человек может воздействовать на свое психическое здоровье и чувство удовлетворенности жизнью. Во время такого отдыха человек погружается в философские рассуждения, занятия медитацией и волонтерство.
россия
Отдых может быть социальным и сенсорным – врач
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Семь разных видов отдыха – от физического до сенсорного определил Сеченовский университет, пишет РИА Новости со ссылкой на врача Алексей Коваленко.
"Если мы спросим у людей, как вы отдыхаете, все скажут, что надо отдыхать физически - это тот же сон, расслабление, в ванне полежать. Или умственный отдых - взять и перестать выполнять какие-то сверхъестественные задачи. На самом деле помимо этих двух существуют еще пять видов отдыха", – цитирует доктора агентство.
Среди них Коваленко выделил эмоциональный отдых, который особенно нужен тем, кто страдает от накопившегося стресса: ведение дневника, общение и другие способы эмоциональной разрядки, а также – социальный, когда настроение поднимают встречи с друзьями и близкими.
Также важен творческий отдых: посещение музеев, чтение книг, рисование и рукоделие, а еще – сенсорный, когда необходимо отложить гаджеты и сократить поток информации.
Седьмой вид отдыха – духовный. По словам Коваленко, в моменте человек может воздействовать на свое психическое здоровье и чувство удовлетворенности жизнью. Во время такого отдыха человек погружается в философские рассуждения, занятия медитацией и волонтерство.
